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Цивилева поручила ускорить процесс протезирования раненых бойцов СВО
Значительно ускорить процесс протезирования для участников спецоперации, получивших серьезные ранения, поручила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
Она отметила на совещании в госпитале им. А. А. Вишневского, что в некоторых регионах есть очередь на протезирование. «Наша задача сейчас, с учетом потребности, ее закрыть и обеспечить быструю реабилитацию и протезирование», – приводятся ее слова в Telegram-канале Минобороны.
Цивилева подчеркнула, что ускорение протезирования облегчает реабилитацию, сокращая время, необходимое для восстановления подвижности и активности пациента.
Кроме того, по ее словам, Минобороны также совершенствует работу военно-врачебных комиссий (ВВК) для прохождения бойцами полного курса лечения и более тщательного отбора на военную службу.
Замминистра добавила, что сейчас активно обсуждается вопрос улучшения работы ВВК, а главная задача – сделать их максимально профессиональными. «И те, кто получили тяжелые ранения, чтобы они проходили именно полный курс долечивания. И ВВК определяла, годен этот человек для дальнейшей службы, или ему необходимо долечивание, а может быть и демобилизация», – сказала Цивилева.
По ее словам, одним из результатов работы стало постановление правительства, позволяющее добровольцам Донбасса и бойцам ЧВК проходить ВВК наравне с военнослужащими МО РФ.