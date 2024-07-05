Цивилева поручила ускорить процесс протезирования раненых бойцов СВО

Tекст: Дарья Григоренко

Она отметила на совещании в госпитале им. А. А. Вишневского, что в некоторых регионах есть очередь на протезирование. «Наша задача сейчас, с учетом потребности, ее закрыть и обеспечить быструю реабилитацию и протезирование», – приводятся ее слова в Telegram-канале Минобороны.

Цивилева подчеркнула, что ускорение протезирования облегчает реабилитацию, сокращая время, необходимое для восстановления подвижности и активности пациента.

Кроме того, по ее словам, Минобороны также совершенствует работу военно-врачебных комиссий (ВВК) для прохождения бойцами полного курса лечения и более тщательного отбора на военную службу.

Замминистра добавила, что сейчас активно обсуждается вопрос улучшения работы ВВК, а главная задача – сделать их максимально профессиональными. «И те, кто получили тяжелые ранения, чтобы они проходили именно полный курс долечивания. И ВВК определяла, годен этот человек для дальнейшей службы, или ему необходимо долечивание, а может быть и демобилизация», – сказала Цивилева.

По ее словам, одним из результатов работы стало постановление правительства, позволяющее добровольцам Донбасса и бойцам ЧВК проходить ВВК наравне с военнослужащими МО РФ.