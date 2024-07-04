Два украинских беспилотника упали в Ставропольском крае

Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.0 комментариев
Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.0 комментариев
У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.20 комментариев
80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.6 комментариев
Сенатор Долгов: Вашингтон поднимает градус конфликта на Украине перед выборами в США
«Вашингтон продолжает свою линию на разжигание и эскалацию конфликта вокруг Украины. Заявления о расширении зоны применения американского оружия ВСУ – не что иное как провокация, направленная на затягивание противостояния», – считает сенатор Константин Долгов.
Парламентарий указывает – противник намерен нанести России как можно более заметный ущерб. «И в первую очередь они нацелились на гражданское население. Это реакция на наши успехи на поле боя», – говорит он.
Кроме того, свою роль в американской риторике играют и грядущие выборы президента США, добавляет собеседник. «Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, поэтому Штатам надо любыми силами поднять градус», – акцентирует Долгов.
Он при этом напоминает: вне зависимости от официальных заявлений, Белый дом давно разрешил Украине наносить удары по российским территориям. «Владимир Путин уже обращал внимание на то, что корректировка ударов, развединформация – все это дело рук Запада», – напомнил сенатор. В заключении Долгов указал, что в России принимаются необходимые меры по нейтрализации угроз.
Ранее стало известно, что США могут разрешить Украине увеличить дальность ударов по России. Как заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен, это возможно при расширении фронта.
Он пояснил, что ранее это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом, но теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия расширит этот фронт, Украине разрешат достигать целей на большем расстоянии
Между тем, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в рамках слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям заявил: «Россия рассчитала все так, чтобы Украина не смогла нанести ответный удар. Хотя некоторые ограничения на украинские контратаки уже сняты, этого явно недостаточно».
В свою очередь республиканец Томас Кин напомнил, что дальность ракет ATACMS составляет 300 км. Он также поднял вопрос о том, какие российские военные объекты могут попасть под удары в случае разрешения от США увеличить глубину ударов ВСУ.
На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил: власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. По его словам, «дальнобойные вооружения должны применяться в пределах суверенной территории» Украины, а Крым, по мнению США, «это часть Украины».
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал уверенность в том, что таким разрешением власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну.
Напомним, в мае ряд западных стран во главе с США разрешили Украине использовать иностранное оружие для нанесения ударов по российской территории. При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» оставалась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.
Старшего брата Иоанна Ащеулова приговорили к 17,5 годам заключения, Алексея – к 17 годам, Тимофея – к 17 годам, передает ТАСС.
Каждый из осужденных проведет первые три года в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Также всем братьям ограничена свобода на два года после отбытия наказания.
Ожидается, что защита намерена обжаловать это решение, адвокаты в ходе рассмотрения дела настаивали на снисхождении.
Источник сообщал, что все трое Ащеуловых признались в суде в желании вступить в формирования ВСУ и воевать против российской армии.
Украинский омбудсмен Лубинец: Родственники чиновников из Киева использовали детей-сирот для побега за границу
По словам украинского омбудсмена, это произошло в марте 2022 года при эвакуации 68 воспитанников Центра детской реабилитации в детский лагерь немецкого Вупперталя, пишет издание «Страна».
Лубинец отметил, что часть из 20 сопровождающих ранее не работала с детьми, а некоторые и вовсе никогда не были трудоустроены.
По его словам, таким способом Украину покинули родственники сотрудников киевской Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей. Оказавшись за пределами Украины, каждый из сопровождающих мужчин уволился с должностей и не вернулся обратно.
Ранее погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов.
В ролике запечатлено, как ВС России в ночное время уничтожают украинские водные дроны дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в Черном море, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Всего уничтожено два катера, они следовали в сторону Новороссийска.
В ночь на среду безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск, атаку отбили.
Эта мера направлена на гармонизацию украинского законодательства с общеевропейским в области экологии, заявили в ведомстве, передает «Московский комсомолец».
Власти уже занялись разработкой законопроекта, направленного на ограничение использования пластика, который загрязняет окружающую среду, отметили там.
В феврале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинское командование допустило разлив нефтепродуктов и попадание их в реку Немышля в Харьковской области, спровоцировав экологическую катастрофу.
Россия и Китай – это независимые страны, и Китай не является создателем украинского кризиса и его стороной, сказала Мао Нин, передают «Ведомости» со ссылкой на The Paper.
Китайская сторона выступает за мир и диалог, поддерживает связь со всеми сторонами конфликта, включая Россию. Китай продолжит «играть конструктивную роль» в урегулировании кризиса.
Ранее Стубб заявлял, что глава КНР Си Цзиньпин может позвонить президенту России Владимиру Путину и разрешить конфликт на Украине, поскольку российская сторона якобы сильно зависит от китайской.
Зеленский: Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас поддержка США или мы останемся одни
В интервью агентству Bloomberg Зеленский призвал Трампа поделиться с Киевом своими знаниями о том, как завершить конфликт, если у него таковые имеются. Украинский лидер также выразил готовность лично встретиться с бывшим президентом США для выслушивания его предложений, передает ТАСС
«Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», - сказал президент Украины в интервью Bloomberg.
«Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни», - сказал Зеленский.
По данным агентства Politico, со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность заключения сделки, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток, а также провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно сохранения части украинской территории Москвой.
Эта мера коснулась проектов, попадающих под действие Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), передает ТАСС.
В документе поясняется, что это превентивная мера, направленная на то, чтобы закрыть потенциальный путь для оспаривания санкций ЕС в судебном порядке.
Ранее страны Евросоюза утвердили новый 14-й пакет санкций против России, в том числе против СПГ и перевозки российской нефти.
По его словам, Киев готов к диалогу и прислушается к любым советам о том, как достичь «справедливого мира», однако украинские власти «не готовы пойти на компромисс», передает ТАСС.
Касательно вопроса о компромиссах Ермак отметил, что имеет ввиду «территориальную целостность Украины, суверенитет и демократию».
Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией.
В настоящее время товарооборот между Россией и Турцией составляет 55 млрд долларов, сообщил Эрдоган, передает РИА «Новости».
«Наша цель – достичь 100 млрд долларов (товарооборота), и мы верим, что сможем его достичь», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган встретились в Астане в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо Эрдогана, российский лидер встретится с главами других государств.
По их данным, члены альянса согласовали предоставление Киеву 40 млрд евро помощи в течение 2025 года. Агентство отмечает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «не смог достичь успеха» в попытках обеспечить Украине долгосрочную военную поддержку, передает ТАСС.
Ранее политолог рассказал газете ВЗГЛЯД, почему США решили «навести порядок» в помощи Украине. По его словам, это связано с тем, что часть военной помощи, переданной Западом Киеву, периодически разворовывается.
Политолог Корнилов: США с радостью возглавят коррупцию, которая существует на Украине
«По сути, сейчас существует ряд отдельных инициатив стран НАТО по поставкам вооружений. Например, чехи совместно с некоторыми государствами пытаются закупить снаряды, Дания и Нидерланды планируют передавать F-16. Но все эти решения принимаются отдельными игроками, а не Североатлантическим альянсом целиком», – напоминает политолог Владимир Корнилов.
Таким образом роль блока становится «вторичной, а то и третичной», что беспокоит «некоторых американских деятелей», добавляет эксперт. Кроме того, существует проблема координации усилий стран НАТО. «Альянс стремится к более адресной и оперативной помощи. При этом офис Зеленского действует по принципу «Дайте больше!». Что бы ни передавали западные партнеры –будет мало. «Благодарность» Киева всегда оборачивается критикой из-за того, что им якобы не додали либо дали не вовремя», – указал аналитик.
Вместе с тем, определенная часть военной помощи, переданной Киеву, периодически разворовывается, отметил политолог. По его словам, это в некотором смысле беспокоит американских чиновников. «Однако в целом США с удовольствием возглавят всю ту коррупцию, которая существует на Украине», – считает эксперт.
Не исключено, что именно поэтому в НАТО появится должность ответственного за долгосрочную помощь Украине. «Попытки наладить контроль над процессами предпринимались и прежде. Другое дело, что все это происходило на нескольких зарубежных площадках. Сейчас же цель американцев, вероятно, – объединить помощь под единым управлением, тем самым упростив себе жизнь», – заключил Корнилов.
Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс возьмет на себя координацию помощи Украине, чтобы «навести порядок» в этом вопросе. По ее словам, об этом будет объявлено на предстоящем саммите блока, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
«В течение двух лет страны объединялись, чтобы предложить помощь Украине, и теперь НАТО будет координировать все эти усилия, чтобы навести порядок во всей этой щедрой поддержке, оказываемой Украине», – сказала Смит в интервью Bloomberg.
«НАТО также собирается взять на себя координацию обучения», добавила постпред США. «У нас сложилась ситуация, когда многие страны Европы и Соединенные Штаты проводят обучение, и теперь НАТО заявляет, что может координировать эти усилия. Опять же, чтобы обеспечить большую согласованность в дополнение к этим двум инициативам», – отметила она.
Кроме того, по словам Смит, страны–члены Североатлантического альянса по итогам саммита планируют назначить своего специального представителя, который будет находиться в Киеве. «Это не означает, что координация помощи будет осуществляться на Украине, но мы, скорее всего, назначим человека, который будет управлять всей той хорошей работой, которую мы проводим с украинцами по модернизации их сил и созданию их будущих сил, из Киева», – пояснила дипломат.
Она также отметила, что в НАТО не берутся давать прогнозы по срокам завершения украинского конфликта, однако альянс готов поддержать инициативы по восстановлению мира в этой стране. Смит отдельно подчеркнула, что речь идет именно о мирных инициативах, которые исходят из Киева.
Напомним, о планах НАТО назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине ранее писала газета The Wall Street Journal. По информации издания, этот пост займет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет работать в Киеве. Отчитываться он будет как перед штаб-квартирой альянса в Брюсселе, так и перед новым командованием, создаваемым в Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск.
По словам американских чиновников, эти шаги позволят лучше координировать усилия стран Запада по предоставлению Украине военной поддержки, а в перспективе сделают украинскую армию более похожей на армию НАТО.
В ходе встречи в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане Эрдоган сказал Путину, что ждет его визита в Турцию в ближайшее время, передает ТАСС.
«Обязательно приеду», – заверил российский лидер.
Ранее Путин в Казахстане провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В своем Telegram-канале он указал, что специалисты уже завершили обследование прибрежной полосы, пострадавших нет.
Кравченко добавил, что введенные после атаки ограничения сняты.
Известно, что повреждены квартира и два коммерческих помещения.
Напомним, в ночь на среду система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над регионами России.
Из-за атаки ВСУ большая часть Энергодара осталась без электричества и водоснабжения, создана угроза жизнеобеспечению населенного пункта, сообщил градоначальник, передает РИА «Новости».
Ранее в среду глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинские военные нанесли с помощью дронов удар по подстанции в городе, пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной электростанции.
Газета ВЗГЛЯД изучала, по какой причине киевский режим продолжает атаковать самую крупную АЭС в Европе.