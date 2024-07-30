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    Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Франция конвертировала свою культуру в похабство

    Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русских тоже надо защищать

    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

    7 комментариев
    30 июля 2024, 13:00 • Новости дня

    Политолог объяснил мотивы СБУ при задержании историка Толочко

    Политолог Скачко: Идеи историка Толочко представляли опасность для украинского национализма

    Политолог объяснил мотивы СБУ при задержании историка Толочко
    @ wikimedia.org

    Tекст: Анастасия Куликова

    Алексей Толочко, как и его отец, не считали украинцев особенным народом, а также не подтверждали идеи о том, что Киевская Русь – это прародина Украины. Их теории не только не могли стать основой для украинского неонацизма, но и представляли опасность для Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СБУ задержала историка Алексея Толочко за «фальсификацию фактов в пользу России».

    «Я знаком с Алексеем Толочко меньше, чем с его отцом, но могу с уверенностью сказать, что он – честный историк, квалифицированный специалист и грамотный ученый. В этом смысле сын пошел в отца. У него свой взгляд на Древнюю Русь, который в некоторых моментах расходился с идеями Петра Толочко», – рассказал украинский политолог Владимир Скачко.

    Он уточнил: Толочко-старший был сторонником концепции триединства русского народа и опровергал теории об украинцах как отдельном от русского и враждебном ему народе. Идеи Толочко-младшего незначительно отличались от отцовских: он считал, что русские, белорусы и украинцы – три самостоятельных народа, которые, однако, всегда жили вместе.

    «Толочко не говорили о том, что украинский народ – это нечто особенное, а также не подтверждали идеи о том, что Киевская Русь – это прародина Украины», – акцентировал политолог. Как считает Скачко, этим историки и представляли опасность для Киева.

    «Если бы Алексей Толочко говорил то, что нужно офису Зеленского, это выдавали бы как авторитетное мнение и использовали бы его для мобилизации на основе русофобии», – добавил спикер. Но Толочко – не русофоб, а историк с именем, с бэкграундом и своими взглядами. «Он просто не «пришелся ко двору». Теории ученого не могли стать основой для украинского национализма», – пояснил собеседник. Обвинения против Толочко-младшего эксперт назвал «полным бредом».

    «У него та же статья, что у меня – ч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Если, по их версии, я оторвал Крым, то Толочко, видимо, придумал Крым российским. Я убежден, что основания для задержания историка надуманы. Про какие деньги из России идет речь? Нелепо! Грех Толочко лишь в том, что он не конъюнктурщик. Киевские власти продолжают бороться с несуществующими врагами», – считает эксперт. 

    При этом арест Толочко, по всей видимости, должен стать «актом запугивания» тех, кто придерживается таких же взглядов, что и историк, отметил политолог. «Кроме того, подобные действия властей должны в целом предотвратить появление в современной Украине специалистов с идеями, которые противоречат основной линии Киева», – заключил Скачко.

    Ранее в Киеве задержали Алексея Толочко, доктора исторических наук. Он – сын украинского историка, археолога и автора книг о Древней Руси Петра Толочко. По версии СБУ, задержанный «подпольно издавал на российские деньги» свои книги, в которых якобы «фальсифицировал исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России».

    Алексей Толочко написал, в частности, книгу «Очерки начальной Руси». Как сообщают украинские СМИ, историка обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Ему грозит до десяти лет тюрьмы. 

    Напомним, отец историка Петр Толочко умер на 87-м году жизни в больнице под Киевом в апреле. Он являлся академиком Национальной академии наук Украины, иностранным членом Российской академии наук. Петр Толочко был сторонником единства трех славянских народов. В книге «От Руси до Украины» Толочко-старший на фактах доказывал, что никогда Украина и Малороссия лучше не жили, чем при братском союзе с великороссами и белорусами.

    29 июля 2024, 18:43 • Новости дня
    Словакия выдвинула ультиматум Украине из-за российской нефти

    Фицо: Словакия прекратит поставки дизтоплива на Украину, если транзит нефти не восстановят

    Словакия выдвинула ультиматум Украине из-за российской нефти
    @ Marijan Murat/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставки дизтоплива на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти из России через украинскую территорию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Соответствующее заявление Фицо сделал в видеообращении, опубликованном в соцсетях в понедельник, передает РИА «Новости».

    «Если транзит российской нефти через Украину в скором времени не восстановится, Slovnaft не будет продолжать поставки дизтоплива на Украину», – сказал он.

    Ранее Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти.

    Коментарии (33)
    29 июля 2024, 19:23 • Новости дня
    В Одессе решили переименовать названные в честь знаменитых одесситов улицы
    В Одессе решили переименовать названные в честь знаменитых одесситов улицы
    @ Viacheslav Onyshchenko/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава администрации Одесской области Олег Кипер подписал распоряжение о переименовании 84 одесских топонимов, пишут СМИ.

    Согласно документу, Пушкинская улица получит название Итальянская, Паустовского – 28-й бригады, Армейская – Независимости, а Бунина – Нины Строкатой, пишет издание «Страна».

    Также планируется переименовать улицы, носящие имена коренных одесситов: улица Бабеля станет улицей Дмитрия Иванова, Ильфа и Петрова – Семьи Глодан, а бульвар Жванецкого станет бульваром Военно-морских сил.

    Кроме того, изменится название Думской площади. Ее новое название – Биржевая. Улица Мариинская станет улицей Олега Кушнира.

    Ранее в Харькове решили переименовать 48 улиц и три станции метро.

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    30 июля 2024, 04:56 • Новости дня
    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ

    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в 700 тыс. человек

    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Безвозвратные потери вооруженных сил Украины, вероятно, превысили 700 тыс. человек, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

    По словам Алаудинова, безвозвратные потери ВСУ в начале 2024 года превышали, вероятно, 600 тыс. человек, сейчас же, скорее всего, поднялись выше 700 тысяч. «Это беспрецедентно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

    Напомним, Алаудинов также сообщил, что первая линия укреплений ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск ими полностью утеряна.


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    30 июля 2024, 03:27 • Новости дня
    США признали неспособность победить Россию и Китай в одиночку

    Американская комиссия заявила о неспособности США в одиночку победить в войне с Россией и Китаем

    США признали неспособность победить Россию и Китай в одиночку
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не могут конкурировать с Россией, Китаем и их партнерами в одиночку, а также «не могут выиграть войну подобным образом», заявила комиссия по национальной оборонной стратегии, уполномоченная конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны.

    Доклад комиссии опубликован аналитическим центром RAND (его деятельность признана нежелательной в России). Комиссия призвала США продолжить инвестировать в укрепление союзников, отметив, что «альянсы – это не панацея, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников», передает РИА «Новости».

    Комиссия предупредила о разрушительных последствиях для США в случае полномасштабной войны с равным или почти равным по силе государством. Подчеркивается, что ВПК США не отвечает потребностями как самих Соединенных Штатов, так и их союзников. Затяжной конфликт, в особенности с несколькими театрами боевых действий, потребует значительно больших мощностей.

    В докладе сказано, что «вооруженным силам США не хватает как возможностей, так и потенциала, которые необходимы, чтобы быть уверенными в способности сдерживать и побеждать в бою». Российская специальная военная операция на Украине показала «необходимость подготовки к новым формам конфликт», говорится в докладе.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена заблуждается в том, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники.

    Коментарии (12)
    29 июля 2024, 14:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Волчье в ДНР
    Российские войска освободили Волчье в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» смогла освободить село Волчье в Донецкой народной республике, она также улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны.

    Группировка поразила формирования 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны у Дружбы, Торецка, Новгородского, Розовки, Ивановки, Новогродовки и Новоселовки Первой в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила восемь контратак украинских штурмовиков 47-й, 53-й, 151-й механизированных, 144-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад и штурмовой бригады «Лють» нацполиции.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 400 человек, танк, три боевые бронированные машины, включая американскую БМП Bradley, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й, 123-й и 128-й бригад теробороны у Водяного, Пречистовки, Макаровки (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 130 человек, танк, две британские гаубицы FH-70 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Новоданиловки, Лобкового, Каменского (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 85 человек, БМП, две гаубицы М777, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили на аэродроме украинский штурмовик Су-25, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М», поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

    Средства ПВО сбили две управляемые французские авиабомбы Hammer, пять снарядов РСЗО HIMARS и 68 дронов.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 150-й механизированной, 71-й егерской бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 127-й бригад теробороны у Павловки, Константиновки (Сумская область), Стариц, Охримовки, Волчанска и Тихого (Харьковская область).

    Также она за сутки отразила пять контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли более 220 человек, два танка, турецкую боевую бронированную машину Kirpi, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, пушку «Гиацинт-Б» и гаубицу Д-30.

    Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 14-й, 44-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 112-й, 125-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) у Синьковки, Петропавловки, Берестового (Харьковская область), Надии, Макеевки (ЛНР), Терн, Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

    Также отражены три контратаки штурмовиков 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 480 человек, два танка, американский БТР М113, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, орудия М119 и L-119. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 23-й, 24-й, 28-й, 54-й, 72-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны у Верхнекаменского, Бондарного, Часова Яра, Катериновки, Красногоровки и Максимильяновки в ДНР. Также она отразила две контратаки подразделений 5-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 570 человек, американскую САУ Paladin, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и орудие L-119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и пять полевых складов с боеприпасами.

    С начала СВО уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28 647 дронов, 556 ЗРК, 16 714 танков и других боевых бронированных машин, 1392 машины РСЗО, 12 535 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (3)
    30 июля 2024, 02:50 • Новости дня
    Сын украинского историка Петра Толочко задержан СБУ

    СБУ задержала сына украинского историка Петра Толочко Алексея за «фальсификацию фактов в пользу России»

    Сын украинского историка Петра Толочко задержан СБУ
    @ wikimedia.org

    Tекст: Антон Антонов

    Доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной Академии наук Украины Алексей Толочко задержан СБУ за якобы «фальсификацию исторических фактов», сообщают украинские СМИ.

    В СБУ заявили, что задержан писатель-историк. По версии СБУ, он «подпольно издавал на российские деньги» свои книги, в которых якобы «фальсифицировал исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России». Сообщается, что историка обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    Украинские СМИ сообщают, что речь идет о сыне советского и украинского историка-медиевиста, археолога, профессора Петра Толочко Алексее. Отмечается, что Алексей Толочко написал, в частности, книгу «Очерки начальной Руси», передает ТАСС.

    Напомним, Петр Толочко умер на 87-м году жизни в больнице под Киевом в апреле. Он был академиком Национальной академии наук Украины, иностранным членом Российской академии наук. Петр Толочко был сторонником единства трех славянских народов. В книге «От Руси до Украины» Толочко-старший на фактах доказывал, что никогда Украина и Малороссия лучше не жили, чем при братском союзе с великороссами и белорусами.


    Коментарии (8)
    29 июля 2024, 19:52 • Новости дня
    Германия подтвердила передачу Украине восьми Leopard 1

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим получил от немецкой и датской сторон танки Leopard 1A5, в пакет военной помощи также включены запасные части, сообщило германское правительство.

    В пакет включены восемь танков Leopard 1A5, 21 тыс. снарядов для самоходных зениток Gepard и 10 надводных беспилотников, передает ТАСС со ссылкой на опубликованный список.

    Туда же вошли две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 и запчасти к ним, 10 наземных обзорных радиолокационных станций, 24 тыс. 810 шлемов и один полевой госпиталь.

    В июне немецкое руководство поставляло Украине 20 БМП Marder, 10 танков Leopard 1A5, две огневые установки IRIS-T, три РСЗО HIMARS и боеприпасы.

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    30 июля 2024, 11:42 • Новости дня
    Экономист назвал действенные способы ответа Словакии Украине на блокировку транзита нефти

    Экономист Лизан: Ограничение экспорта словацкого дизтоплива не окажет серьезного влияния на Киев

    Экономист назвал действенные способы ответа Словакии Украине на блокировку транзита нефти
    @ globalmsk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киевские власти смогут найти альтернативу поставкам словацкого дизельного топлива. Другое дело, что у Братиславы останется еще один рычаг давления на Украину – перетоки электроэнергии, которые в любой момент можно прервать, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Словакия пригрозила Украине прекратить поставки дизтоплива, если транзит российской нефти не восстановят.

    «Еврокомиссия и киевская власть пытаются усмирить непокорных Венгрию и Словакию. Но если поставки нефти в Братиславу и Будапешт сократятся, то и объемы производимых из нее продуктов уменьшатся. Тогда страны перейдут на внутреннее самообеспечение, перекрыв экспорт дизельного топлива на Украину», – рассуждает экономист Иван Лизан.

    Вместе с тем специалист полагает, что Киев сможет пережить такое ограничение. «Скорее всего, ввезут недостающее топливо из Польши или Прибалтики. Сложно сказать, о каких объемах пойдет речь. Но известно, что мощность словацкого НПЗ составляет 5 млн тонн в год», – объясняет аналитик.

    Хватит ли у той же Польши топлива для замещения – большой вопрос. «Все сырье уже законтрактовано и расписано. Соответственно, если надо будет увеличить поставки на Украину, то куда-то продукт просто не дойдет», – описывает Лизан.

    Он при этом подчеркивает: у Братиславы есть более действенные рычаги. «Так, если Словакия остановит поставки электричества, это станет ощутимым ударом для Украины. Но максимально эффективной для «загона Киева в стойло» будет совместное ограничение со стороны как Венгрии, так и Словакии», – указал спикер.

    В заключение аналитик предположил, что в какой-то момент со стороны Будапешта или Братиславы «могут случайно сломаться линии электропередач». «В ответ на запрос Киева страны в манере, практикуемой Украиной, скажут, что со своей стороны полностью выполняют все обязательства. И пусть импортеры ищут, где и что «упало», – с иронией резюмировал Лизан.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо завил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставки дизтоплива на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти из России через украинскую территорию.

    Напомним, Украина остановила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, хотя еще в 2022 году страна пыталась отвоевать у ЕК право на импорт сырья из России. Государства связывают это с расширением санкций против компаний Москвы. В Кремле решение Киева назвали «политическим».

    После блокировки украинской стороной транзита нефти Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии, однако они не дали результата. Также глава венгерского МИД Петер Сийярто утверждал, что обсуждал проблему с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. «По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда», – добавил министр. Будапешт считает решение Киева об остановке транзита враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

    Кроме того, Фицо в разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем озвучивал предложение, содержащее техническое решение по возобновлению транзита нефти из России. В нем могли бы участвовать несколько государств, в том числе Словакия, сообщил словацкий кабмин.

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    29 июля 2024, 21:24 • Новости дня
    Пентагон объявил о выделении 1,5 млрд долларов Киеву
    Пентагон объявил о выделении 1,5 млрд долларов Киеву
    @ REUTERS/Kevin Wurm

    Tекст: Валерия Городецкая

    США выделяют Киеву военную помощь объемом 1,5 млрд долларов за счет фонда поддержки Украины, сообщил Пентагон.

    В новый пакет вооружений войдут ракеты NASAMS и HIMARS, боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, системы электронного подавления, запчасти и услуги по предоставлению снимков с коммерческих спутников, передает РИА «Новости».

    Ведомство уточнило, что военная помощь Украине в размере 200 млн долларов, о предоставлении которой ранее сообщил Белый дом, будет выделена в рамках президентских полномочий.

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    30 июля 2024, 09:36 • Новости дня
    Олимпийский чемпион прокомментировал объятия Харлан с уроженкой России
    Олимпийский чемпион прокомментировал объятия Харлан с уроженкой России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации фехтования России Ильдар Мамедов назвал объятия представляющей Азербайджан уроженки России Анны Башты с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан на Олимпиаде в Париже «тараканами» последней.

    По его словам, такое поведение связано «с внутренними противоречиями» украинской спортсменки, передает «Спорт-Экспресс».

    Мамедов добавил, что постоянные изменения позиции украинской стороны свидетельствуют о наличии серьезных внутренних конфликтов.

    По его мнению, это может быть связано «с тараканами» в голове.

    «Они сами не знают, чего хотят», – заключил Мамедов.

    В апреле украинским спортсменам, принимающим участие в Олимпийских играх в Париже, решили запретить стоять на общих фото с россиянами, пожимать им руки.

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    29 июля 2024, 19:07 • Новости дня
    США выделили новый пакет помощи Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву.

    Новый пакет помощи объемом до 200 млн долларов будет включать перехватчики для средств ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и минометные выстрелы, боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов, заявил Кирби в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Ранее американская счетная палата оценила неоднократно допущенные ошибки при подсчете военной помощи Украине – их сумма достигла 8,2 млрд долларов.

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    29 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    В Одессе задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ

    СБУ задержала шестерых одесситов, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    СБУ заявила о задержании группы молодых людей, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ в Одессе.

    Как говорится в сообщении, поджигателями оказались шестеро одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, работавших курьерами доставки еды, которые сожгли более 15 автомобилей ВСУ, передает РИА «Новости».

    По обвинениям в препятствовании законной деятельности ВСУ им грозит до восьми лет лишения свободы.

    Ранее историк Александр Васильев рассказал газете ВЗГЛЯД, что поджоги машин военных в Одессе отражают настроения населения.

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    29 июля 2024, 22:40 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Белгородской области уничтожено три украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринимал попытки устроить террористические атаки c использованием БПЛА в период с 18.30 до 19.00 мск и около 21.20 мск. Сначала было сбито два украинских дрона, позднее – еще один.

    Напомним, с 15.55 до 16.40 мск российскими средствами противовоздушной обороны также были уничтожены два украинских дрона .

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    30 июля 2024, 08:41 • Новости дня
    В Крыму заявили, что Киев стремится к «Минску-3» для передышки

    Глава Госсовета Крыма Константинов: Киев стремится к «Минску-3» для передышки

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим пытается любыми способами добиться перемирия с Россией и выйти на новый раунд переговоров в формате «Минск-3», чтобы получить передышку и нарастить военную мощь, заявил глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

    По его словам, Украина остро нуждается в перемирии, так как сталкивается с серьезными проблемами на фронте и внутри страны, Киев выторговывает время для передышки, передает ТАСС.

    Политик выразил опасение, что новый раунд переговоров может привести к аналогичным результатам, если Россия не будет достаточно осторожна.

    Константинов также отметил, что на Украине наблюдается серьезный дефицит кадров, проблемы с обеспечением населения электричеством и водой, а люди живут в крайне тяжелых условиях.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил японскому общественному телевидению NHK, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

    Сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо – во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то он подчинится, а во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи Российской армии.

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    29 июля 2024, 23:49 • Новости дня
    Стрелковым оружием и средствами РЭБ обезврежено восемь БПЛА в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено восемь украинских беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино, село Свердликово и хутор Кубаткин. Также в нескольких районах произошли «сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе». Пострадавших нет, сообщил Смирнов в Telegram.

    Напомним, в ночь на понедельник силами ПВО были уничтожены 19 украинских БПЛА над Курской областью.

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