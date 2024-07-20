Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.3 комментария
СМИ: Резолюция ЕП об Орбане может привести к эскалации конфликта на Украине
Junge Welt: Резолюция ЕП об Орбане может привести к эскалации конфликта на Украине
Первая резолюция нового состава Европарламента с осуждением визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву может привести к большей эскалации конфликта на Украине, пишет Junge Welt.
По данным издания, такая резолюция стала документальным свидетельством политической мании величия, а также «бушующего разочарования» из-за бессилия, передает РИА «Новости».
При этом уточняется, что за проект резолюции проголосовали представители ряда партий, называющих себя «левыми», а другие воздержались.
«Авторы резолюции требуют от ЕС значительно увеличить военную поддержку», – указывает издание, отмечая, что резолюция требует увеличить мощности военпромышленности, а также снятия распространяемых на использование западных систем вооружений ограничения.
Ранее Орбан опубликовал доклад для ЕС о поездке в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.