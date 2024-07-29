Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.0 комментариев
Человек погиб при размыве дамбы в Карелии
При размыве временной насыпи на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, по предварительной информации, погиб человек, сообщили региональном комитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Размыв песчаной перемычки произошел на 11-м шлюзе канала в Сегежском муниципальном округе утром в понедельник, по предварительным данным, погиб человек, сообщили в комитете, передает ТАСС.
Отмечается, что в зоне подтопления оказались несколько населенных пунктов и СНТ «Балтийский», разрушены три дома. Кроме погибшего, пострадали девять человек, семерых из них, включая троих детей, спасли.
Судьба двух женщин пока неизвестна, ведутся поисково-спасательные работы.
Ранее глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщала, что с места аварии эвакуировано 20 человек.