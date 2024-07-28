Оргкомитет ОИ объяснил удаление видеообзора церемонии открытия

Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.6 комментариев
Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.6 комментариев
Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… Кроме тех случаев, когда это направлено против русских.49 комментариев
Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.17 комментариев
Тренер Татьяна Тарасова назвала «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже
По ее словам, это была «очень красивая» церемония открытия Олимпийских игр в очень красочном месте с учетом исторических особенностей Парижа и Франции. Тарасова отметила, что еще никогда никто из делегаций на параде спортсменов на открытии ОИ не проплывал по реке, передает РИА «Новости».
«То, что флаг МОК при поднятии оказался перевернут, не смазало у меня впечатление от церемонии открытия Олимпиады», – заявила тренер.
Ранее российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал отличной церемонию открытия ОИ в Париже.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала 11 причин провала мероприятия.
Газета ВЗГЛЯД писала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.
Политологи и блогеры возмутились «пародией на «Тайную вечерю», которую показали на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвали церемонию деградацией, «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».
Политологи и блогеры отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже
«Церемония открытия ОИ в Париже была до предела идеологизирована. Ее использовали для навязывания идеологии гендерного «разнообразия», однополой любви, инклюзивности и издевательства над христианскими традициями. У организаторов Игр одно в голове – навязать миру новое язычество», – написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что не собиралась смотреть открытие Олимпиады в Париже, но, увидев ряд фотографий с события, которые сначала приняла за фейки и фотошоп, назвала 11 причин провала мероприятия. Она отметила среди неудач организаторов ОИ: недопуск на церемонию французских атлетов, поскольку они участвуют в соревнованиях в своих традиционных одеждах, транспортный коллапс, крысы, наводнившие улицы города, ЛГБТ-глумление (движение запрещено в России) над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа.
«Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно все превратить в один сплошной гей-парад», – отметила Захарова.
«Кажется в Олимпиаду добавили соревнования по поеданию еды. Вот и первая атлетка», – пошутил шоумен и юморист Андрей Бочаров, опубликовав фото с открытия.
«Как деградировали Игры за десять лет»: В Twitter сравнивают Сочи-2014 и Париж-2024 и немного удивились контрасту», – следует из комментария журналиста Дмитрия Смирнова в Telegram-канале.
Политолог Владимир Сергиенко в своем Telegram-канале назвал церемонию открытия ОИ «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».
«Евровиденье – ведь тоже самое! А всадники апокалипсиса? Глобалисты транслируют свой «сад». И уж в любом случае это безвкусица. «И взглянул я, и вот конь бледный, и имя сидевшего на нем Смерть, и геенна следовала за ним. И дана была им власть над четвертой частью земли, чтобы убивать мечом и голодом, и со смертью, и со зверями земными», – процитировал он Библию.
«Всадник Апокалипсиса на Олимпиаде в Париже. Сплошное мракобесие», – согласен с Сергиенко блогер Сергей Карнаухов.
Ранее пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.
Напомним, СМИ сообщают, что на церемонии открытия Олимпиады «режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи». Французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову». Кроме того, на церемонии выступил «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».
Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду в Париже после скандальной церемонии открытия Игр
Бриен заявил, что отказывается от участия в «этом фрик-шоу», как «искренне патриотичная француженка». Она также принесла извинения «всему миру», пишет «Царьград».
Ранее итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.
В частности, он назвал мероприятие «сатанинским ЛГБТ-проектом», передает РИА «Новости».
Джулиано публично заявил о своем нежелании быть причастным к такому мероприятию в соцсети Х (бывший Twitter, запрещен в России), где он также выразил возмущение пародией на «Тайную вечерю» с участием представителей ЛГБТ-сообщества, назвав это «проявлением вопиющего неуважения к христианам».
Кроме того, журналист раскритиковал поднятие флага МОК в перевернутом виде и ошибку диктора, представившего сборную Южной Кореи как команду КНДР.
«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», – отметил Джулиано.
Помимо прочего, итальянский журналист подчеркнул важность защиты детей от подобного контента и призвал международное сообщество осудить произошедшее в Париже.
Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.
Пловец из Южной Кореи Хван Сун Ву пожаловался, что в автобусе очень душно, как в сауне. По его словам, их команде потребовалось более полутора часов, чтобы доехать от Олимпийской деревни до бассейна, окна в автобусе были заклеены скотчем якобы из-за угрозы теракта, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Korea Times.
Издание пишет, что южнокорейские пловцы решили покинуть Олимпийскую деревню и поселились в отеле в Нантере, который находится недалеко от бассейна.
Ранее МОК извинился перед руководством Южной Кореи за то, что сборная республики на Олимпийских играх в Париже была ошибочно представлена как сборная Северной Кореи.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.
Филиппо: Макрона на открытии Олимпиады освистала «тщательно отобранная аудитория»
Политик написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что даже тщательно отобранная аудитория освистала Макрона во время церемонии открытия. По словам Филиппо, французский президент опешил от такой реакции, передает радио Sputnik.
Филиппо обратил внимание, что этот эпизод трансляции был вырезан из телеэфира, и прикрепил видео к своему посту.
Газета ВЗГЛЯД писала, что открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона».
Как сообщил источник РИА «Новости», при переходе на видео основных моментов на сайте ОИ появляется черный экран с надписью о том, что данное видео недоступно. То же самое происходит при попытке открыть видео по ссылке на платформе YouTube.
Ранее американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю».
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.
Он заявил, что не смог увидеть церемонию в полном объеме, но посмотрел несколько разных фрагментов, передает ТАСС.
«Я действительно отметил, что имели место совершенно отвратительные моменты», – заявил представитель Кремля.
Песков добавил, что отдельные эпизоды церемонии открытия не только отвратительны, но и противоречат российскому законодательству, поэтому хорошо, что мероприятие не транслировали в России.
Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль охарактеризовала открытие Олимпиады как «раздувание шумного уродства».
«В таких мероприятиях, от оперных театров Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля, наблюдается одно и то же – своего рода раздувание шумного уродства», – написала Кнайсль в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
По мнению экс-главы австрийского МИД, популярность такого культурного стиля говорит о многом относительно аудитории подобных шоу.
Церемония открытия Олимпиады в Париже запомнилась рядом курьезов: олимпийский флаг был повешен на флагшток у Эйфелевой башни в перевернутом виде, а дикторы на стадионе перепутали атлетов из Южной Кореи с представителями КНДР. Также церемония вызвала негативную реакцию из-за агрессивной пропаганды сексуальных меньшинств и элементов сатанизма.
Как говорится в заявлении, сотрудники компании были шокированы высмеиванием «Тайной вечери» во время открытия Олимпиады в Париже, в связи с чем C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр, передает РИА «Новости».
Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль охарактеризовала открытие Олимпиады как «раздувание шумного уродства».
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.
Орбан: Открытие ОИ в Париже показало отсутствие у Запада представлений о морали
Орбан заявил, что церемония открытия ОИ показала отсутствие общей культуры и общественной морали, передает ТАСС.
В свою очередь вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал ужасным и убогим начало Олимпиады в Париже, а отрывок из трансляции открытия Олимпиады, посвященный «Тайной Вечери», счел «оскорблением миллионов христиан в мире».
В свою очередь, евродепутат от правящей итальянской партии «Братья Италии» Никола Прокаччини сравнил церемонию открытия Олимпийских игр с гей-парадом. «Мне понравилась церемония гей-парада. Не знаете, когда будет Олимпийская?» – спросил с сарказмом политик в соцсети.
По словам сенатора «Братьев Италия» Лучо Малана, парижская церемония «заставляет стыдиться Францию и Европу».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.
Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что ситуация с перевернутым олимпийским флагом на церемонии открытия Игр в Париже не является концом света.
«Согласна, это только начало, и МОК еще помучается», – написала в своем Telegram-канале Захарова.
Ранее на церемонии открытия ОИ в Париже подняли перевернутый олимпийский флаг.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.
Олимпийский комитет Новой Зеландии заявил в МОК о замеченных беспилотниках над тренировочной базой команды, и запросил у Канады полное расследование, передает ТАСС.
Канадская ассоциация футбола решением ФИФА была оштрафована на 200 тыс. швейцарских франков (226,1 тыс. долларов). Главный тренер сборной Беверли Пристман, ассистент главного тренера Жасмин Мандер и аналитик сборной Джозеф Ломбарди отстранены от деятельности, связанной с футболом на один год, а команда была лишена четырех очков.
В первом туре сборная Канады со счетом 2:1 обыграла команду Новой Зеландии. После наказания канадки находятся на втором месте.
В епископате заявили, что благодарны представителям других религиозных конфессий, которые выразили свою солидарность с нами.
«Сегодня утром мы думаем обо всех христианах на всех континентах, которые пострадали от чрезмерности и провокационности определенных сцен», – говорится в заявлении епископата, пишет La Figaro.
Вместе с тем, французские епископы отметили «чудесные моменты красоты и радости», которые были включены в церемонию.
Ранее пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.
Политологи и блогеры возмутились «пародией на «Тайную вечерю», которую показали на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвали церемонию деградацией, «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».
Уточняется, что автобус с журналистами, совершая маневр, врезался в металлический столб, передает ТАСС.
Известно, что в результате аварии несколько человек, включая Юки, получили травмы.
«Водитель был в шоке, увидев, что несколько человек, в том числе я, упали на пол в результате столкновения», – отметила она.
По словам Юки, из-за большого количества пассажиров и шокового состояния водителя пассажирам пришлось самостоятельно организовывать эвакуацию.
Ранее итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.