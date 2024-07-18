Орбан опубликовал доклад для ЕС о поездке в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон

  • Новость часаОрбан опубликовал доклад для ЕС о поездке в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон
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    Из Европы хотят сделать военную крепость
    Появился прогноз сроков выхода Байдена из президентской гонки
    Жара привела к появлению опасных насекомых в Москве и Подмосковье
    Лавров призвал США отказаться от амбиций решать «все и вся»
    Обама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры
    Российские войска взяли под контроль первую линию высоток в Волчанске
    Москва пригрозила развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в ФРГ
    Алаудинов: Поступок чеченца на пляже Мариуполя получит надлежащую оценку
    Генерал-лейтенант Шамарин отстранен от должности
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Россия должна признать себя врагом Запада

    Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

    20 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    15 комментариев
    18 июля 2024, 20:57 • Новости дня

    Орбан опубликовал доклад для ЕС о поездке в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон

    Орбан опубликовал доклад для ЕС о поездке в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон
    @ IMAGO/Szilard Voros/EST&OST/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Китай может сыграть более активную роль в урегулировании конфликта на Украине, если шансы на его участие в этом будут велики, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, об этом он написал в письме, направленном председателю Евросовета Шарлю Мишелю.

    Он также выразил уверенность, что «Китай продолжит свою политику, которая также была сформулирована в международных документах, призывая к прекращению огня и мирным переговорам», передает ТАСС.

    Кроме того, интенсивность конфликта, по мнению Орбана, в ближайшем будущем радикально возрастет. В докладе он сообщает, что есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: ЕС, США и Китай. Еще одним важным региональным игроком является Турция.

    По мнению Орбана, в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа соотношение финансового бремени поддержки Украины между США и ЕС существенно изменится в невыгодную для ЕС сторону.

    Он также считает, что у ЕС до сих пор не было суверенной и независимой европейской стратегии или политического плана действий. Орбан предлагает обсудить является ли для ЕС рациональной провоенная политика США.

    Для урегулирования конфликта Орбан предлагает ЕС: провести политические переговоры с Китаем, возобновить прямые контакты с Россией, начать скоординированное политическое наступление на Глобальный Юг.

    Ранее сообщалось, что Орбан планирует опубликовать отчет о своей дипломатической миссии, в рамках которой он посетил Украину, Россию, Китай и США со 2 по 11 июля в поисках путей урегулирования украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

    18 июля 2024, 09:26 • Новости дня
    В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Вопрос легитимности Зеленского решать украинцам

    В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинцы должны сами решать, является ли истекший срок Владимира Зеленского препятствием к переговорам с Россией по урегулированию конфликта. К Будапешту, «слава Богу», вопрос его легитимности не относится, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, вопрос легитимности Зеленского должны решать украинцы, он не президент Венгрии, передает РИА «Новости».

    «Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке», – сказал министр.

    Ранее в СВР сообщили, что Запад готовится сменить президента Украины Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Коментарии (12)
    18 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    МИД: Москва может развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в Германии
    МИД: Москва может развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в Германии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США по установке дальнобойных вооружений в Германии.

    «Я не исключаю никакие варианты», – передает ТАСС его слова.

    При этом Рябков подчеркнул, что Москва предпримет «компенсационные меры» в случае, если Германия пойдет на эскалацию напряженности.

    «Если представители правительства ФРГ считают оправданным начинать эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в Калининградской области, Москва будет реагировать в плане компенсационных мер таким способом, который сочтет наиболее приемлемым», – заверил он.

    Министр обороны Германии Борис Писториус тем временем назвал размещение ракет США в Германии ответом на «Искандеры» под Калининградом.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон принял решение о размещении на территории Германии ракет с целью отвлечь внимание от неудач президента США Джо Байдена.

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    18 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины

    Военный эксперт Сивков назвал фарсом озвученную Зеленским стратегию морской безопасности Украины

    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стратегия морской безопасности Украины нереализуема на практике и выглядит как фарс. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Константин Сивков. Документ, напомним, предусматривает организацию Киевом совместных со странами-партнерами морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне и построение Украиной военно-морских сил.

    «Украинская стратегия морской безопасности – лишь фантазии офиса Зеленского и фарс», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он обратил внимание на некоторые положения документа. Так, в нем говорится о проведении со странами – партнерами Киева морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне. «Азовское море – внутреннее море России. Украинское руководство же продолжает считать иначе, поэтому и на бумаге они излагают бестолковые мысли. Но это не меняет ситуацию», – акцентировал собеседник.

    Также любопытным представляется пункт о построении военно-морских сил Украины со всеми родами войск, продолжил эксперт. «В стране сегодня нет работоспособной судостроительной промышленности – она фактически разгромлена. Поэтому противник может делать ставку, во-первых, на производство лишь безэкипажных катеров, а во-вторых, на закупку кораблей у западных стран», – перечислил Сивков. 

    Что касается проведения учений и маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море, то это положение, по его мнению, выглядит безумным. «Разумеется, речь идет о кораблях США и Великобритании – в первую очередь их хотело бы видеть украинское руководство в Черном море. Другое дело, что реализовать это не получится как минимум потому, что Турция их не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, сомневаюсь, что сами страны альянса пойдут на такой шаг», – пояснил военный эксперт.

    «Появление кораблей НАТО в Черном море – серьезная угроза прежде всего для этих самых кораблей. Поэтому возникает резонный вопрос – зачем альянсу направлять туда силы? Ради того, чтобы ублажить Зеленского? Это смешно», – рассуждает собеседник.

    Стратегия Украины подтверждает ее зависимость от Запада и выглядит нереализуемой, резюмирует он. «Выполнение положений зависит не от Киева, а от государств-партнеров. Но у них есть своя воля, свои интересы, и они не станут ориентироваться на эту стратегию», – заключил Сивков.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о стратегии морской безопасности Украины. Цель документа – «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности страны, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины».

    Среди задач в стратегии заявлены построение Украиной военно-морских сил; проведение учений, маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море; организация совместных или скоординированных со странами-партнерами «миссий по безопасности – морских патрулей – в Азово-Черноморском бассейне».

    Документ разрабатывали несколько лет. В 2023 году бывший секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что цель стратегии состоит в том, чтобы сделать страну морским государством. Украина потеряла выход к Азовскому морю после того, как юг Запорожской области и часть Херсонской области перешли под контроль России.

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    18 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Генерал-лейтенант Шамарин отстранен от должности

    Обвиняемый в получении взятки генерал-лейтенант Шамарин отстранен от должности

    Генерал-лейтенант Шамарин отстранен от должности
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший начальник Главного управления связи ВС России Вадим Шамарин был отстранен от должности и выведен за штат, также суд арестовал автомобиль Шамарина, сообщил адвокат генерала Игорь Дюкин.

    По его словам, Шамарин отстранен от должности еще в мае этого года и в настоящее время числится за Генеральным штабом, соответственно, «выведенный за штат» генерал получать зарплату не будет, передает ТАСС.

    «Суд арестовал автомобиль нашего подзащитного, а его зарплатная карточка заблокирована», – резюмировал защитник.

    Ранее в СК сообщили, что начальник Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в 36 млн рублей.

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    18 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по аэродрому Миргорода и НПЗ Кременчуга

    Подполье: Российские войска нанесли удар по аэродрому Миргорода и НПЗ Кременчуга

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по военному аэродрому Миргорода в Полтавской области Украины, а также по НПЗ Кременчуга, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, среди которых оказались тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Лебедева, после удара местные жители наблюдали большое зарево и «сильную взрывную волну».

    Также два удара были нанесены в направлении НПЗ Кременчуга, сопровождавшиеся  взрывами.

    «Второй удар был в направлении вагоностроительного завода – в другой стороне города. После прилета туда поехало множество скорых», – отметил он.

    Лебедев пояснил, что на территории завода производился ремонт тяжелой гусеничной техники.

    Напомним, ВС России нанесли 39 групповых ударов за неделю по авиабазам и предприятиям ВПК Украины.

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    18 июля 2024, 02:21 • Новости дня
    Зеленский подписал указ о стратегии морской безопасности Украины
    Зеленский подписал указ о стратегии морской безопасности Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о стратегии морской безопасности страны.

    В тексте стратегии указывается, что ее цель – гарантировать готовность комплексно и эффективно предотвращать и реагировать на угрозы морской безопасности Украины, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что это касается угроз, которые могут возникнуть на «прибрежных территориях», в «морских просторах» страны и «других районах Мирового океана», с которыми связаны «экономические и другие интересы Украины».

    В числе задач, названных в стратегии, указаны построение ВМС со всеми родами войск, организация противоминной коалиции со странами НАТО, учения, а также обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и проведение со странами-партнерами морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.

    Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.

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    17 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политологи из России и США вели закрытые переговоры по теме урегулирования украинского кризиса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    «Я вам скажу доверительно: у нас были не афишировавшиеся контакты по линии политологов (но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств) с американцами», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, в частности, российские эксперты задали американским коллегам вопрос, поддержат ли США отмену запрета русского языка на Украине при урегулировании конфликта, на что получили ответ: «Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины – им самим решать».

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

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    18 июля 2024, 14:54 • Новости дня
    Американист объяснил обнаружение ковида у Байдена

    Дробницкий: Ковид у Байдена нужен Демпартии для выработки нового плана

    Американист объяснил обнаружение ковида у Байдена
    @ Oliver Contreras/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джо Байден в любой момент может сказать, что он устал и уходит с поста президента. Другое дело, что это решение не поддержит его семья, особенно сейчас, когда внутри Демпартии начинается подковерная борьба, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Напомним, лидер демократов в Cенате предложил Байдену отказаться от участия в выборах, а Белый дом объявил, что президент заразился коронавирусом.

    «Давление на Джо Байдена растет. Число представителей Демпартии, которые выступают за его отказ от участия в выборах, увеличивается. Так, Нэнси Пелоси, Адам Шифф, Чак Шумер уже обратились к нему с вежливой просьбой отойти в сторону. Хранят публичное молчание пока кланы Клинтонов и Обамы», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    При этом сам Байден не готовит для себя «путей отхода», считает эксперт. «Либеральные журналисты постоянно задают политику один и тот же вопрос: не отдать ли бразды правления Камале Харрис или другому демократу. Байдену приходится на это реагировать. Один из его ответов был о том, что если здоровье не позволит исполнять обязанности президента, то он задумается о выходе из гонки. Но на мой взгляд, этой реплике не стоит придавать большого значения», – уточнил собеседник.

    По его мнению, Байден в любой момент может сказать, что устал и покидает пост президента. Другое дело, что это решение не поддержит его окружение и семья, особенно сейчас, когда в Демпартии начинается подковерная борьба.

    «Внутри Демпартии есть две группы. Первая – те, кто создает для Байдена «пузырь» – жена Джилл и люди вокруг нее, бюрократы, которые заботятся о своих рабочих местах, и власти. Вторая – это политическая сила, понимающая, что выборы они проигрывают, а потому требуют немедленно заменить Байдена. Но такой шаг потребует признания ошибок нынешней администрации и смены многих чиновников», – пояснил Дробницкий.

    Борьба между этими группами особенно обострится по завершении съезда Республиканской партии. «После покушения на Трампа и назначение Вэнса кандидатом в вице-президенты демократам нужно решить, что делать дальше. В такой ситуации отправлять Байдена в Неваду было бы странным», – указал политолог. Он напомнил, что в Лас-Вегасе у президента США должно было пройти открытое предвыборное мероприятие и совещание со спонсорами, но из-за ковида он их пропустит.

    «Да, иногда сигара – это просто сигара. Но больше верится в гипотезу о том, что окружение Байдена решило его спрятать, взять паузу, чтобы провести совещания, обдумать дальнейшие шаги», – допустил аналитик.  Эксперт не исключает, что спонсоры на встрече с Байденом могли попросить его покинуть президентскую гонку и пригрозить перенаправить средства, например, на демократов, которые переизбираются в Сенат.

    А поскольку в партии раскол, то это обязательно попало бы в прессу. «В такой ситуации американского президента нужно держать подальше от СМИ. Поэтому у него ковид, ему нужно попить чайку с лимоном», – сыронизировал спикер.  

    Однако пока Байден лечится, может пройти официальное голосование по его выдвижению на выборы. «21 июля состоится заседание Национального комитета Демократической партии. На нем будут подтверждены полномочия делегатов, избранных в ходе праймериз. Теоретически уже 22 июля Байдена могут выдвинуть кандидатом в президенты от партии, минуя сам съезд. Провернуть это удастся через виртуальную мини-конференцию и удаленное голосование. Причем, как говорят демократы, правила Национального комитета этого не запрещают», – детализировал американист.  

    Но до тех пор стоит ожидать подковерной борьбы. «Очень многое будет зависеть от того, чья возьмет. Если победит группа Байдена, то есть бюрократы, она должна будет предпринять усилия для того, чтобы усмирить фронт внутри Демократической партии. Если же верх возьмет другая политическая сила, то произойдет переформатирование либерального истеблишмента, а на это у них не так много времени», – заключил Дробницкий.

    Ранее лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки, заявив, что так будет лучше «для страны и партии». Как сообщает ABC News, «откровенный разговор один на один» Шумера и Байдена состоялся в субботу в городе Рехобот-Бич штата Делавэр.

    По информации источников телеканала, Шумер также провел встречу с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, и оба они согласились призвать Национальный комитет Демократической партии отложить запланированное на этот месяц процесс номинации.

    Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. «Я думаю, то единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости. Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании», – уточнил он.

    Тем временем Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Однако западная пресса и пользователи Сети подвергли сомнению правдивость диагноза. Так, издание Politico отмечает, что борьба Байдена с болезнью происходит на фоне того, что лидер страны противостоит широко распространенному среди коллег-демократов мнению, что у него нет сил баллотироваться на следующий срок.

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    17 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    В Москве арестовали отставного полковника МВД по делу об убийствах

    Суд в Москве арестовал отставного полковника МВД по делу об убийствах бизнесменов

    В Москве арестовали отставного полковника МВД по делу об убийствах
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Басманный суд Москвы арестовал полковника МВД России в отставке Владимира Новгородова, он обвиняется в причастности к убийствам и незаконному обороту оружия, говорится в сообщении суда.

    Ему вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение и пересылка огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), передает ТАСС.

    «По версии следствия, Новгородов действовал умышленно в составе организованной группы по найму с целью убийства трех человек общеопасным способом, осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства в Одинцовском районе Московской области в 2004 году», – сообщили в суде.

    Новгородова и его соучастников также обвиняют в серии убийств предпринимателей, в 2000–2005 годах. Кроме этого, следствие считает их причастными к покушению на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина.

    Отмечается, что Новгородов проходит по делу бывших сотрудников спецподразделений.

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    18 июля 2024, 13:22 • Новости дня
    Алаудинов: В Волчанске первая линия высотных домов находится под контролем ВС России
    Алаудинов: В Волчанске первая линия высотных домов находится под контролем ВС России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая линия высотных домов в Волчанске Харьковской области находится под контролем подразделений Минобороны, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, высотные дома в Волчанске – самый тяжелый участок, и первая линия этих высотных домов уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска и Липцов под Харьковом.

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    18 июля 2024, 11:19 • Новости дня
    МОК опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде
    МОК опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде
    @ Aurelien Morissard/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный олимпийский комитет не изменил список российских спортсменов, которые получили разрешение выступить на Олимпийских играх в Париже. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».

    В него вошли теннисисты Павел Котов, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Елена Веснина, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, пловец Евгений Сомов, велогонщики Алена Иванченко, Тамара Дронова, Глеб Сырица, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте, передает ТАСС.

    Ранее ITF подтвердила участие семи российских теннисистов в Олимпиаде.

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    18 июля 2024, 00:14 • Новости дня
    Лавров призвал США «смириться с реальностью»

    Лавров предложил США перестать претендовать на право «решать все и вся везде»

    Лавров призвал США «смириться с реальностью»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США «надо просто смириться с реальностью» и отказаться от амбиций решать «все и вся», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    На пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя Лавров заявил, что при новом многополярном миропорядке США должны «перестать претендовать на то, что будут решать все и вся везде», передает ТАСС.

    Он заявил, что «многополярный мир – это реальность, это не то, что кто-то придумал». Лавров отметил, что роль стран БРИКС в мировом ВВП растет – «сейчас даже пятерка основателей БРИКС уже пару лет назад по объему валового национального продукта, по паритету покупательной способности опередила страны Группы семи». С расширением БРИКС «соотношение будет увеличиваться», сказал он.

    Напомним, Лавров заявил, что страны стремятся обезопасить себя, процесс дедолларизации не остановить. К саммиту в Казани министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС представят рекомендации по созданию альтернативных платежных систем, на саммите планируется обсудить реформы МВФ и ВТО.

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    18 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    В Московском регионе из-за жары появились южные осы и ядовитые пауки

    В Москве и Подмосковье из-за жары появились южные осы и ядовитые пауки

    В Московском регионе из-за жары появились южные осы и ядовитые пауки
    @ Hans Lang/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за аномальной жары в Москве и Московской области зафиксированы новые осы-пелопеи, которые охотятся на пауков и строят гнезда из глины в домах, сообщил энтомолог Роман Хряпин.

    Хряпин рассказал, что одиночные осы-пелопеи не представляют опасности для человека. «Гигантские сколии – самые крупные осы – тоже недавно появились в Москве», – приводит слова энтомолога Агентство городских новостей «Москва».

    Помимо ос, в регионе также акклиматизировались богомолы, испанские слизни и пауки аргиопа Брюнниха. Последний вид может укусить в целях защиты, но его яд не смертелен.

    Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян в конце июля и начале августа снова ждет жаркая погода.

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    18 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    Пропавшими без вести в Крынках объявили почти 800 военных ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Почти 800 украинских военных считаются «официально пропавшими без вести» в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра, пишут украинские СМИ со ссылкой на данные полиции Украины.

    СМИ сообщают, что в качестве «официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го» разыскиваются «788 мужчин». Указывается, что «число погибших военных, которых удалось оттуда вывезти», оказалось значительно ниже – «262 человека за этот период», передает РИА «Новости».

    В июле источник из генерального штаба ВСУ подтвердил украинским СМИ, что украинским военным пришлось покинуть Крынки. Губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные перестали пытаться переправить крупные десантные группы на левый берег Днепра после провала в Крынках.

    В мае сообщалось, что в Крынках найдены подвалы с телами погибших украинских солдат. Была опубликована видеозапись из подвалов в Крынках, на которой запечатлены сваленные в кучу тела погибших солдат ВСУ.


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    18 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ и сбили украинский МиГ-29
    Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ и сбили украинский МиГ-29
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за последние сутки атаковали инфраструктуру украинского военного аэродрома, сообщило российское министерство обороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру этого аэродрома, живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале, не уточняя, о каком аэродроме идет речь. Ранее в четверг стало известно, что нанесен авиаудар по аэродрому Миргорода в Полтавской области и НПЗ в Кременчуге.

    Средства ПВО сбили украинский Миг-29, три французских управляемых авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 74 дрона.

    Черноморский флот в акватории Черного моря уничтожил десять украинских безэкипажных катеров.

    С начала СВО уничтожено 629 самолетов, 277 вертолетов, 27 783 дрона, 552 ЗРК, 16 608 танков и других бронемашин, 1379 машин РСЗО, 12 037 орудий полевой артиллерии и минометов.

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