Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.2 комментария
Киев возмутился визитом Орбана в Россию
МИД Украины выразил недовольство, что Орбан не согласовал с Киевом поездку в Россию
Министерство иностранных дел Украины заявило, что возмущено поездкой венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию, поскольку политик предварительно не получил одобрения визита со стороны Киева.
В ведомстве заявили, что Будапешт принял решение о поездке «без согласования или координации с Украиной», передает РИА «Новости».
Там также отметили, что для Киева «остается незыблемым принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины».
Визитом Орбана остались недовольны и в Еврокомиссии. Там заявили, что целью поездки венгерского премьера является снижение напряженности, чего не хочет Брюссель.
Напомним, Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным.