  • Новость часаРоссийские войска освободили Волчье в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ближнему Востоку грозит война Гитлера с Саддамом Хусейном
    Сына миллиардера Бажаева арестовали по обвинению в нападении на полицейского
    «Краснополь» уничтожил застрявший в грязи танк Abrams
    Апатия эмигрировала из России. Традиционные ценности меняют страну к лучшему
    ВСУ потеряли первую линию обороны у Славянска
    Группа «Вагнер» заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали
    Путин поздравил Мадуро с переизбранием президентом Венесуэлы
    Газпром установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
    Россия обошла Британию в топ-10 промышленных стран
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русских тоже надо защищать

    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

    0 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

    Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.

    19 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Украинское общество склоняется к уступкам

    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

    29 комментариев
    29 июля 2024, 14:24 • Новости дня

    Российские войска освободили Волчье в ДНР

    Российские войска освободили Волчье в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» смогла освободить село Волчье в Донецкой народной республике, она также улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны.

    Группировка поразила формирования 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны у Дружбы, Торецка, Новгородского, Розовки, Ивановки, Новогродовки и Новоселовки Первой в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила восемь контратак украинских штурмовиков 47-й, 53-й, 151-й механизированных, 144-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад и штурмовой бригады «Лють» нацполиции.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 400 человек, танк, три боевые бронированные машины, включая американский БМП Bradley, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й, 123-й и 128-й бригад теробороны у Водяного, Пречистовки, Макаровки (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 130 человек, танк, две британские гаубицы FH-70 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Новоданиловки, Лобкового, Каменского (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 85 человек, БМП, две гаубицы М777, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили на аэродроме украинский штурмовик Су-25, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М», поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

    Средства ПВ сбили две управляемые французские авиабомбы Hammer, пять снарядов РСЗО HIMARS и 68 дронов.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 150-й механизированной, 71-й егерской бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 127-й бригад теробороны у Павловки, Константиновки (Сумская область), Стариц, Охримовки, Волчанска и Тихого (Харьковская область).

    Также она за сутки отразила пять контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли более 220 человек, два танка, турецкую боевую бронированную машину Kirpi, немецкую САУ Panzerhaubitze-2000, пушку «Гиацинт-Б» и гаубицу Д-30.

    Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 14-й, 44-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 112-й, 125-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) у Синьковки, Петропавловки, Берестового (Харьковская область), Надии, Макеевки (ЛНР), Терн, Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

    Также отражены три контратаки штурмовиков 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 480 человек, два танка, американский БТР М113, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, орудия М119 и L-119. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

    «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 23-й, 24-й, 28-й, 54-й, 72-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны у Верхнекаменского, Бондарного, Часова Яра, Катериновки, Красногоровки и Максимильяновки в ДНР. Также она отразила две контратаки подразделений 5-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 570 человек, американскую САУ Paladin, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и орудие L-119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и пять полевых складов с боеприпасами.

    С начала СВО уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28647 дронов, 556 ЗРК, 16714 танков и других боевых бронированных машин, 1392 машины РСЗО, 12535 орудий полевой артиллерии и минометов.

    29 июля 2024, 05:21 • Новости дня
    «Краснополь» уничтожил застрявший в грязи танк Abrams

    Российские артиллеристы «Краснополем» уничтожили застрявший в грязи танк Abrams

    «Краснополь» уничтожил застрявший в грязи танк Abrams
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили застрявший в грязи американский танк Abrams вместе с экипажем на Авдеевском направлении СВО, сообщило Министерство обороны России.

    В сообщении ведомства говорится, что Abrams был уничтожен военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С», передает ТАСС.

    По словам командира САУ с позывным Восьмой, российские военные долго охотились за танком Abrams, нашли и уничтожили его в грязи, где он застрял вместе с экипажем.

    В Минобороны России добавили, что корректировку огня и контроль поражения танка выполняли расчеты беспилотников «Орлан-30».

    Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли Abrams и более 400 военных в зоне ответственности группировки «Центр».

    Коментарии (21)
    29 июля 2024, 11:49 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о потере ВСУ первой линии обороны у Славянска

    Алаудинов: У Славянска – Краматорска первая линия укреплений ВСУ полностью утеряна

    Алаудинов рассказал о потере ВСУ первой линии обороны у Славянска
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая линия укреплений ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск ими полностью утеряна, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

    Как сказал Алаудинов в эфире Первого канала, отвечая на вопрос об укреплениях ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск – Константиновка, подразделения Минобороны продвигаются, первая линия их укрепов полностью для ВСУ утеряна, и сегодня российские войска имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно, передает ТАСС.

    Ранее Алаудинов рассказал, что в Волчанске первая линия высотных домов находится под контролем ВС России.

    Коментарии (6)
    29 июля 2024, 05:09 • Новости дня
    Экс-подполковник СБУ раскрыл детали нападения на Белгородскую область

    Прозоров: Первыми в Белгородскую область в марте вторглись наемники, РДК не существует

    Tекст: Вера Басилая

    Первыми в Белгородскую область вторглись профессиональные силы спецопераций и иностранные наемники, это не было нападением «Русского добровольческого корпуса» (признано террористической организацией, запрещено в России) и «Легиона «Свобода России» (запрещено в России), как это преподносит Киев, сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

    По его словам, украинские ССО и иностранцы  должны были обеспечить плацдарм, куда по плану должны были зайти бронетехника под флагами РДК(признано террористической организацией, запрещено в России) и ЛСР (признано террористической организацией, запрещено в России), но их «знатно встретили» российские войска, передает РИА «Новости».

    Прозоров отметил, что украинская операция была абсолютно провальная, потери киевский режим понес колоссальный. Он рассказал со слов очевидцев об «усеянной» десятками тел нападавших дороге от границы до церкви в селе Козинки.

    По его словам, украинские пленные говорят, что их «ждали и перебили их массу».

    Прозоров заявил, что Русского добровольческого корпуса на самом деле не существует. По его словам, это виртуальная пиаровская структура, созданная Киевом в пропагандистских целях и на западные деньги.

    «На самом деле, в этом РДК, я думаю, не наберется даже и 50 человек. Все операции, которые якобы проводит РДК, проводят кадровые украинские военнослужащие, которым просто цепляли шеврон РДК перед операцией. И нам об этом рассказывали украинские военнопленные», – подчеркнул экс-офицер СБУ.

    По его словам, украинские пленные, участвовавшие в боях на границе Белгородской области, признаются, что  шевроны и флаги корпуса перед боями раздавали обычным украинским военнослужащим.

    Прозоров также обратил внимание, что на видео с РДК все время позируют одни и те же люди, все остальные – они в балаклавах, потому что это украинские военнослужащие.

    По его данным, западные спецслужбы выделяли деньги на формирование РДК, и теперь Киеву надо отчитываться, а вторжения в Белгородской области – попытка показать, куда якобы тратятся деньги.

    Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.

    До этого польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.

    Коментарии (0)
    28 июля 2024, 21:15 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабный пожар вспыхнул в Николаеве, сообщает украинское издание «Страна».

    Издание опубликовало видео, но не уточнило, что именно горит, передает РИА «Новости».

    По словам издания, жителей города призывают не открывать окна.

    Ранее сообщалось, что в Сумской области Украины уничтожены два объекта критической инфраструктуры после взрывов.

    Коментарии (0)
    29 июля 2024, 09:05 • Новости дня
    Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженным Покровское направление в ДНР
    Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженным Покровское направление в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наиболее напряженная ситуация для ВСУ за последние сутки сложилась на Покровском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

    Как говорится в сообщении украинского Генштаба, самая горячая ситуация была на Покровском направлении, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Покровское направление в ДНР сейчас является самым сложным для ВСУ.

    Коментарии (4)
    29 июля 2024, 04:34 • Новости дня
    Новая серия взрывов произошла в Харькове

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Херсоне и в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины, а также в украинском Херсоне и в Сумской области, сообщили украинские СМИ.

    Взрывы в Харькове, Херсоне и Сумской области прозвучали на фоне действия предупреждения об угрозе с воздуха, передает ТАСС.

    О взрывах в Сумской области сообщили украинские паблики, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области, а также в Кривом Роге и Харькове.

    Коментарии (0)
    29 июля 2024, 09:45 • Новости дня
    ВС России уничтожили почти 10 тыс. пытавшихся проникнуть в ЛНР солдат ВСУ

    Марочко: Силы России за неделю отбили почти 40 попыток ВСУ проникнуть в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения за минувшую неделю отбили почти 40 попыток ВСУ проникнуть на территорию ЛНР, уничтожив около 9,6 тыс. украинских солдат и иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, с 20 по 26 июля подразделениями ВС России отражено 36 контратак противника, потери ВСУ оставили около 9665 украинских боевиков и наемников, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что российские войска также уничтожили десять танков, хорватские пусковые установки РСЗО RAK-SA-12, более 170 различных боевых машин, 123 орудия полевой артиллерии, 20 станций РЭБ и 37 полевых складов боеприпасов.

    Напомним, в пятницу в Минобороны сообщили, что ВСУ в зоне СВО за неделю потеряли более 13,8 тыс. военных.

    Коментарии (4)
    29 июля 2024, 01:19 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ повреждена электростанция в Орловской области

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Глазуновского района в Орловской области были сбиты два украинских беспилотника, повреждена местная электростанция, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

    Клычков уточнил, что пострадавших среди населения нет, но электростанция в Глазуновском районе получила повреждения.

    По его словам, на месте работают оперативные службы, которые занимаются устранением последствий воздушной атаки.

    Ранее российская ПВО отразила атаку трех беспилотников в Брянской области.

    До этого ПВО сбили 12 беспилотников самолетного типа над Курской областью.

    Коментарии (2)
    29 июля 2024, 05:31 • Новости дня
    Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ

    Минобороны: Су-34 ударили ФАБ-500 по позициям ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиационными бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Запад», сообщило Министерство обороны России.

    В сообщении ведомства уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После того, как летчики получили подтверждение от разведки, что цель поражена, они вернулись на аэродром, передает РИА «Новости».

    Ранее российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили застрявший в грязи американский танк Abrams вместе с экипажем.

    Коментарии (2)
    29 июля 2024, 04:56 • Новости дня
    Призывавшему калечить российских пленных украинскому активисту вынесли приговор

    Суд в Москве заочно приговорил украинского активиста Друзенко к 5,5 года колонии

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии украинского командира добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко за призывы калечить российских пленных, сообщили в суде.

    Друзенко признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды в сети интернет, ему назначено пять лет шесть месяцев в колонии общего режима заочно, передает ТАСС.

    Друзенко, под началом которого служат волонтеры-врачи, в прямом эфире украинского телевидения призывал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями Друзенко поручил срочно возбудить уголовное дело.

    Коментарии (2)
    28 июля 2024, 22:59 • Новости дня
    Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками

    NHK: Зеленский анонсировал обсуждение вопросов территориальной целостности

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начнет детальное обсуждение с соответствующими странами вопросов территориальной целостности, план действий по достижению мира будет разработан до конца ноября, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу NHK.

    В сообщении телеканала говорится, что Зеленский не уточнил с кем и с какими странами намерен Киев обсуждать «территориальную целостность Украины». Он подчеркнул, что поддерживает контакт с командой Дональда Трампа, передает радио Sputnik.

    Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

    Коментарии (0)
    29 июля 2024, 07:23 • Новости дня
    МО: ПВО сбила 39 украинских беспилотников над Черноземьем и Ленинградской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства российской ПВО ночью уничтожили 39 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ленинградской областями, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в ведомстве, ночью силами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять – над Белгородской, пять – над Брянской, три – над Воронежской, и три над Ленинградской областями, передает РИА «Новости».

    Ранее в понедельник сообщалось, что украинский беспилотник уничтожен в Брянской области.

    Коментарии (0)
    29 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    В ВСУ назвали вопросом времени потерю Украиной Торецка в ДНР

    WP: У российских войск есть реальный шанс освободить город Торецк в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    У Вооруженных сил России есть реальный шанс освободить город Торецк в Донецкой народной республике (ДНР), российские военные используют для этого Новгородское («донецкий Нью-Йорк»), сообщил украинский командир изданию The Washington Post.

    По словам командира 105-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятие Торецка российскими войсками – просто вопрос ресурсов и времени, пишет The Washington Post.

    Он также отметил огромную разрушительную мощь российских ФАБов, которые уничтожают целые пехотные подразделения.

    Ранее подразделения группировки «Центр» освободили Лозоватское в ДНР.

    Коментарии (0)
    29 июля 2024, 01:54 • Новости дня
    Взрывы произошли в Харькове и Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прогремели в украинских городах Кривой Рог Днепропетровской области и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога в Харьковской области звучит с 21.16 мск воскресенья, а в Днепропетровской области – с 0.11 мск понедельника, следует из данных украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА «Новости».

    Кроме того, украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Кировоградской области Украины, в «красной зоне» – Днепропетровская и Харьковская области и «украинские» районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области.

    Коментарии (0)
    28 июля 2024, 23:37 • Новости дня
    Взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы слышны в украинском городе Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Украинский телеканал сообщил о взрывах на фоне звучавшей воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве.

    Коментарии (0)
    Главное
    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
    Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Покровском направлении в ДНР
    Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за покупки российской нефти
    Маск обвинил Харрис в желании устроить «холокост человечества»
    В США прошел митинг коммунистов с серпами и молотами на флагах
    Стала известна причина смерти Шинейд О’Коннор
    В Подмосковье заметили детский «шариатский патруль»

    Центробанк спасает Россию от повышения цен

    Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку – с 16% сразу до 18% годовых. Почему ЦБ был вынужден принять такое решение, что это означает с точки зрения сдерживания роста цен – и какое влияние новая ставка окажет и на стоимость кредитов, и на банковские вклады? Подробности

    Перейти в раздел

    В мерах против Германии Россия ставит на гиперзвук

    Президент России Владимир Путин заявил о намерении Москвы ответить на действия Вашингтона и Берлина по размещению американских ракет в ФРГ. Что может войти в российские меры против милитаризации Германии? Сохраняются ли шансы на то, что в ФРГ откажутся от провоцирующей Россию идеи? Подробности

    Перейти в раздел

    Открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона»

    Церемония открытия Олимпийских игр в Париже обернулась скандалом и вызвала шквал критики по всему миру. Политики, блогеры, политологи и священнослужители в один голос заявили о неуважении и насмешках в адрес христианства. Однако эксперты уверены: выбор номеров для торжества был не случаен, сюжет потребовался президенту Франции Эммануэлю Макрону по политическим причинам. Подробности

    Перейти в раздел

    Ближнему Востоку грозит война Гитлера с Саддамом Хусейном

    В ответ на удар «Хезболлы» по Голанским высотам Израиль поразил цели в 15 населенных пунктах на территории Ливана. Действия Тель-Авива в отношении северного соседа вызвали негодование в Турции: президент Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности ввода войск на территорию еврейского государства. Насколько вероятны новые боевые действия на Голанах и какую позицию займут США и Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............