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    Андрей Полонский Андрей Полонский Русских тоже надо защищать

    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

    3 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

    Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.

    23 комментария
    Василий Стоякин Василий Стоякин Украинское общество склоняется к уступкам

    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

    30 комментариев
    29 июля 2024, 18:10 • Новости дня

    Путин одобрил договор об общем энергорынке России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка РФ и Белоруссии, документ опубликован на портале правовой информации.

    Как говорится в распоряжении, Путин предписал принять предложение российского правительства о подписании договора о формировании общего энергорынка России и Белоруссии и считать целесообразным осуществить подписание документа на высшем уровне, передает ТАСС.

    Ранее Путин обвинил западные элиты во внесении хаоса в мировой энергорынок.

    27 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Лавров едко прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США

    Лавров прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США

    Лавров едко прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц известен простодушными заявлениями, заявил глава МИД Сергей Лавров касательно заявления канцлера об условии для отказа от размещения американских ракет в ФРГ по окончанию спецоперации на Украине.

    «Господин Шольц известен «простодушными заявлениями» и «простенькими идеями»», – передает ТАСС слова российского министра.

    Лавров отметил: канцлер и не скрывал, что размещение ракет США в Германии является американской инициативой.

    «Шольца никто не спрашивал, хотят ли немцы такого размещения или нет. То есть он не скрывал, что решение было американским», – заключил глава МИД.

    Ранее Шольц связал вопрос размещения американских ракет в Германии с прекращением Россией спецоперации. Он также заявил, что Германия принимает решения, которые не ведут к эскалации с Россией.

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    28 июля 2024, 17:53 • Новости дня
    Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме
    Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин успокоил иностранного гостя, случайно разбившего бокал с шампанским на приеме в Адмиралтействе после Главного военно-морского парада в Петербурге, сообщили СМИ.

    Российский лидер собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии, прибывших в РФ по случаю Дня ВМФ, а также командующих морскими силами дружественных стран, в частности Азербайджана, Алжира, Вьетнама, Гвинеи, Джибути, Египта, Камеруна, Намибии, Катара, пишет «Московский комсомолец».

    После того, как Путин поздравил иностранных моряков с праздником и поблагодарил за участие в мероприятии, гостям стали разносить шампанское. Один из иностранцев случайно разбил бокал. Громкий стук привлек внимание президента. Увидев, что гость пытается собрать осколки с паркета, Путин его остановил. «У нас не принято, это на счастье», – пояснил он.

    Ранее Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В воскресенье российский лидер прибыл на парад ВМФ России в Петербурге.

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    27 июля 2024, 11:15 • Новости дня
    Путин заявил об актуальности присяги граждан древнего Херсонеса для событий СВО
    Путин заявил об актуальности присяги граждан древнего Херсонеса для событий СВО
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Слова присяги граждан древнего Херсонеса о верности своей родине и готовности ее защищать актуальны и для событий спецоперации на Украине, выразил мнение президент Владимир Путин.

    «Мне вот сейчас приходит на ум клятва, которую приносили горожане, херсонессцы своему городу… Были и такие слова: «Не предам ни Херсонеса, ни прекрасной гавани, ни других укреплений, а буду защищать их для народа», – передает ТАСС его слова.

    Глава государства отметил, что эти строки перекликаются с сегодняшней историей, они связаны с российскими ребятами на передовой и проведением спецоперации.

    Также Путин добавил, что задача «Нового Херсонеса» в Севастополе – погрузить посетителей в историю России.

    «И, сталкиваясь с теми событиями, которые там изложены, осознавали... кто мы такие, откуда мы пришли, как складывалась наша государственность», – заметил он.

    На сайте РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации) указано, что комплекс «Новый Херсонес» можно будет посещать бесплатно с 30 июля после регистрации на официальном сайте.

    Напомним, число обнаруженных археологами во время раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического находок превысило объем всех артефактов, полученных музеем за все время изучения городища и его предместий.

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    28 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих, заявил президент РФ Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

    Путин обратил внимание на заявления администрации США и правительства Германии о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в Германии. «В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    «В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота», – отметил российский лидер.

    «Ситуация напоминает события времен холодной войны», – добавил он. По его словам, в зоне досягаемости окажутся важные российские объекты, а полетное время к целям на нашей территории составит порядка 10 минут, пишет ТАСС.

    Глава государства заявил, что разработка ряда систем РСМД находится на завершающейся стадии, Россия будет принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов.

    Ранее Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота и отметил гордость за страну как за морскую державу.

    В воскресенье Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

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    28 июля 2024, 15:55 • Новости дня
    Эксперт: Россия ответит на размещение американских ракет в ФРГ гиперзвуком
    Эксперт: Россия ответит на размещение американских ракет в ФРГ гиперзвуком
    @ army.mil

    Tекст: Евгений Поздняков

    Недружественные действия США и Германии могут спровоцировать Россию на дополнительное размещение гиперзвуковых ракет. При этом идея превращения ФРГ в игрушку в руках Вашингтона потенциально способна вызвать недовольство внутри немецкого общества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова ответить на развертывание вооружений США в ФРГ.

    «Размещение американских ракет в Германии рискует стать значительной угрозой безопасности России. Поэтому Москва намерена решительно ответить на враждебные действия западного лагеря. Скорее всего, речь идет об усилении контура нашей защиты гиперзвуковыми системами. В этой сфере мы до сих пор сохраняем лидирующие международные позиции», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Данные технологии позволяют наносить ответные удары с невероятной скоростью. Кроме того, их показатели точности заметно превосходят аналогичные характеристики традиционных вооружений. Возможности перехвата подобных боеголовок крайне невелики. То есть Россия способна выдвинуть к своим границам по-настоящему грозную силу», – отмечает он.

    «Не стоит забывать и о возможностях флота. Наши корабли обладают возможностью переносить ракеты значительной мощности. Их конструкция позволяет наносить серьезные повреждения как морским, так и наземным целям. Поэтому сочетание гиперзвуковых орудий и ВМФ рискует стать значительным вызовом для западных государств», – считает он.

    «Однако настойчивость, с которой Москва комментирует инициативу Германии по размещению американских вооружений, может создать волну недовольства среди немецкого общества. Идея о превращении ФРГ в игрушку в руках Вашингтона многих не устраивает. Вполне возможно, что их недовольство может и переубедить Олафа Шольца», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова ответить на развертывание вооружений США в ФРГ. Об этом он сообщил в ходе Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге. Президент подчеркнул, что действия западных государств значительно угрожают безопасности РФ.

    По его словам, в случае осуществления планов Вашингтона и Берлина, в зону досягаемости боеголовок попадут важные российские объекты государственного и военного управления. Таким образом, Москва, отвечая на недружественные шаги, будет считать себя свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

    Путин добавил, что ситуация напоминает ему события времен холодной войны. При этом разработка ряда систем РСМД уже находится на завершающей стадии. Россия будет принимать зеркальные меры, с учетом действий США и их сателлитов. Слова президента также подтвердил и его помощник Николай Патрушев.

    Напомним, в начале июля США и Германия в совместном заявлении сообщили о том, что развертывание американских дальнобойных огневых средств в ФРГ начнется в 2026 году. Об этом писало издание Reuters. Подобными действиями Вашингтон намерен продемонстрировать приверженность НАТО в деле усиления европейской обороны.

    При этом «эпизодическое развертывание» станет подготовкой к более долгосрочному размещению ударных систем, которые будут включать в себя гиперзвуковые мощности и крылатые ракеты Tomahawk. На этом фоне сразу четыре страны ЕС договорились о собственной разработке РСМД, в их числе Франция, Германия, Италия и Польша.

    В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала Phoenix заявил, что условием для отмены решения о размещении американских вооружений в США может стать прекращение Россией боевых действий на Украине. Глава МИД Сергей Лавров на этом фоне подчеркнул, что глава правительства Германии известен «простодушными заявлениями».

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    27 июля 2024, 10:25 • Новости дня
    В МИД заявили, что не слушают заявлений Зеленского о «готовности к переговорам»

    Глава МИД Лавров заверил, что не слушает заявления Зеленского о «готовности к переговорам»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

    По словам министра, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже не первый раз говорит о готовности к переговорам, однако потом снова начинает говорить противоположные вещи, передает ТАСС.

    «Совсем недавно они говорили про переговоры… Я их не слушаю, честно говоря», – отметил Лавров.

    Ранее сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что слова Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо – во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся, а во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии.

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    27 июля 2024, 13:50 • Новости дня
    Опубликованы кадры полета дрона над Рязанской областью

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появилось видео, на котором запечатлена попытка украинских беспилотников нанести удар по Рязанской области.

    На видеокадрах заметно, как украинский беспилотник, сделав крюк, пролетел над жилыми многоэтажными домами, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Ранее средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник.

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    28 июля 2024, 13:06 • Новости дня
    Путин: Когда военные разных стран собираются вместе, они стремятся к миру
    Путин: Когда военные разных стран собираются вместе, они стремятся к миру
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудничество военных разных стран свидетельствует об их стремлении к миру, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если военные люди, тем более люди с особым характером – военные моряки, собираются вместе, это очень хороший знак. Это знак того, что люди, которые собираются, военные люди, которые собираются вместе, они стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию», – передает ТАСС слова Путина на встрече с главами иностранных делегаций, принимающих участие в праздновании Дня ВМФ России.

    Ранее президент России Владимир Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

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    27 июля 2024, 13:05 • Новости дня
    Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине

    Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине до декабря

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил японскому общественному телевидению NHK, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

    По его словам, такая задача уже поставлена перед администрацией страны и дипломатической командой, передает ТАСС.

    «Думаю, что план будет готов до конца ноября», – заявил Зеленский, выразив уверенность в том, что к справедливому завершению конфликта приведут укрепление украинской армии и международное дипломатическое давление на Россию.

    Кроме того, президент Украины рассказал, что к нему поступали неофициальные предложения о заморозке конфликта, но отметил, что не может их принять.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

    Сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что слова Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо – во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся, а во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии.

    Коментарии (4)
    29 июля 2024, 12:23 • Новости дня
    Путин поздравил Мадуро с переизбранием президентом Венесуэлы
    Путин поздравил Мадуро с переизбранием президентом Венесуэлы
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на высший пост в Боливарианской республике, сообщила пресс-служба Кремля.

    Поздравление Путина опубликовано в Telegram-канале Кремля. В нем российский лидер отметил, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства.

    «Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка», – говорится в поздравлении.

    Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

    Он также заключил, что Мадуро всегда желанный гость на российской земле.

    Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.

    При этом оппозиция Венесуэлы отказалась признавать победу Мадуро на выборах. А в США усомнились, что итоги выборов в Венесуэле «отражают волю народа». Аргентина также не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, так как считает, что действующее правительство якобы проиграло выборы, заявил президент страны Хавьер Милей. Перу и Коста-Рика тоже отказались признавать результаты выборов в Венесуэле.

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    28 июля 2024, 12:35 • Новости дня
    Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
    Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Владимира Путина первым по-настоящему православным президентом России.

    Патриарх Кирилл отслужил литургию в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре.

    По его словам, в день празднования памяти святого равноапостольного князя Владимира, мы молимся особенно за нашего президента Владимира Путина, передает РИА «Новости». «Сегодня его день ангела. Это – по-настоящему первый православный президент», – сказал он после литургии в Александро-Невской лавре.

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем Крещения Руси и тезоименитством.

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    27 июля 2024, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Сохранение памяти о детях-жертвах войны в Донбассе – долг россиян

    Историк Ольхин: Трагедия детей Донбасса сплотила россиян вокруг достижения целей СВО

    Эксперт: Сохранение памяти о детях-жертвах войны в Донбассе – долг россиян
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Убивая детей Донбасса, ВСУ еще десять лет назад перешли черту морали. Россияне должны помнить об этой ужасающей трагедии, чтобы подобное не повторялось в будущем, сказал газете ВЗГЛЯД историк Артем Ольхин. Напомним, в субботу одновременно по всей стране проходят акции, посвященные памяти детей-жертв войны в Донбассе.

    «День памяти детей-жертв войны в Донбассе стал трагичным напоминанием для всех россиян о том, зачем сегодня ведется спецоперация. Десять лет назад 27 июля в Горловке вместе с дочерью погибла молодая мать Кристина Жук. Ее смерть и смерть ее ребенка – дело рук украинских властей, развязавших против нашего региона кровопролитную войну», – сказал историк и журналист Артем Ольхин, исполнительный директор газеты «Донецкий Кряж», лектор Российского общества «Знание», отец семерых детей.

    «К моменту окончания первого этапа боевых действий, ознаменовавшегося подписанием Минских соглашений, около 23 тыс. несовершеннолетних получили травмы и увечья разной степени тяжести. А число погибших по вине ВСУ детей уже достигло 300 человек. Это ужасающая цифра», – напоминает он.

    «Необходимо хранить память каждом из них. К сожалению, противостояние продолжается до сих пор. По сей день дети Донбасса не могут ощущать себя в полной безопасности. При этом действия ВСУ поддерживают западные государства, которые непрерывно снабжают противника современными видами вооружений. Мы должны сделать все, чтобы этот кошмар закончился как можно скорее», – уточняет эксперт.

    «Что ужасно, офис Зеленского всеми силами пытается сохранить невинный образ. Оправдывая свои преступления, они показывают поразительную двуличность. Порой даже откровенно заявляют о том, что жители Донбасса обстреливают свой регион», – подчеркивает собеседник.

    «На этом фоне 27 июля становится важной датой для всех россиян. В этот день по всей стране пройдет огромное количество мероприятий. Чувства солидарности и взаимной поддержки по-настоящему сплотили сограждан. Мы вместе работаем над тем, чтобы количество гибнущих детей не становилось больше», – резюмирует Ольхин.

    В субботу одновременно по всей России проходят акции-реквиемы в ознаменование памяти о невинно погибших от военной агрессии ВСУ детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения спецоперации субъектов. Мероприятия, организованные Ассоциацией ветеранов СВО и Комитетом семей воинов Отечества, носят характер стихийных митингов, участники которых читают имена погибших детей с их историями.

    В Москве центральной точкой проведения акции станет Музей Победы на Поклонной горе. Мероприятие откроет Алексей Наумец, гвардии генерал-майор ВДВ, Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, сенатор России, и Марина Мигунова, руководитель Регионального отделения КСВО Московской области. Имена детей-жертв ВСУ прочтут ветераны спецоперации, члены семей воинов Отечества, в том числе – погибших защитников Родины.

    Почтут память погибших детей и участники спецоперации на передовой. Члены Ассоциации ветеранов СВО прямо со своих позиций записали видеообращения и также поучаствовали в зачитывании некоторых историй.

    Накануне руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева сообщила, что с 2014 года в Донбассе, Новороссии и других регионах России погибли 355 детей. «308 потерял Донбасс, 17 – Белгородская область, 12 – Херсонская область, 9 – Запорожская, 4 – Курская, 2 – Брянская область, 1 ребенка – Магаданская область, 2 – Крым и Севастополь», – приводит ее слова ТАСС.

    Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова отметила, что самому маленькому из убитых ребят было несколько дней. «Некоторые дети погибли еще в утробе матери, вместе с матерью. Только с начала года 38 погибших, 30 тыс. детей, которые считаются пострадавшими», – сказала она.

    По словам сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой, в регионе погибли 68 детей, еще 228 получили ранения. «Ни одна семья не остается без внимания, всем оказывается необходимая помощь. Но мы не должны забыть ни одну из этих историй, потому что за каждой из них стоит боль, трагедия семьи, несбывшиеся надежды, мечты, нереализованные планы», – пояснила она.

    Напомним, 11 июля 2023 года глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об установлении Дня памяти детей – жертв войны в Донбассе. В этом году памятные мероприятия проходят по всей России.

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    28 июля 2024, 10:59 • Новости дня
    Путин прибыл на парад ВМФ России в Санкт-Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает источник с места событий.

    Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной части. К участию в параде привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, сообщил источник РИА «Новости».

    Завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии. Кроме того, парады ВМФ пройдут в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

    Праздничные мероприятия завершатся вечером праздничным салютом над Невой у Петропавловской крепости.

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    27 июля 2024, 09:16 • Новости дня
    Мьянма попросила российские авиакомпании о запуске прямых рейсов

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Министерства туризма Мьянмы Тет Тет Кхайн обратилась к российским авиакомпаниям с просьбой запустить прямые рейсы между Москвой и Янгоном, выразив уверенность, что это существенно увеличит туристический поток между двумя странами.

    По ее словам, прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой важно для развития туристической отрасли, это позволят существенно увеличить поток российских туристов в Мьянму и открыть новые возможности для сотрудничества между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Также министр отметила, что национальная авиакомпания Мьянмы не располагает самолетами, способными осуществлять дальнемагистральные перелеты, поэтому страна заинтересована в сотрудничестве с российскими авиаперевозчиками, такими как «Аэрофлот» и S7 Airlines.

    Тет Тет Кхайн заверила, что готова оказать все необходимое содействие в организации и обслуживании прямых рейсов из Москвы в Янгон.

    Ранее Мьянма решила начать принимать карты «Мир».

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    27 июля 2024, 11:48 • Новости дня
    Владимир Путин поздравил участников с открытием фестиваля «Таврида.АРТ»

    Tекст: Александра Юдина

    В Крыму в арт-кластере «Таврида» собрались тысячи людей из всех регионов России на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодежи).

    Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал присутствующим приветственное слово главы государства Владимира Путина.

    «Вы приехали в Крым из разных регионов нашей большой страны. Таврида развивается как востребованная площадка для делового общения талантливой, энергичной молодёжи. Рад, что в Год семьи на фестивале особое внимание будет уделено теме нравственного воспитания и роли семьи в укреплении сплоченности нашего общества», – указано в послании президента.

    Российский лидер отметил, что у начинающих художников, архитекторов, артистов, представителей других творческих профессий, впереди насыщенная разнообразная программа – лекции и мастер-классы, ярмарки и выставки, театральные постановки и выступления музыкальных коллективов, знакомство с культурой, самобытными традициями и обычаями народов, живущих в России.

    Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» – самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвященное молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида».

    Первый день фестиваля собрал на площадке тысячи людей. Они смогли увидеть выступления аутентичных региональных исполнителей, например, HAZINA из Башкортостана, Олена УУТАй из Якутии, Дышать из Татарстана и других колоритных артистов. Участники посетили экспозиции выставки-ярмарки «Арт.Молодость» и познакомились с регионами в пространстве АРТ-ЭКСПО.

    Также участники смотрели кинопремьеры, в числе которых сериал «Ландыши. Операция любовь» Александра Карпиловского, «Хранители» Юлии Музыкантской, «16 строк» Алексея Свиридова, «Богом хранимые» Любови Марецкой. В музыкальном лайнапе первого фестивального дня популярные исполнители Mary GU, Три дня дождя, Женя Трофимов и Комната культуры, ОТУКЕN, Татьяна Куртукова и специальный музыкальный гость фестиваля –  LIZWI (ЮАР).

    В 2024 году фестиваль проходит с 26 по 28 июля. Его ключевая тема – многонациональность России. Через призму молодого искусства участники смотрят на культурное многообразие народов, проживающих в регионах России.

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