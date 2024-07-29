Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.0 комментариев
Число пострадавших в Карелии при размытии дамбы выросло до десяти человек
Количество пострадавших при размытии дамбы между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии увеличилось до десяти человек, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
В ходе происшествия пострадали десять человек, спасены семь человек, в том числе двое детей, ведется поиск еще трех пропавших, цитирует ТАСС руководителя Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС Андрея Голуба.
Из близлежащего поселка эвакуированы 15 человек, вода повредила у них дома и автомобили. Создан пункт временного размещения.
Согласно данным регионального комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, при размыве дамбы погиб человек. Возбуждено уголовное дело.