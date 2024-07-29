Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.13 комментариев
Число пропавших без вести после размыва дамбы в Карелии выросло до семи человек
В Сегежском округе Карелии после прорыва перемычки на Беломорско-Балтийском канале (ББК) количество пропавших без вести увеличилось до семи человек, сообщила глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева.
Также она рассказала ТАСС, что с места аварии эвакуировано 20 человек.
На месте работают три бригады скорой помощи, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Он также добавил, что в связи с ЧС в Сегежский район Минздравом Карелии направлены врачи-эпидемиологи, психологи, инфекционисты.
Кроме того, в оперативных службах сообщили, что двое пропавших после размыва дамбы найдены живыми, среди них есть ребенок.
Вода разрушила 13 домов, пострадали девять человек.
Власти Сегежского округа сообщили, что в муниципальном образовании введен режим чрезвычайной ситуации. Прорыв перемычки, установленной на время реконструкции канала, находится на территории поселка городского типа Надвоицы.