Junge Welt: Резолюция ЕП об Орбане может привести к эскалации конфликта на Украине

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, такая резолюция стала документальным свидетельством политической мании величия, а также «бушующего разочарования» из-за бессилия, передает РИА «Новости».

При этом уточняется, что за проект резолюции проголосовали представители ряда партий, называющих себя «левыми», а другие воздержались.

«Авторы резолюции требуют от ЕС значительно увеличить военную поддержку», – указывает издание, отмечая, что резолюция требует увеличить мощности военпромышленности, а также снятия распространяемых на использование западных систем вооружений ограничения.

Ранее Орбан опубликовал доклад для ЕС о поездке в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.