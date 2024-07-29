Объявлен всероссийский певческий конкурс «Катюша!» для девушек

Стать участницами масштабного музыкально-патриотического проекта могут исполнительницы в возрасте от 18 до 35 лет, в репертуаре которых есть авторские песни любого жанра, на всех языках народов России.

Объявлены следующие темы для песен: воинская доблесть; семья и материнство; «Я горжусь Россией», красота родного края.

Заявку можно будет подать на сайте проекта фестиваля. Для участия нужно предоставить видео и аудио с исполнением песни, ранее не исполнявшейся другими артистами. Авторы заявок должны рассказать о себе и своем творчестве, а также историю создания участвующей в конкурсе композиции.

Прием заявок продлится с 1 августа до 20 октября. Объявление имен финалисток состоится 4 ноября. В марте 2025 года увидит свет сборный альбом песен лауреатов конкурса.

Для всех участниц пройдет образовательная программа, состоящая из лекций и мастер-классов от признанных мастеров музыкальной индустрии. Она продлится с октября 2024 года по февраль 2025 года, мероприятия образовательной программы пройдут в офлайн и онлайн форматах.

В жюри конкурса вошли народная артистка РФ Лариса Долина, продюсер программы «Квартирник у Маргулиса» Алина Котова, актриса и ведущая Лиля Абрамова. Ему предстоит оценить каждую композицию по трем категориям: текст, музыка и мастерство исполнения. Десять артисток, которым жюри выставит максимальные баллы, будут приглашены для выступления на гала-концерте фестиваля «Катюша» в Москве в феврале 2025 года.

На нем молодые талантливые певицы выйдут на одну сцену со звездами эстрады. Концерт фестиваля будет приурочен ко Дню Защитника Отечества. Победительницы фестиваля «Катюша» получат возможность выступить перед российскими военнослужащими – участниками СВО.

Для каждой финалистки будет организована запись ее авторской песни. Заключительным этапом фестиваля станет выпуск сборника песен на ведущих музыкальных платформах: «Яндекс.Музыка» и «ВК.Музыка».

Целью фестиваля «Катюша» является продолжение традиции создания и исполнения женской патриотической песни. Организаторы фестиваля преследуют несколько основных задач: сохранить и приумножить богатое песенное наследие России, посвященное воинской славе, пополнить этот материал песнями ныне живущих талантливых авторов, продолжить традиции служения искусства своему народу на современном техническом и исполнительском уровне.

Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

Организаторами фестиваля являются компания «Дивербиум» и продюсерский центр «Катюша».