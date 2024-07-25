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    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Власть на Западе становится все менее легитимной

    Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.

    9 комментариев
    25 июля 2024, 12:40 • Новости дня

    Американист Дробницкий: Первая речь Байдена после снятия с выборов стала лживым кошмаром

    Американист Дробницкий: Первая речь Байдена после снятия с выборов стала лживым кошмаром
    @ Evan Vucci/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джо Байден отметил, что стал первым американским президентом в этом столетии, при котором США не была в состоянии войны. Но на деле он войдет в историю как президент, при котором «окончательно все слетело с катушек», сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США выступил со специальным обращением к согражданам.

    «Джо Байден в первой после выхода из предвыборной гонки речи фактически попрощался с большой политикой. Его выступление, по всей видимости, задумывалось как попытка представить президентство политика как историческое и прорывное. Но вместо этого оно получилось ужасным и кошмарно лживым», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Так, в США якобы преступность на исторически низком уровне, граница на замке, инфляция снижается рекордными темпами и производство возвращается в страну. Кроме того, выяснилось, что Байден стал первым американским президентом в этом столетии, при котором страна не была в состоянии войны. А как же рекордные затраты на Украину? Как же авиаудары по Йемену, ситуация на Ближнем Востоке? Очевидно, что правду эта администрация говорить не будет, а она состоит в том, что период Pax Americana начал рушиться», – рассуждает собеседник. 

    По его мнению, Байден войдет в историю как президент, при котором «окончательно все слетело с катушек». «После речи политика стало действительно страшно, потому что не очень понятно, кто руководит этой огромной, вышедшей из-под контроля машиной под названием Соединенные Штаты Америки: кто управляет печатным станком, вооруженными силами, кто контролирует то, что осталось от дипломатии», – указал аналитик.

    Решение Байдена остаться на посту президента до выборов Дробницкий объясняет тем, что тот – «верный солдат партии, который на протяжении всей своей карьеры делал то, что ему говорят». Сейчас в Демпартии, видимо, посчитали лучшим, чтобы Байден не уходил в отставку. «Полагаю, американские чиновники испугались неконтролируемого хаоса. Потому что если бы он сейчас уходил в отставку, то Америке пришлось бы приводить к присяге Харрис, а это вывело бы подковерные игры на новый уровень», – детализировал политолог.

    Кроме того, пришлось бы назначать вице-президента и утверждать его в Конгрессе, добавил спикер. «Американский парламент не смог бы прийти к квалифицированному большинству. Там бы развернулась жуткая драка, которая продолжалась бы до выборов», – уточнил он. И хотя в Демпартии попытались избежать хаоса, это может привести к еще более серьезным последствиям, считает американист.

    «План демократов таков: оставить на полгода на месте блюстителя «живой труп», а в ноябре попытаться докинуть Харрис голосов. Ни к чему хорошему это не приведет. В целом же состояние американской политической системы можно описать как предельно непрозрачную, разъединенную, лживую», – заключил Дробницкий.  

    Ранее президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к согражданам. Речь стала первым публичным мероприятием политика за неделю после его изоляции в связи с обнаружением ковида и неожиданного объявления о решении не бороться за переизбрание. 

    Байден отметил, что, по его мнению, заслуживает второго срока на посту главы государства, но решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии. «Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки заслуживают второго срока, но ничто, ничто, включая личные амбиции, не может помешать сохранению нашей демократии, поэтому я решил, что лучший путь вперед – передать эстафету новому поколению, это лучший способ объединить наш народ», – сказал он.

    Байден сказал, что уже сделал свой выбор на предстоящем голосовании – это вице-президент Камала Харрис, которую он призвал поддержать как кандидата в президенты. При этом глава Белого дома отказался уходить в отставку, к чему его призывали как республиканцы, так и демократы. Он подчеркнул, что в оставшиеся полгода сосредоточится на своих президентских обязанностях: обеспечении роста экономики, защите прав граждан и так далее.

    Президент заявил, что США также будут продолжать объединять коалицию стран, помогающих Украине, и укреплять НАТО. Также он добавил, что намерен добиться окончания военных действий в секторе Газа и освобождения всех заложников. При этом Байден указал, что он – первый президент США в XXI веке, при котором страна не вовлечена в войну где-либо в мире.

    Напомним, Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки 21 июля. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и сможет ли она составить конкуренцию Дональду Трампу.

    23 июля 2024, 21:19 • Новости дня
    Байден впервые появился на публике после выхода из президентской гонки
    Байден впервые появился на публике после выхода из президентской гонки
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущие американские телеканалы во вторник опубликовали кадры с президентом США Джо Байденом, который в первый раз после объявления о выходе из президентской гонки появился на публике.

    Журналисты запечатлели Байдена поднимающимся на борт самолета, на котором он отправился из родного штата Делавэр в Вашингтон, передает РИА «Новости».

    На вопрос о самочувствии после коронавируса он поднял большой палец вверх.

    Ранее Байден сообщил, что в среду выступит с обращением к нации.

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    24 июля 2024, 07:18 • Новости дня
    Кеннеди-младший предрек революцию в США
    Кеннеди-младший предрек революцию в США
    @ Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Участник предвыборной гонки в США в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди – младший предрек революцию в стране.

    По его словам, ситуация в Штатах приведет к революции, передает ТАСС.

    «Будет ли она опираться на идеализм или будет захвачена регрессивными силами, в этом вопрос», – указал Кеннеди – младший.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп на канале Fox News заявил, что против президента США Джо Байдена был совершен переворот.

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    23 июля 2024, 02:19 • Новости дня
    Американцы в соцсетях заявили о «смерти» Байдена

    Из-за приспущенных над Капитолием в Вашингтоне флагов США в американских соцсетях заявили о «смерти» Байдена

    Американцы в соцсетях заявили о «смерти» Байдена
    @ Chris Kleponis/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Над Капитолием в Вашингтоне приспустили флаги США. В американских соцсетях отреагировали на это сообщениями о том, что президент США Джо Байден якобы умер.

    Пользователи соцсетей пишут, что «Байден умер». Однако, как указала американская газета Chron, флаги приспустили в память о покойной конгрессвумен Шейле Джексон Ли, передает RT.

    В свою очередь, лечащий врач Байдена заявил, что симптомы коронавируса у президента «почти полностью прошли».

    Напомним, отсутствие президента на публике на фоне его заявления об отказе от участия в выборах вызывает все больше вопросов в американском обществе. К выступлению вице-президента США Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов Байдена подключили только по голосовой связи, без видео.

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    23 июля 2024, 03:59 • Новости дня
    Байден собрался вернуться в Белый дом

    Байден во вторник собрался вернуться на рабочее место в Белом доме

    Байден собрался вернуться в Белый дом
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из опубликованного расписания президента США Джо Байдена, во вторник он планирует вернуться на свое рабочее место в Белом доме после изоляции из-за коронавируса.

    Ожидается, что в 12.30 по местному времени (19.30 мск) Байден из дома в Делавэре отправится в Вашингтон, где примет регулярный брифинг, передает РИА «Новости».

    Politico со ссылкой на помощника вице-президента США сообщала, что переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе его визита в Вашингтон проведет Камала Харрис.

    Кроме того, издание сообщало, что Нетаньяху попросил о личной встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

    Напомним, сообщение о решении не участвовать в выборах президента США Байден разместил в соцсетях и не появлялся на публике. В связи с этим в американском обществе стали высказывать обеспокоенность в связи с состоянием его здоровья.

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    22 июля 2024, 13:36 • Новости дня
    Дробницкий указал на странности «предельно непрозрачного» снятия Байдена с выборов

    Американист Дробницкий: В США фактически нет президента

    Дробницкий указал на странности «предельно непрозрачного» снятия Байдена с выборов
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США всегда старались максимально быстро сообщать о каких-то происшествиях. Сейчас же мы читаем только посты в соцсетях и заявления на сайте Белого дома. Все это производит странное впечатление, а сама история выглядит подозрительно, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что Джо Байден вышел из президентской гонки.

    «По всей видимости, дела у Джо Байдена и его семьи совсем плохи», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, на решение кандидата от демократов выйти из президентской гонки повлияло несколько факторов. Первый из них – здоровье. «В последнее время скрывать состояние Байдена было невозможным ни от демократов, ни от электората», – уточнил собеседник. Вторым решающим фактором могло стать давление внутри Демпартии. «Основные лидеры демократов указывали на то, что президенту нужно сняться с гонки», – напомнил спикер.

    Кроме того, определенное влияние могли оказать спонсоры. «На фоне победной республиканской конференции те были недовольны кандидатом от Демпартии. То есть кампания президента США оказалась в не очень хорошем положении с точки зрения финансов», – пояснил аналитик. При этом то, что не было видеообращения Байдена к нации, выглядит подозрительным. «Да, он приболел, у него ковид, поэтому администрация анонсировала выступление президента на предстоящей неделе. Тем не менее вся эта история предельно непрозрачная и вызывает целый ряд вопросов: в каком составе и как принималось решение? Знает ли сам Байден о том, что он снялся с гонки? Что произошло в воскресную ночь?» – указал политолог.

    Дробницкий подчеркивает: для Америки это нехарактерная ситуация. «Там всегда старались максимально быстро открываться, а сейчас мы читаем только посты в соцсетях и заявления на сайте Белого дома. Все это производит неприятное ощущение обрушения. В этом смысле попытка быстрого переключения на Камалу Харрис призвана отвлечь американцев от упомянутых мной вопросов», – считает он. 

    Собеседник при этом отметил, что кандидатуру Харрис продвигают лишь бюрократы. Среди них – младший состав нынешней администрации и «цифровики», Клинтоны и тот человек, который имеет доступ к социальным сетям Байдена. «Серьезные политики и партийные авторитеты пока еще не выступали за Харрис. А Барак Обама и вовсе заявил, что верит в появление «выдающегося кандидата», – добавил американист. Таким образом, внутри Демпартии сохраняется раскол. 

    Более того, в США фактически нет президента. «Кто рулит внешней политикой? Блинкен? Это смешно. Причем это смех сквозь леденящий ужас, потому что если эти люди управляют ядерной долларовой сверхдержавой, то становится страшновато», – заметил спикер.

    Политолог прогнозирует период хаоса в Pax Americana в ближайшее время. «Сверхдержава готова свалиться в неразбериху и гражданский конфликт. На этом фоне России стоило бы максимально отдалиться и отстраниться от страны, пропагандирующей мир, построенный на правилах», – заключил Дробницкий.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

    Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    «В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

    Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

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    24 июля 2024, 12:43 • Новости дня
    Захарова объяснила, почему Зеленский захотел поговорить с Трампом

    Спикер МИД Захарова объяснила, почему Зеленский решил поговорить с Трампом

    Захарова объяснила, почему Зеленский захотел поговорить с Трампом
    @ Chris Kleponis /CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом из-за страха потерять привязку к власти в Киеве, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, «карманный диктатор» (Зеленский) решил позвонить Трампу после покушения на последнего для того, чтобы навсегда остаться в украинской власти, передает ТАСС.

    «Никаких этических сдерживающих моментов», – заверила она.

    Также дипломат напомнила о словах экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что Зеленский «выиграл» власть в Киеве в обмен на жизни простых украинцев.

    Кроме того, Захарова назвала скудными итоги участия Зеленского «со своей фирменной протянутой рукой» в четвертом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании.

    «Итоги этой абсолютно бесполезной сходки для самой Украины весьма скудные», – заключила она.

    Напомним, Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, какой новый рычаг давления на Зеленского появился у Трампа.

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    22 июля 2024, 14:34 • Новости дня
    Американист: Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон

    Американист Межуев рассказал о преимуществах Харрис в противостоянии с Трампом

    Американист: Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон
    @ Tierney L. Cross/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перспективы Камалы Харрис на грядущих выборах в США не стоит недооценивать. Она молода, имеет опыт вице-президентства, а в случае победы станет первой женщиной – главой Белого дома. Дональду Трампу придется внести значительные изменения в свою стратегию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее Джо Байден заявил, что не будет переизбираться на пост главы государства.

    «Решение Байдена обусловлено серьезным внутрипартийным давлением. Скорее всего, наиболее влиятельные демократы и их спонсоры дали понять действующему главе Штатов, что в его повторную победу они не верят. Вероятно, другого выхода у них попросту не было», – сказал политолог-американист Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

    «Любой публичный выход Байдена отрицательно сказывался на рейтинге. Его последние выступления, несмотря на очевидную срежиссированность, все больше и больше доказывали стремительное ухудшение физического состояния политика. Теперь осталось узнать, готова ли Демократическая партия официально выдвинуть Камалу Харрис в кандидаты на президентский пост», – отмечает он.

    «Думаю, ее перспективы можно описать как положительные. Разрыв в рейтингах с Дональдом Трампом составляет лишь несколько процентов. При этом будущая кампания может строиться на том, что в случае победы она станет первой женщиной – главой Белого дома. В ее пользу играет и относительно молодой возраст», – подчеркивает собеседник.

    «В этом плане ситуация достаточно сильно осложнится именно для Дональда Трампа. Раньше на фоне Джо Байдена именно он выглядел фаворитом. Теперь же возраст, скорее всего, будут использовать против него – Харрис непременно попытается разыграть этот козырь», – считает эксперт.

    «К тому же за ее плечами остаются четыре года на посту вице-президента США. Отвергать такую кандидатуру было бы неразумно. Конечно, распространено мнение, что она не отличается блестящим интеллектом. Однако это в большей степени вопрос публичного имиджа, над которым за четыре месяца можно достаточно неплохо поработать», – добавляет он.

    «Важно понимать, что недостатки Харрис демократы попытаются оттенить за счет претендента на пост вице-президента. Кто именно займет это место – большая интрига. Тем не менее шансы на победу у будущей пары оппонентов Трампа имеются. Однако ее шансы на превращение в самостоятельную фигуру крайне малы», – акцентирует собеседник.

    «Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон. Скорее всего, вокруг нее сплотится все антироссийское лобби США. В этом плане для Москвы на текущий момент более предпочтительным выглядит ноябрьский триумф Трампа. Но важно напомнить, что делать ставку на какого-либо кандидата, исходя из наших национальных интересов, все же не стоит», – заключил Межуев.

    Ранее президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

    Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    «В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

    Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (14)
    23 июля 2024, 13:03 • Новости дня
    Трамп заявил о перевороте против Байдена
    Трамп заявил о перевороте против Байдена
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп на канале Fox News заявил, что против президента США Джо Байдена был совершен переворот.

    Трамп заверил, что в ситуации с Байденом можно говорить о перевороте, передает РИА «Новости».

    Также сенатор Джей-Ди Вэнс добавил, что речь идет «о реальной проблеме», ее необходимо решать.

    «Если Байден не может баллотироваться на пост президента, обратитесь к 25-й поправке, а не делайте это самым выгодным в политическом плане для демократов образом», – отметил сенатор.

    Также Трамп рассказал, что у демократов «плохая политика», так как они тратят деньги на «неработающие вещи».

    Экс-президент добавил, что у демократов плохая миграционная и военная политика.

    Напомним, сообщение о решении не участвовать в выборах президента США Байден разместил в соцсетях и не появлялся на публике. В связи с этим в американском обществе стали высказывать обеспокоенность в связи с состоянием его здоровья.

    Коментарии (0)
    23 июля 2024, 00:47 • Новости дня
    Байден передал Блинкену и Йеллен полномочия по Украине

    Байден делегировал Блинкену и Йеллен часть полномочий в рамках закона о поддержке Украины

    Байден передал Блинкену и Йеллен полномочия по Украине
    @ Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Джо Байден делегировал часть своих полномочий в рамках закона о поддержке Украины главам Госдепа и минфина США Энтони Блинкену и Джанет Йеллен.

    Речь идет о «законе о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев», передает РИА «Новости».

    Как следует из сообщения Белого дома, Блинкену и Йеллен переданы полномочия, «возложенные на президента» рядом пунктов указанного закона, передает ТАСС.

    Закон включает, в частности, положение о конфискации суверенных активов России.

    Напомним, в письме, размещенном в его социальных сетях, Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы США, но продолжит исполнять обязанности президента вплоть до окончания своего текущего срока. Даже после обнародования столь резонансной новости действующий глава Белого дома не появился на публике.

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    25 июля 2024, 09:10 • Новости дня
    Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку с журналистом из-за Байдена

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер устроила перепалку с журналистом из-за вопросов о здоровье Байдена

    Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку с журналистом из-за Байдена
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер поспорила с журналистом Питером Дуси из-за состояния здоровья действующего президента Джо Байдена и вопроса о возможном «сокрытии» информации об этом, сообщает Fox News.

    Старший корреспондент Fox в Белом доме Даси спросил Жан-Пьер, кто приказал чиновникам в администрации «покрывать» Байдена с его ухудшающимся здоровьем, на что пресс-секретарь ответила, что подобный нарратив нравится критикам главы США, после чего Дуси перебил ее и продолжил задавать вопросы, передает РИА «Новости».

    «Никакого покрывательства не было», – заверила она.

    Затем журналист снова перебил ее, заметив, что обозревает деятельность Байдена уже пять лет.

    После нескольких словесных перепалок они продолжили «напряженный разговор».

    В конце разговора журналист задал Жан-Пьер ироничный вопрос о том, может ли она назвать имена демократов, которые «нанесли удар президенту Байдену в спину».

    «Мне больше нечего сказать», – заключила пресс-секретарь.

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    23 июля 2024, 06:36 • Новости дня
    Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США

    AP сообщило о поддержке Харрис необходимым числом делегатов для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США

    Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США
    @ Ting Shen/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Камала Харрис заручилась поддержкой достаточного числа делегатов предстоящего съезда Демократической партии, чтобы пройти формальное утверждение в качестве кандидата в президенты, сообщило Associated Press.

    По информации Associated Press, ее поддерживает 2538 делегатов при необходимом минимуме в 1976 голосов. Подчеркивается, что это не окончательный результат – выдвижение кандидатуры состоится на съезде партии в Чикаго, который пройдет с 19 по 22 августа, передает ТАСС.

    При этом из письма председателя Демократического национального комитета Джейми Харрисона и сопредседателя комитета по правилам Миньона Мура следует, что кандидат определится в ходе электронного голосования к 7 августа. Для участия кандидаты должны собрать 300 подписей делегатов, которые были изначально отобраны для голосования. Мур заявил, что пока «ни один кандидат не получил большинства», передает РИА «Новости».

    Напомним, действующий глава американского государства Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания. Он заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.

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    24 июля 2024, 17:30 • Новости дня
    Дробницкий усомнился в чистоте проводимых в США опросов по кандидатуре Харрис

    Дробницкий: При проведении опроса социологи не учли мнение ключевых штатов

    Дробницкий усомнился в чистоте проводимых в США опросов по кандидатуре Харрис
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    С момента замены Джо Байдена на Камалу Харрис прошло слишком мало времени, избиратели не в полной мере успели осознать произошедшее. Более того, при проведении опроса не было учтено мнение ключевых штатов. Исследование больше похоже на маркетинговый ход, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Камала Харрис опередила Дональда Трампа в первом опросе после выхода Джо Байдена из гонки.

    «До того как Джо Байден вышел из президентской гонки, социологи указывали, что лучшей заменой ему станет Камала Харрис. Уже тогда возникали вопросы, как именно производились замеры общественного мнения. С нынешними данными Reuters та же проблема», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    Он убежден: доверять американской социологии не стоит. «В данном исследовании социологи не опросили те штаты, которые традиционно предопределяют исход президентской гонки в США. Более того, агентство пишет, что статистическая погрешность составляет 3,5%. И это при том, что разрыв между Харрис и Трампом – 2%», – детализировал аналитик.

    Политолог также указал на слишком короткий период, прошедший с момента замены кандидата от Демпартии. «За это время избиратели вряд ли что-то осознали. Максимум ядерный электорат демократов мог из состояния полной паники перейти в состояние умеренного оптимизма», – считает Дробницкий. По его мнению, результаты опроса, который добавил Харрис 2% и изменил тренд с ниспадающего на восходящий, – подделка.

    Политолог прогнозирует появление в ближайшее время еще ряда подобных исследований, их цель – дать ускорение Харрис на старте. «Видимо, предполагается, что какие-то люди должны подтасовать голоса и 5 ноября. Это очень опасный путь, который ведет к нарастанию гражданского конфликта», – акцентировал он.

    Собеседник отметил, что другие опросы не дают столь радостных для вице-президента результатов. «Полагаю, агентства, которые участвуют в рейтинговой атаке в пользу Харрис, не будут делать замеры в ключевых штатах до тех пор, пока не станет известен кандидат в вице-президенты», – прогнозирует Дробницкий.

    «Тем не менее линия политического маркетинга понятна: Камала Харрис мобилизует вокруг себя молодых, а также чернокожих. Уже звучат голоса о том, что у нее энергетика, как у Барака Обамы, она чуть ли не новый Мессия. Вокруг Харрис также построили образ «прокурора Трампа». Более того, она выступила с соответствующей речью, в которой, в частности, сказала, что вела много дел с нехорошими людьми, насильниками и мошенниками, и узнает в типаже Трампа преступника», – рассказал собеседник.

    На этом фоне та группа демократов, которая была за замену Байдена на Харрис, убеждена в том, что теперь они точно выиграют выборы. Но, как считает Дробницкий, эта эйфория продлится недолго. По его оценкам, недели через две-три начнутся серьезные проблемы внутри партии. В этой связи он напомнил, что многие политические тяжеловесы до сих пор хранят молчание по поводу участия Харрис в гонке. «Представление о том, что выборы можно выиграть за счет маркетинга или подтасовав голоса, неверно. Многие это понимают, но посмотрим, какие шаги они будут предпринимать», – заключил Дробницкий.

    Ранее вице-президент США Камала Харрис опередила кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа на два процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты национального опроса Reuters и исследовательской компании Ipsos.

    Исследование было проведено 22–23 июля, после того как Джо Байден отказался от борьбы за переизбрание и поддержал Харрис как кандидата от демократов. Участие в опросе принял 1241 взрослый американец по всей стране, включая 1018 зарегистрированных избирателей. Харрис поддержали 44% зарегистрированных избирателей, в то время как Трампа – 42%. В исследовании от 15–16 июля они оба получили 44%, а 1–2 июля Трамп опередил Харрис на один процентный пункт.

    Около 56% зарегистрированных избирателей согласились, что 59-летняя Харрис «обладает острым умом и способна справляться с проблемами». 78-летнего Трампа так охарактеризовали 49% респондентов, 81-летнего Байдена – 22%.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и сможет ли она составить конкуренцию Дональду Трампу.

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    25 июля 2024, 03:55 • Новости дня
    Байден назвал себя первым президентом в этом столетии, при котором США не вели войн
    Байден назвал себя первым президентом в этом столетии, при котором США не вели войн
    @ Evan Vucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский лидер Джо Байден заявил, что он стал первым президентом США в этом столетии, при котором страна не ведет войны.

    «Я продолжу работать над тем, чтобы Америка оставалась сильной, безопасной и лидировала в свободном мире», – отметил Байден в своем телеобращении из Овального кабинета, передает ТАСС.

    Ранее он заявил, что принял решение отказаться от личных амбиций и не будет пытаться переизбираться на пост главы США.

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    23 июля 2024, 09:45 • Новости дня
    Трамп назвал Харрис «злобной и тупой»
    Трамп назвал Харрис «злобной и тупой»
    @ Bonnie Cash/CNP,White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал «злобной и тупой» потенциальную соперницу на президентских выборах – демократа и вице-президента Камалу Харрис, пишет New York Post.

    «Харрис можно описать двумя словами: тупая и злобная. Это плохая комбинация», – передает ТАСС его слова.

    По данным газеты, в штабе Харрис в ответ напомнили о прошлом политика, пригрозив экс-президенту привлечением к ответственности по судебным делам.

    Ранее стало известно, что Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США.

    Напомним, действующий глава американского государства Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания. Он заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.

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    24 июля 2024, 22:46 • Новости дня
    Белый дом: Выход Байдена из борьбы за пост президента не связан с его здоровьем
    Белый дом: Выход Байдена из борьбы за пост президента не связан с его здоровьем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Решение действующего главы США Джо Байдена о выходе из борьбы за пост президента было «личным и сложным», оно не связано с состоянием его здоровья, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Также она добавила, что Байден намерен остаться на посту президента США до истечения срока своих полномочий, несмотря на отказ от амбиций по переизбранию, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства.

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