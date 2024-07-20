Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.3 комментария
В Харькове неизвестный открыл огонь по прохожим
Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим в Харькове, сообщает украинское агентство Униан.
По данным издания «Страна», инцидент произошел на проспекте Ландау, где злоумышленник сделал несколько выстрелов из автоматического оружия, передает ТАСС.
Подробности происшествия пока не сообщаются, официального подтверждения этой информации не поступало.