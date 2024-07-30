Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».8 комментариев
Два беспилотника ВСУ сбили в Северной Осетии
Два беспилотника ВСУ сбили в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
В своем Telegram-канале он отметил, что жертв и разрушений после сбития БПЛА нет.
Ранее сообщалось, что над территорией Белгородской области уничтожено три украинских беспилотника самолетного типа.