Новая серия взрывов произошла в Харькове

Группировка «Юг» за сутки уничтожила до 560 военных ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Telegram-канале ведомства, подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 116-й механизированной бригады ВСУ, 117-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Табаевка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман ДНР. Отмечается, что ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, бронетранспортер Stryker и 16 автомобилей, также ВС РФ уничтожили две 155-мм гаубицы М777, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, 155-мм САУ «Богдана», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

В сообщении говорится, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах Курахово, Катериновки, Константиновки, Серебрянки ДНР.

В Минобороны уточнили, что Украина потеряла на данном направлении до 560 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и два автомобиля, также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, 155-мм гаубица М777, 155-мм гаубица М198, 155-мм гаубица FH-70, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», 105-мм орудие М119, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

В пресс-службе добавили, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 104-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар ДНР, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области, а ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронетранспортер М113, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70, 152-мм орудие Д-20.

В Минобороны отметили, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155-мм гаубицы М777, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов, заявили в ведомстве.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах», – говорится в сообщении.

Как указали в Минобороны, средствами ПВО сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 34 беспилотника, в том числе 12 вне зоны спецоперации.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР.