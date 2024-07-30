Авария на подстанции оставила без света жителей Керчи и близлежащих сел

Экономист назвал действенные способы ответа Словакии Украине на блокировку транзита нефти

Экономист Лизан: Ограничение экспорта словацкого дизтоплива не окажет серьезного влияния на Киев

Tекст: Анастасия Куликова

«Еврокомиссия и киевская власть пытаются усмирить непокорных Венгрию и Словакию. Но если поставки нефти в Братиславу и Будапешт сократятся, то и объемы производимых из нее продуктов уменьшатся. Тогда страны перейдут на внутреннее самообеспечение, перекрыв экспорт дизельного топлива на Украину», – рассуждает экономист Иван Лизан.

Вместе с тем специалист полагает, что Киев сможет пережить такое ограничение. «Скорее всего, ввезут недостающее топливо из Польши или Прибалтики. Сложно сказать, о каких объемах пойдет речь. Но известно, что мощность словацкого НПЗ составляет 5 млн тонн в год», – объясняет аналитик.

Хватит ли у той же Польши топлива для замещения – большой вопрос. «Все сырье уже законтрактовано и расписано. Соответственно, если надо будет увеличить поставки на Украину, то куда-то продукт просто не дойдет», – описывает Лизан.

Он при этом подчеркивает: у Братиславы есть более действенные рычаги. «Так, если Словакия остановит поставки электричества, это станет ощутимым ударом для Украины. Но максимально эффективной для «загона Киева в стойло» будет совместное ограничение со стороны как Венгрии, так и Словакии», – указал спикер.

В заключение аналитик предположил, что в какой-то момент со стороны Будапешта или Братиславы «могут случайно сломаться линии электропередач». «В ответ на запрос Киева страны в манере, практикуемой Украиной, скажут, что со своей стороны полностью выполняют все обязательства. И пусть импортеры ищут, где и что «упало», – с иронией резюмировал Лизан.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо завил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставки дизтоплива на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти из России через украинскую территорию.

Напомним, Украина остановила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, хотя еще в 2022 году страна пыталась отвоевать у ЕК право на импорт сырья из России. Государства связывают это с расширением санкций против компаний Москвы. В Кремле решение Киева назвали «политическим».

После блокировки украинской стороной транзита нефти Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии, однако они не дали результата. Также глава венгерского МИД Петер Сийярто утверждал, что обсуждал проблему с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. «По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда», – добавил министр. Будапешт считает решение Киева об остановке транзита враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

Кроме того, Фицо в разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем озвучивал предложение, содержащее техническое решение по возобновлению транзита нефти из России. В нем могли бы участвовать несколько государств, в том числе Словакия, сообщил словацкий кабмин.