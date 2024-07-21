Средства ПВО за сутки сбили украинский Ми-8

Tекст: Алексей Дегтярев

Средства ПВО за сутки сбили Ми-8 воздушных сил Украины, две французские управляемые авиабомбы Hammer, два снаряда РСЗО HIMARS и 40 дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склад, где хранилось до 400 тонн боеприпасов для ВСУ, установку РСЗО HIMARS, поразили цеха предприятия ВПК Украины.

Группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 120-й бригады теробороны, 17-й и 21-й бригад нацгвардии у Октября, Водяного, Новоселки, Пречистовки, Раздольного и Степного в ДНР.

Она также отразила контратаку 102-й бригады теробороны. ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли более 115 человек, британскую гаубицу FH-70, американскую гаубицу М198, гаубицу Д-30.

Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии у Степного и Новоданиловки в Запорожской области.

ВСУ в зоне этой группировки потеряли более 80 человек, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав». Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

С начала СВО уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 27955 дронов, 554 ЗРК, 16624 танка и других боевых бронированных машин, 1381 машина РСЗО, 12184 орудия полевой артиллерии и минометов.