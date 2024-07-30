Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».5 комментариев
Найдено тело одного из пропавших без вести после ЧП на Беломорканале
Тело одного из пропавших без вести после размыва временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК) обнаружено в Карелии, сообщили в оперативных службах Карелии.
Как сообщили в оперативных службах, отвечая на вопрос о том, найден ли кто-либо из пропавших без вести после прорыва дамбы, обнаружено тело, на место едет оперативно-следственная группа», передает ТАСС.
При этом пол погибшего неизвестен, так как тело обнаружили в воде и еще не вытащили на берег. Сейчас продолжаются поиски двух пропавших без вести после аварии на Беломорканале.
Как сообщили в региональном МЧС, водолазы обследуют заводи для возможного обнаружения пропавших. «Судовой ход на Беломорско-Балтийском канале перекрыт с 10-го по 11-й шлюзы. Силами ББК организовано наполнение шлюза водой для последующего выведения из него судна «Волго-Балт», – добавили в региональном МЧС.
Ранее число пострадавших в Карелии при размытии дамбы выросло до десяти человек.