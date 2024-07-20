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    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

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    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой рынок СПГ ждут бои без правил

    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

    5 комментариев
    20 июля 2024, 09:25 • Новости дня

    СМИ: Резолюция ЕП об Орбане может привести к эскалации конфликта на Украине

    Junge Welt: Резолюция ЕП об Орбане может привести к эскалации конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Первая резолюция нового состава Европарламента с осуждением визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву может привести к большей эскалации конфликта на Украине, пишет Junge Welt.

    По данным издания, такая резолюция стала документальным свидетельством политической мании величия, а также «бушующего разочарования» из-за бессилия, передает РИА «Новости».

    При этом уточняется, что за проект резолюции проголосовали представители ряда партий, называющих себя «левыми», а другие воздержались.

    «Авторы резолюции требуют от ЕС значительно увеличить военную поддержку», – указывает издание, отмечая, что резолюция требует увеличить мощности военпромышленности, а также снятия распространяемых на использование западных систем вооружений ограничения.

    Ранее Орбан опубликовал доклад для ЕС о поездке в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.

    19 июля 2024, 16:52 • Новости дня
    Венгрия решила поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России

    Венгрия пообещала поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России

    Венгрия решила поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия считает недружественными действия Украины по запрету поставок нефти из России и поднимет вопрос об этом 22 июля на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя введение Украиной санкций против российской компании «Лукойл», поставляющей нефть по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

    По словам Сийярто, Венгрия указала украинским властям, что это неприемлемое и недружественное решение с их стороны, передает ТАСС.

    Он пообещал поднять этот вопрос на Совете министров иностранных дел ЕС, «потому что странно, что страна, пытающаяся вступить в Евросоюз, серьезно угрожает энергоснабжению двух государств – членов Евросоюза».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим намеревается закрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за политических соображений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие экономические последствия будут у решения киевских властей перекрыть поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию.

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    18 июля 2024, 12:34 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали планы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз

    Песков: Идея о превращении ЕС в оборонный союз говорит о настрое Европы на милитаризацию

    В Кремле прокомментировали планы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз
    @ Markus Scholz/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз говорит о настрое Европы на милитаризацию и конфронтацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что идея главы ЕК подтверждает настрой европейских государств на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике, передает ТАСС.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз.

    «Наша работа в следующие пять лет будет сфокусирована на построении настоящего европейского оборонного союза», – отмечается в ее политической программе.

    Глава ЕК намерена назначить еврокомиссара по обороне и представить «Белую книгу по будущему европейской обороны». Кроме того, фон дер Ляйен считает, что ЕС должен создать единый рынок оружия и военных инвестиций и единую систему европейской ПВО «Европейский противовоздушный щит», заявив, что «свобода Европы в опасности».

    До этого Песков заявил, что Россия не угрожает никому в Европейском союзе, на Украине она защищает свои интересы.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила евродепутатов утвердить ее на второй срок на посту руководителя ЕК, чтобы построить «сильную Европу».

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    19 июля 2024, 13:30 • Новости дня
    Кремль: Украина перекрыла нефть по «Дружбе» из политических соображений
    Кремль: Украина перекрыла нефть по «Дружбе» из политических соображений
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревается закрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за политических соображений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    У российской стороны вряд ли есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, обеспечивающими транзит, решение о прекращении подачи нефти в Словакию и Венгрию, скорее всего, принималось не на техническом, а на политическом уровне, сказал Песков, передает ТАСС.

    На этом уровне у России и Украины отсутствует диалог, это кризисная ситуация, но она никак не зависит от Москвы, заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие экономические последствия будут у решения киевских властей перекрыть поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию.

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    18 июля 2024, 15:34 • Новости дня
    Глава ЕК фон дер Ляйен переизбралась на новый срок

    Глава ЕК фон дер Ляйен переизбралась на новый пятилетний срок

    Глава ЕК фон дер Ляйен переизбралась на новый срок
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Действующая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен была переизбрана в четверг на новый пятилетний срок, следует из итогов голосования депутатов нового созыва Европарламента на сессии в Страсбурге.

    За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат, 284 были против, 15 воздержались, передает РИА «Новости». Для переизбрания ей требовалось простое большинство голосов, то есть минимум 361 голос из 720.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила евродепутатов утвердить ее на второй срок на посту руководителя ЕК, чтобы построить «сильную Европу».

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    17 июля 2024, 14:41 • Новости дня
    Россия и Венгрия начали искать способ возобновить поставки нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт совместно с энергетическими компаниями Mol и «Лукойл» ищут способы возобновить поставки российской нефти, которые были прерваны из-за «правовой ситуации» на Украине, через которую пролегает нефтепровод «Дружба», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сейчас «Лукойл» не может осуществлять поставки в Венгрию из-за сложившейся на Украине «правовой ситуации», заявил Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает «Коммерсант».

    «Сейчас мы работаем над правовым решением», – сказал он.

    В 2019 году «Лукойл» и Mol подписали соглашение о долгосрочных поставках нефти, предусматривающее ежегодные объемы в 4 млн тонн до 2024 года. Сийярто сообщал, что Венгрия получает 80% российской нефти через Белоруссию.

    Ранее в Венгрии назвали Россию надежным поставщиком газа и нефти.

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    17 июля 2024, 19:10 • Новости дня
    ЕК утвердила выделение нового транша помощи Киеву

    Фон дер Ляйен: ЕК утвердила выделение нового транша помощи Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) одобрила выделение Украине помощи объемом 4,2 млрд евро, об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Помощь будет предоставлена в рамках Фонда для Украины, написала фон дер Ляйен в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее Германия решила сократить расходы на Украину.

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    18 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о готовности Будапешта предоставить площадку для переговоров России и Украины

    Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины
    @ Heikki Saukkomaa/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия готова предоставить «любое место» на своей территории, чтобы провести переговоры между Россией и Украиной, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто рассказал, что «через два дня после начала» специальной военной операции России на Украине он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. Он сообщил им, что «Венгрия всегда готова содействовать переговорам», передает РИА «Новости».

    Сийярто заявил, что его страна «готова предложить любое место в Венгрии, где обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы». «Так что если мы нужны, мы в (вашем) распоряжении», – сказал министр.

    Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, Москву и Пекин в рамках инициативы по урегулирования конфликта на Украине.

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    18 июля 2024, 19:52 • Новости дня
    Орбан решил опубликовать отчет о своих визитах в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон
    Орбан решил опубликовать отчет о своих визитах в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует опубликовать отчет о своей дипломатической миссии, в рамках которой он посетил Украину, Россию, Китай и США со 2 по 11 июля в поисках путей урегулирования украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

    Он отметил, что для обеспечения ясности и прозрачности своей миссии Орбан планирует опубликовать «резюме своих переговоров» с президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским,  председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (на саммите НАТО в Вашингтоне) и с бывшим президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Также будут опубликованы предложения Орбана, направленные председателю ЕС Шарлю Мишелю.

    Ранее в Венгрии выразили готовность стать площадкой для переговоров России и Украины.

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    18 июля 2024, 05:53 • Новости дня
    NYT заявила об угрозе коллапса энергосистемы Украины

    New York Times указала на угрозу коллапса энергосистемы Украины из-за аномальной жары

    Tекст: Антон Антонов

    На большей части Украины температура воздуха достигает 40 градусов, из-за аномальной жары возможен коллапс энергосистемы страны, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, жара вызвала рост энергопотребления и перегрузку электросети, так как работают кондиционеры и охладительные установки. Власти ответили на сложившуюся ситуацию веерными отключениями по всей стране, передает ТАСС.

    Киев обсуждает с ЕС отмену ограничений по импорту электроэнергии (сейчас лимит установлен на уровне 1,7 ГВт). Украина требует от Запада передать ей запчасти со старых электростанций.

    New York Times назвала массовые отключения электричества «предвестником того, чего стоит ждать зимой», поскольку отремонтировать электростанции Украина вряд ли успеет. Власти Украины задумались об установке сотен газовых турбин по всей стране для разветвления энергосистемы. Однако, как отмечают эксперты, «идея великолепна на бумаге, но сложна в реализации».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.


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    18 июля 2024, 11:12 • Новости дня
    В Финляндии заявили об очереди из сотен ждущих убежища россиян

    Yle: Сотни россиян подали заявление на предоставление убежища в Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько сотен россиян ждут очереди на предоставление им убежища в Финляндии , на рассмотрении находятся 1,1 тыс. заявлений от граждан России, при этом 400 из них – от женщин, сообщил канал Yle со ссылкой на данные иммиграционной службы Финляндии.

    Очереди образовались из-за того, что теперь каждая страна ЕС разрабатывает собственные правила работы с просителями убежища из России, потому что агентство Европейского союза (ЕС) по вопросам убежища (EUAA) приостановило разработку общих принципов работы с россиянами, которые хотят уехать жить в ЕС, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Yle.

    Между тем, по данным иммиграционной службы Финляндии, с прошением об убежище к финским властям обратились 714 россиян, каждый случай рассмотрят в индивидуальном порядке.

    С октября 2022 года по конец мая 2024 года 232 россиянам вынесли положительное решение о предоставлении убежища и 95 отказали, а 363 заявления были отозваны. По словам главы отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Финляндии Антти Лехтинена, отозвавшие заявления вернулись в Россию или уехали в безвизовые для россиян государства.

    Ранее стало известно, что решение о выдворении из Финляндии будет приниматься пограничником в кратчайшие сроки, а беженцу будет предписано вернуться в страну, из которой он прибыл.

    Напомним, Совет ЕС окончательно утвердил пакт о миграции и предоставлении убежища, направленный на комплексное ужесточение миграционных норм сообщества.

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    19 июля 2024, 09:54 • Новости дня
    Россия увеличила поставки железа и стали в ЕС до максимума с 2022 года

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз в мае резко увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, достигнув максимума с июня 2022 года, свидетельствуют данные европейской статистики.

    Уточняется, что поставки данных металлов из России в ЕС выросли на 29% по сравнению с апрелем и на 1,2% по сравнению с маем 2023 года, достигнув 470,9 млн евро, передает РИА «Новости».

    В частности, Россия стала крупнейшим поставщиком металлов в ЕС, опередив Южную Корею (366,4 млн евро) и Индию (353,8 млн евро).

    Лидером по импорту российских железа и стали стала Италия, которая увеличила закупки на 60%, до 120 млн евро.

    Значительный рост также продемонстрировали Нидерланды (в 7,3 раза, до 78,5 млн евро) и Бельгия (в 2,7 раза, до 72,7 млн евро).

    Одновременно в ЕС на 50% вырос импорт российского алюминия, до 97,8 млн евро.

    Больше всего данный металл закупили Германия (в 11 раз, до 16,2 млн евро), Италия (в 3,8 раза, до 18,7 млн евро) и Швеция (в пять раз, до 7 млн евро).

    Ранее газета ВЗГЛЯД подсчитала, что за два года действия санкций, введенных против России недружественными странами, Москва не только смогла перенаправить на другие рынки товары, которые не смогли купить западные импортеры, но и получила от этого дополнительную выгоду в размере 5 трлн рублей.

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    18 июля 2024, 10:26 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала безопасность Украины лучшей инвестицией для ЕС
    Фон дер Ляйен назвала безопасность Украины лучшей инвестицией для ЕС
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вложения в безопасность Украины служат лучшей инвестицией в обеспечение безопасности стран ЕС, следует из речи для комиссии по вопросу второго срока на посту главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

    Агентство отмечает, что получило от ЕК основные тезисы программной речи фон дер Ляйен, в ходе которой она собирается предложить «серию оборонных проектов, представляющих общий европейский интерес, начиная с создания европейского щита ПВО и системы киберобороны» в случае ее назначения, передает ТАСС.

    «Лучшая инвестиция в европейскую безопасность – это вложения в безопасность Украины», – отмечено в речи фон дер Ляйен.

    Также она добавила, что финансовая, политическая и военная поддержка Киева со стороны Европы должна продолжаться так долго, как это потребуется.

    Ранее Financial Times писала, что фон дер Ляйен не выдвинет свою кандидатуру на пост председателя ЕК, если Европарламент при первом голосовании на этой неделе не одобрит ее кандидатуру.

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    17 июля 2024, 14:46 • Новости дня
    В Кремле санкции против России назвали вредными для обеих сторон

    Tекст: Александра Юдина

    Антироссийские санкции являются нелегитимными, они подрывают основы международных экономических отношений и наносят ущерб обеим сторонам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, данные санкции являются нелегитимными с точки зрения международного права, они подрывают основы и устои международной торговли и международных экономических отношений, передает ТАСС.

    «Считаем, что санкции имеют обоюдоострый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и ущерб тем, кто их вводит», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее ЕС согласовал продление антироссийских санкций на полгода.

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    18 июля 2024, 17:15 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию

    Фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию в августе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Урсула фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию к середине августа. Об этом глава Еврокомиссии заявила на пресс-конференции на сессии Европарламента в Страсбурге.

    По ее словам, в ближайшие недели она пригласит страны ЕС определить кандидатов в новую Еврокомиссию и попросит представить двух кандидатов: мужчину и женщину, передает ТАСС.

    «Я проведу интервью с кандидатами в середине августа и выберу лучших, которые разделяют приверженность Европе. Я буду стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии», – сказала фон дер Ляйен.

    Ранее в четверг глава ЕК фон дер Ляйен переизбралась на новый срок.

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    18 июля 2024, 11:30 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала ЕП утвердить ее на второй срок ради «сильной Европы»

    Tекст: Александра Юдина

    Урсула фон дер Ляйен в ходе речи на сессии Европарламента в Страсбурге призвала депутатов ЕС утвердить ее на второй срок на посту главы Еврокомиссии, чтобы построить «сильную Европу».

    «Я прошу доверить мне эту задачу. Я так же, как и вы, озабочена многочисленными вызовами, стоящими перед нами», – передает ТАСС ее слова.

    Фон дер Ляйен заверила, что стремится построить сильную Европу, готовую к любым вызовам.

    Также она пообещала превратить ЕС в оборонный союз.

    Фон дер Ляйен пояснила, что в следующие пять лет работа ЕС будет сфокусирована на построении настоящего европейского оборонного союза.

    Ранее фон дер Ляйен назвала безопасность Украины лучшей инвестицией для ЕС.

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