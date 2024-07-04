  • Новость часаАнтонов предупредил о последствиях нового пакета военной помощи Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Национальным интересом Германии стала жизнь победнее
    Дерипаска назвал новые перспективные рынки для России
    Экзамен по русскому языку мигранты стали сдавать в десять раз хуже
    Энтомолог рассказал, как удалить осиное гнездо и не пострадать от укусов
    Минпромторг предложил пересадить чиновников на XCITE и LADA Largus
    Песков: Эрдоган не будет посредником на переговорах по Украине
    В Госдуме назвали ошибкой заморозку пенсионных накоплений
    Байден распорядился направить Украине новую военную помощь
    Родственники украинских чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот
    Мнения
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Как заваривался котел ненависти

    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

    17 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Красная армия стремительно освободила Белоруссию

    80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украине придумали новую цель для войны

    При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

    19 комментариев
    4 июля 2024, 07:33 • Новости дня

    Система ПВО за ночь сбила четыре БПЛА над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила четыре БПЛА над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь сбила четыре БПЛА над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила два беспилотника над Брянской областью, один над Белгородской и один над Тамбовской областью.

    Напомним, в ночь на среду система ПВО уничтожила пять БПЛА над Белгородской областью, пострадали три человека.

    3 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России

    Сенатор Долгов: Вашингтон поднимает градус конфликта на Украине перед выборами в США

    В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России
    @ U.S. federal government

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон терпит фиаско на украинском треке. И в преддверии американских выборов Штатам надо вновь поднять градус, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе пригрозили разрешить Украине увеличить дальность ударов по России.

    «Вашингтон продолжает свою линию на разжигание и эскалацию конфликта вокруг Украины. Заявления о расширении зоны применения американского оружия ВСУ – не что иное как провокация, направленная на затягивание противостояния», – считает сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий указывает – противник намерен нанести России как можно более заметный ущерб. «И в первую очередь они нацелились на гражданское население. Это реакция на наши успехи на поле боя», – говорит он.

    Кроме того, свою роль в американской риторике играют и грядущие выборы президента США, добавляет собеседник. «Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, поэтому Штатам надо любыми силами поднять градус», – акцентирует Долгов.

    Он при этом напоминает: вне зависимости от официальных заявлений, Белый дом давно разрешил Украине наносить удары по российским территориям. «Владимир Путин уже обращал внимание на то, что корректировка ударов, развединформация – все это дело рук Запада», – напомнил сенатор. В заключении Долгов указал, что в России принимаются необходимые меры по нейтрализации угроз.

    Ранее стало известно, что США могут разрешить Украине увеличить дальность ударов по России. Как заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен, это возможно при расширении фронта.

    Он пояснил, что ранее это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом, но теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия расширит этот фронт, Украине разрешат достигать целей на большем расстоянии

    Между тем, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в рамках слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям заявил: «Россия рассчитала все так, чтобы Украина не смогла нанести ответный удар. Хотя некоторые ограничения на украинские контратаки уже сняты, этого явно недостаточно».

    В свою очередь республиканец Томас Кин напомнил, что дальность ракет ATACMS составляет 300 км. Он также поднял вопрос о том, какие российские военные объекты могут попасть под удары в случае разрешения от США увеличить глубину ударов ВСУ.

    На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил: власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. По его словам, «дальнобойные вооружения должны применяться в пределах суверенной территории» Украины, а Крым, по мнению США, «это часть Украины».

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал уверенность в том, что таким разрешением власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну.

    Напомним, в мае ряд западных стран во главе с США разрешили Украине использовать иностранное оружие для нанесения ударов по российской территории. При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» оставалась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.

    Коментарии (41)
    3 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Вынесен приговор планировавшим воевать за ВСУ сыновьям липецкого священника
    Вынесен приговор планировавшим воевать за ВСУ сыновьям липецкого священника
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во Втором Западном окружном военном суде вынесен приговор сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова, которые планировали вступить в ВСУ и воевать против российской армии.

    Старшего брата Иоанна Ащеулова приговорили к 17,5 годам заключения, Алексея – к 17 годам, Тимофея – к 17 годам, передает ТАСС.

    Каждый из осужденных проведет первые три года в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Также всем братьям ограничена свобода на два года после отбытия наказания.

    Ожидается, что защита намерена обжаловать это решение, адвокаты в ходе рассмотрения дела настаивали на снисхождении.

    Источник сообщал, что все трое Ащеуловых признались в суде в желании вступить в формирования ВСУ и воевать против российской армии.

    Коментарии (27)
    3 июля 2024, 11:55 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ возле Новороссийска
    Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ возле Новороссийска
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись ликвидации беспилотных водных катеров украинских военных у города Новороссийск в Краснодарском крае опубликовало российское Минобороны.

    В ролике запечатлено, как ВС России в ночное время уничтожают украинские водные дроны дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в Черном море, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Всего уничтожено два катера, они следовали в сторону Новороссийска.

    В ночь на среду безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск, атаку отбили.

    Коментарии (7)
    3 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    Родственники украинских чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот

    Украинский омбудсмен Лубинец: Родственники чиновников из Киева использовали детей-сирот для побега за границу

    Родственники украинских чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чиновники из Киева вывозили своих родственников за границу под видом сопровождающих детей-сирот, пишут украинские СМИ со ссылкой уполномоченного по правам человека на Украине Дмитрия Лубинца.

    По словам украинского омбудсмена, это произошло в марте 2022 года при эвакуации 68 воспитанников Центра детской реабилитации в детский лагерь немецкого Вупперталя, пишет издание «Страна».

    Лубинец отметил, что часть из 20 сопровождающих ранее не работала с детьми, а некоторые и вовсе никогда не были трудоустроены.

    По его словам, таким способом Украину покинули родственники сотрудников киевской Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей. Оказавшись за пределами Украины, каждый из сопровождающих мужчин уволился с должностей и не вернулся обратно.

    Ранее погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов.

    Коментарии (7)
    3 июля 2024, 08:45 • Новости дня
    Госдеп пригрозил разрешить Украине увеличить дальность ударов по России

    Госдеп: ВСУ увеличат дальность ударов по России в случае расширения фронта

    Госдеп пригрозил разрешить Украине увеличить дальность ударов по России
    @ IMAGO/MediaPunch/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения фронта, заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен во время слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям.

    По его словам, ранее это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом, но теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия расширит этот фронт, Украине разрешат достигать целей на большем расстоянии, передает РИА «Новости».

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не давала разрешения на применение американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

    Коментарии (38)
    3 июля 2024, 11:29 • Новости дня
    МИД КНР ответил на заявление Стубба о разрешении конфликта на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия и Китай являются крупными независимыми странами, поддерживающими контакты друг с другом по урегулированию на украинской территории, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, говоря о словах президента Финляндии Александра Стубба о том, что Пекин может закончить кризис на Украине.

    Россия и Китай – это независимые страны, и Китай не является создателем украинского кризиса и его стороной, сказала Мао Нин, передают «Ведомости» со ссылкой на The Paper.

    Китайская сторона выступает за мир и диалог, поддерживает связь со всеми сторонами конфликта, включая Россию. Китай продолжит «играть конструктивную роль» в урегулировании кризиса.

    Ранее Стубб заявлял, что глава КНР Си Цзиньпин может позвонить президенту России Владимиру Путину и разрешить конфликт на Украине, поскольку российская сторона якобы сильно зависит от китайской.

    Коментарии (7)
    3 июля 2024, 18:07 • Новости дня
    Зеленский высказал свои опасения о будущем Украины в случае победы Трампа

    Зеленский: Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас поддержка США или мы останемся одни

    Зеленский высказал свои опасения о будущем Украины в случае победы Трампа
    @ Alessandro della Valle/AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский попросил экс-президента США Дональда Трампа представить его план мирного урегулирования, чтобы понять, что ждет Украину в случае победы Трампа на выборах.

    В интервью агентству Bloomberg Зеленский призвал Трампа поделиться с Киевом своими знаниями о том, как завершить конфликт, если у него таковые имеются. Украинский лидер также выразил готовность лично встретиться с бывшим президентом США для выслушивания его предложений, передает ТАСС

    «Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», - сказал президент Украины в интервью Bloomberg.

    «Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни», - сказал Зеленский.

    По данным агентства Politico, со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность заключения сделки, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток, а также провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно сохранения части украинской территории Москвой.




    Коментарии (22)
    3 июля 2024, 21:28 • Новости дня
    На Украине решили запретить одноразовые вилки
    На Украине решили запретить одноразовые вилки
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина намерена ввести запрет на использование ватных палочек с пластиковой основой и одноразовых вилок, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов страны.

    Эта мера направлена на гармонизацию украинского законодательства с общеевропейским в области экологии, заявили в ведомстве, передает «Московский комсомолец».

    Власти уже занялись разработкой законопроекта, направленного на ограничение использования пластика, который загрязняет окружающую среду, отметили там.

    В феврале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинское командование допустило разлив нефтепродуктов и попадание их в реку Немышля в Харьковской области, спровоцировав экологическую катастрофу.

    Коментарии (24)
    3 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    ЕК запретила европейским судам защищать инвестиции из России в энергопроекты в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет для судов Евросоюза (ЕС) на обеспечение защиты инвестиций из России и Белоруссии в энергетические проекты на территории ЕС, следует из заявления гендиректора ЕК по торговле.

    Эта мера коснулась проектов, попадающих под действие Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), передает ТАСС.

    В документе поясняется, что это превентивная мера, направленная на то, чтобы закрыть потенциальный путь для оспаривания санкций ЕС в судебном порядке.

    Ранее страны Евросоюза утвердили новый 14-й пакет санкций против России, в том числе против СПГ и перевозки российской нефти.

    Коментарии (11)
    3 июля 2024, 13:18 • Новости дня
    В Киеве заявили о неготовности Украины идти на компромиссы с Россией
    В Киеве заявили о неготовности Украины идти на компромиссы с Россией
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Киев не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу завершения вооруженного конфликта, а также в вопросе изменения границ страны, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По его словам, Киев готов к диалогу и прислушается к любым советам о том, как достичь «справедливого мира», однако украинские власти «не готовы пойти на компромисс», передает ТАСС.

    Касательно вопроса о компромиссах Ермак отметил, что имеет ввиду «территориальную целостность Украины, суверенитет и демократию».

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией.

    Коментарии (12)
    3 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    Эрдоган: Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов
    Эрдоган: Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара и Москва нацелены на достижение товарооборота в 100 млрд долларов, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Астане.

    В настоящее время товарооборот между Россией и Турцией составляет 55 млрд долларов, сообщил Эрдоган, передает РИА «Новости».

    «Наша цель – достичь 100 млрд долларов (товарооборота), и мы верим, что сможем его достичь», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган встретились в Астане в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо Эрдогана, российский лидер встретится с главами других государств.

    Коментарии (12)
    3 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Страны НАТО не смогли договориться о многолетней помощи Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны НАТО не достигли соглашения по долгосрочным обязательствам в области военной помощи Украине, сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники в делегациях западных государств.

    По их данным, члены альянса согласовали предоставление Киеву 40 млрд евро помощи в течение 2025 года. Агентство отмечает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «не смог достичь успеха» в попытках обеспечить Украине долгосрочную военную поддержку, передает ТАСС.

    Ранее политолог рассказал газете ВЗГЛЯД, почему США решили «навести порядок» в помощи Украине. По его словам, это связано с тем, что часть военной помощи, переданной Западом Киеву, периодически разворовывается.

    Коментарии (16)
    3 июля 2024, 08:58 • Новости дня
    Захарова назвала заявления Киева о мирных переговорах ширмой

    Спикер МИД Захарова сравнила с ширмой заявления Киева о мирных переговорах

    Захарова назвала заявления Киева о мирных переговорах ширмой
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления Киева о мирных переговорах являются ширмой и прикрытием, на самом деле он продолжает следовать поставленной коллективным Западом цели нанести России стратегическое поражение, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, заявления о мире – это слова-ширмы, слова-клише и мемы, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что эти заявления со стороны Украины заучены и «вовремя» произнесены.

    Дипломат добавила, что целью остается нанесение стратегического поражения России.

    Напомним, Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.

    Коментарии (2)
    3 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    Политолог объяснил намерение НАТО «навести порядок» в помощи Украине

    Политолог Корнилов: США с радостью возглавят коррупцию, которая существует на Украине

    Политолог объяснил намерение НАТО «навести порядок» в помощи Украине
    @ CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Часть военной помощи, переданной Западом Киеву, периодически разворовывается. Однако это беспокоит лишь некоторых западных чиновников, в целом же США с удовольствием возглавят коррупцию, которая существует на Украине. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. Ранее в Штатах заявили о намерении НАТО взять на себя координацию помощи Украине и «навести порядок».

    «По сути, сейчас существует ряд отдельных инициатив стран НАТО по поставкам вооружений. Например, чехи совместно с некоторыми государствами пытаются закупить снаряды, Дания и Нидерланды планируют передавать F-16. Но все эти решения принимаются отдельными игроками, а не Североатлантическим альянсом целиком», – напоминает политолог Владимир Корнилов.

    Таким образом роль блока становится «вторичной, а то и третичной», что беспокоит «некоторых американских деятелей», добавляет эксперт. Кроме того, существует проблема координации усилий стран НАТО. «Альянс стремится к более адресной и оперативной помощи. При этом офис Зеленского действует по принципу «Дайте больше!». Что бы ни передавали западные партнеры –будет мало. «Благодарность» Киева всегда оборачивается критикой из-за того, что им якобы не додали либо дали не вовремя», – указал аналитик.

    Вместе с тем, определенная часть военной помощи, переданной Киеву, периодически разворовывается, отметил политолог. По его словам, это в некотором смысле беспокоит американских чиновников. «Однако в целом США с удовольствием возглавят всю ту коррупцию, которая существует на Украине», – считает эксперт.

    Не исключено, что именно поэтому в НАТО появится должность ответственного за долгосрочную помощь Украине. «Попытки наладить контроль над процессами предпринимались и прежде. Другое дело, что все это происходило на нескольких зарубежных площадках. Сейчас же цель американцев, вероятно, – объединить помощь под единым управлением, тем самым упростив себе жизнь», – заключил Корнилов.

    Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс возьмет на себя координацию помощи Украине, чтобы «навести порядок» в этом вопросе. По ее словам, об этом будет объявлено на предстоящем саммите блока, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

    «В течение двух лет страны объединялись, чтобы предложить помощь Украине, и теперь НАТО будет координировать все эти усилия, чтобы навести порядок во всей этой щедрой поддержке, оказываемой Украине», – сказала Смит в интервью Bloomberg.

    «НАТО также собирается взять на себя координацию обучения», добавила постпред США. «У нас сложилась ситуация, когда многие страны Европы и Соединенные Штаты проводят обучение, и теперь НАТО заявляет, что может координировать эти усилия. Опять же, чтобы обеспечить большую согласованность в дополнение к этим двум инициативам», – отметила она.

    Кроме того, по словам Смит, страны–члены Североатлантического альянса по итогам саммита планируют назначить своего специального представителя, который будет находиться в Киеве. «Это не означает, что координация помощи будет осуществляться на Украине, но мы, скорее всего, назначим человека, который будет управлять всей той хорошей работой, которую мы проводим с украинцами по модернизации их сил и созданию их будущих сил, из Киева», – пояснила дипломат.

    Она также отметила, что в НАТО не берутся давать прогнозы по срокам завершения украинского конфликта, однако альянс готов поддержать инициативы по восстановлению мира в этой стране. Смит отдельно подчеркнула, что речь идет именно о мирных инициативах, которые исходят из Киева.

    Напомним, о планах НАТО назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине ранее писала газета The Wall Street Journal. По информации издания, этот пост займет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет работать в Киеве. Отчитываться он будет как перед штаб-квартирой альянса в Брюсселе, так и перед новым командованием, создаваемым в Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск.

    По словам американских чиновников, эти шаги позволят лучше координировать усилия стран Запада по предоставлению Украине военной поддержки, а в перспективе сделают украинскую армию более похожей на армию НАТО.

    Коментарии (3)
    3 июля 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин пообещал Эрдогану приехать в Турцию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, что обязательно посетит Турцию для переговоров.

    В ходе встречи в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане Эрдоган сказал Путину, что ждет его визита в Турцию в ближайшее время, передает ТАСС.

    «Обязательно приеду», – заверил российский лидер.

    Ранее Путин в Казахстане провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Коментарии (13)
    Главное
    Опубликовано видео удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ в Кривом Роге
    Одесская область стала лидером по доносам на противников украинизации
    Новак назвал условия для продолжения поставок газа в Европу через Украину
    Как охладиться в жару без кондиционера
    На Украине решили запретить одноразовые вилки
    Тренера молодежной сборной России по борьбе арестовали по делу о терроризме
    Стас Пьеха заявил о пропаже живущего в Литве отца

    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Провал миротворческой миссии Орбана в Киеве устроил всех

    Виктор Орбан впервые с начала СВО посетил Украину. Один из главных скептиков помощи ВСУ прибыл в Киев не только в статусе премьер-министра Венгрии, но и будучи лидером страны – председателя ЕС. В ходе встречи с Владимиром Зеленским он озвучил предложения по урегулированию конфликта, которые революционны для нынешней Европы, неприемлемы для России и отвергнуты Украиной. Подробности

    Перейти в раздел

    В Миргороде Россия отработала уничтожение украинских F-16

    Уничтожение пяти украинских Су-27 и повреждение еще двух аналогичных машин на аэродроме в Миргороде стало самой серьезной потерей для украинских воздушных сил за весь период спецоперации. Групповой ракетный удар был нанесен комплексами «Искандер». В экспертной среде говорят о возросших возможностях российской разведки. Также этот удар стал предупреждением Киеву и Западу перед размещением на Украине истребителей F-16. Подробности

    Перейти в раздел

    Войска Украины и Белоруссии вступили в игру на нервах

    Белорусские ракетные системы выведены на боевые позиции, а Силы спецопераций Белоруссии приведены в боевую готовность. Таким стал ответ Минска на концентрацию украинских войск неподалеку от белорусской границы. Откуда возникло внезапное приграничное обострение и насколько оно опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Китай закончит войну одним звонком»

      Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что один телефонный звонок из Пекина в Москву смог бы разрешить украинский конфликт. Китай ответил на эти инсинуации в духе «на себя посмотри», намекнув, что за кризис на Украине несет ответственность НАТО. Какова реальная роль Пекина на Украине? И каковы его цели?

    • Зеленский внезапно захотел переговоров

      После двух лет категорического отказа от переговоров с Россией и введения законодательного запрета на диалог с ее президентом Владимир Зеленский неожиданно заявил, что переговоры все-таки возможны. Он видит их «в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки». Что это все значит?

    • Зачем Германия поддерживает Зеленского

      Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины для ФРГ – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность и «один из главных национальных интересов». А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............