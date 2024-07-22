То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Генпрокуратуры России и КНДР договорились вместе противостоять преступности
Генпрокуроры России и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве
Российский и северокорейский генеральные прокуроры Игорь Краснов и Ким Чхоль Вон подписали в Пхеньяне расширенное соглашение о сотрудничестве Генпрокуратур двух стран.
Стороны договорились о сотрудничестве в сфере противодействия преступлениям в области информационно-коммуникационных технологий, противодействия коррупции и иным должностным преступлениям, преступлениям в сфере охраны окружающей среды и в других областях, сообщили в Генпрокуратуре России, передает ТАСС.
Как отметил российский генпрокурор Игорь Краснов, Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнерство и успешно противостоят попыткам навязать им чуждые модели развития и ценности.
Ранее Белый дом заявил, что сотрудничество России и КНДР сильно обеспокоило НАТО.