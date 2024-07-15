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    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Главная цель Орбана – формирование новой Европы

    Зря к сегодняшним передвижениям венгерского премьера Киев – Москва – Пекин – США относятся скептически. Да, мира на Украине он, конечно, не добьется, а вот новую конфигурацию смыслов и повесток выстроить способен вполне.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Большая геополитика Орбана с «местечковым» отливом

    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

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    15 июля 2024, 18:23 • Новости дня

    МЧС повысило уровень погодной опасности в Москве

    Tекст: Кристина Цыцура

    МЧС распространило штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве.

    По данным ведомства, синоптики Росгидромета прогнозируют грозу с сильным ливнем до конца суток 15 июля, передает ТАСС.

    В связи с этим спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию до других транспортных средств, избегать резких маневров и парковать автомобили подальше от деревьев.

    Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

    15 июля 2024, 03:58 • Новости дня
    В авиаслужбах рассказали о последнем докладе экипажа SSJ-100

    В авиаслужбах сообщили об отсутствии жалоб на технические проблемы в докладах экипажа упавшего в Подмосковье SSJ-100

    В авиаслужбах рассказали о последнем докладе экипажа SSJ-100
    @ РЕН ТВ. Новости/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    После взлета экипаж Superjet-100, разбившегося позднее в Московской области, не сообщал о технических проблемах на борту, рассказали в авиационных службах.

    В последнем докладе экипаж проинформировал, что идет набор высоты, затем связь с самолетом оказалась прервана, передает ТАСС.

    В пятницу в Подмосковье потерпел крушение Superjet 100, который проводил испытательный полет. Экипаж ценой своей жизни отвел падающий лайнер от жилых дачных домов и садовых товариществ. Тела членов экипажа найденыОткрыто уголовное дело.

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    15 июля 2024, 11:18 • Новости дня
    Трамп объяснил промах покушавшего на него стрелка

    Трамп заявил, что избежал смерти от выстрела благодаря чтению статистики по мигрантам

    Трамп объяснил промах покушавшего на него стрелка
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его спасло от смерти от выстрела чтение статистики по мигрантам, сообщило издание The New York Post.

    «Меня не должно быть здесь, я должен быть мертв», – цитирует Трампа The New York Post.

    По словам Трампа, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать таблицу нелегальных иммигрантов, выстрел, который оторвал ему небольшой кусочек уха и забрызгал кровью лоб и щеку, оказался бы смертельным.

    По его словам, он хотел продолжить общение со сторонниками сразу после покушения, но агенты Секретной службы увели его со сцены, сказав, что оставаться там опасно, и доставили его в больницу.

    Ранее Трамп заявил, что мог погибнуть в результате покушения на митинге, но произошло чудо.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто может стоять за покушением и какие последствия оно будет иметь для американского общества.

    На ваш взгляд
    Почему Трамп избежал смерти при покушении на митинге в Пенсильвании?



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    15 июля 2024, 06:48 • Новости дня
    Мощный взрыв прогремел в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе прозвучал мощный взрыв, это уже третий взрыв за ночь в городе, сообщают украинские СМИ.

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Также тревога прозвучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях, передает ТАСС.

    Напомним, украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе. Кроме того, взрывы прогремели в Харькове.

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    15 июля 2024, 01:20 • Новости дня
    Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США

    Захарова сравнила представителей Секретной службы США на брифинге со «стенкой для штрафных ударов»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла представителей Секретной службы США, которые провели брифинг после того, как на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение.

    Захарова, комментируя в Telegram брифинг Секретной службы, заявила: «Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов».

    Напомним, в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. После этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что руководитель Секретной службы Киберли Читл должна уйти в отставку.

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    14 июля 2024, 21:07 • Новости дня
    Раскрыты детали личности подозреваемого в покушении на Дональда Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывшие одноклассники подозреваемого в нападении на экс-президента США Дональда Трампа рассказали о том, каким был Мэтью Крукс в школе, сообщает телеканал ABC News.

    По данным канала, подозреваемый Крукс казался одиноким и у него не было много друзей. Одноклассники отметили, что никогда не слышали, чтобы подозреваемый обсуждал политику или, в частности, Трампа, передает РИА «Новости».

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

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    15 июля 2024, 11:05 • Новости дня
    Премьер Эстонии Каллас подала в отставку

    Премьер Эстонии Каллас и правительство страны ушли в отставку

    Премьер Эстонии Каллас подала в отставку
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и кабинет министров страны ушли в отставку, но будут исполнять обязанности до вступления в должность нового правительства, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

    Отставка Каллас связана с ее назначением на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза, пока она технически останется премьером Эстонии, передает ТАСС.

    Ранее Кая Каллас была назначена новым спецпредставителем ЕС по внешней политике.

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    15 июля 2024, 14:00 • Новости дня
    Дробницкий: США со скоростью тепловоза движутся к гражданской войне
    Дробницкий: США со скоростью тепловоза движутся к гражданской войне
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Дональда Трампа появился образ раненного «на фронтах борьбы с либеральным безумием» героя. На этом фоне Демпартия будет вынуждена придумывать новые ходы в предвыборной кампании, а также попытается деконструировать представление о кандидате от республиканцев. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал покушение на Трампа.

    «В США было несколько случаев покушений на американских президентов и кандидатов на эту должность. В случае с Дональдом Трампом речь, судя по всему, идет о преступнике-одиночке. Но важно учитывать, что напавшего воспитала та атмосфера взаимной ненависти, которая царит в Америке, разделенной на демократов и республиканцев», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он напомнил, что предвыборная кампания Джо Байдена выстраивалась вокруг идеи «остановить авторитарного фашиста Трампа любой ценой». «Это, вероятно, сыграло не последнюю роль в покушении», – считает собеседник. Дробницкий добавил, что демократы уже остановили серию подобных телевизионных политических реклам, однако какие шаги они будут предпринимать дальше – пока неясно.

    Тем временем республиканцы создадут для Трампа образ раненного «на фронтах борьбы с либеральным безумием» героя. «Стоит ожидать, что в предвыборной риторике политик будет призывать к единству Америки и говорить, что обеспечить его может только он. На колеблющихся избирателей это произведет невероятный эффект. То есть Трамп получил гигантский импульс. Его фотографию с окровавленным лицом под флагом США и поднятым вверх кулаком уже не стереть, не спрятать, не заштукатурить», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, демократы попытаются деконструировать образ Трампа – героя. «Другое дело, что нынешняя администрация некомпетентна», – уточнил собеседник. Дробницкий также не исключает, что в Демпартии начнется внутренняя борьба. «Козырь получили сторонники замены Байдена, потому что отправлять того на борьбу с «раненым героем» – проигрышный вариант. Очевидно, что демократам в противостоянии с Трампом нужно выработать новые подходы, придумать обещания каких-то невероятных изменений», – детализировал политолог.

    При этом покушение на кандидата от республиканцев подогрело разговоры о том, что менять нужно не просто Байдена, но «целые пласты элиты». «Именно они своей некомпетентностью довели американскую экономику до того состояния, в котором она находится сейчас, поставили мир на грань третьей мировой войны и привели США к внутреннему гражданскому противостоянию. Среди виноватых может оказаться, например, Энтони Блинкен. После смещения «виновных» Демпартия может предложить «креативное спасение» страны», – уточнил спикер.

    «На этом фоне либеральная элита, конечно, нервничает. И вызвано это не столько приближающейся победой Трампа, сколько сокращением дистанции до гражданской войны», – считает Дробницкий. Американист напомнил, что Байден только за выходные выступил с тремя обращениями к нации, в ходе которых призывал к единству.

    «Он в частности говорил о том, что разделение и ненависть в Штатах выгодна иностранным акторам, а вовсе не демократам. Можно было сказать напрямую, что Москва и Пекин якобы устроили покушение, но это выглядело бы совсем смешно и жалко», – сыронизировал политолог. По его прогнозам, один из двух американских лагерей не примет результаты предстоящих выборов.

    «Несмотря на риторику о том, что нужно быть добрее, понизить температуру противостояния, США со скоростью тепловоза двигаются к гражданской войне. И демократы, и республиканцы не понимают и не признают другую половину. Фактически существуют идеи двух Америк, именно поэтому гражданский конфликт в той или иной степени неизбежен. Когда он вспыхнет – зависит от компетентности чиновников. Кстати, не исключаю, что среди них есть люди, которые уже вполне приготовились к этому противостоянию и будут его разжигать», – детализировал собеседник. В случае, если потерпевшая поражение в ходе выборов сила не примет итоги, то в Соединенных Штатах дело не ограничится митингами, убежден Дробницкий.

    Напомним, в ночь на воскресенье на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершили покушение. Во время его публичного выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания раздалось несколько выстрелов. Пуля задела верхнюю часть правого уха политика. Один из участников митинга погиб, двое были тяжело ранены.

    Работник местной больницы сказал Трампу, что никогда не видел человека, выжившего после того, как по нему стреляли из винтовки AR-15. «Он назвал это чудом», – отметил политик. Экс-президент США добавил, что, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать плакат о нелегальных иммигрантах, то был бы убит. «Я не должен быть здесь, я должен быть мертв», – подчеркнул Трамп в интервью изданию New York Post.

    Здание, с которого велась стрельба, находилось примерно в 150 метрах от сцены, сообщает CNN. При этом ABC News утверждает, что во время подготовки к предвыборному митингу Трампа крыша, на которой находился предполагаемый преступник, была проверена агентами безопасности, на ней никого не обнаружили.

    До сих пор неясным остается, как именно подозреваемый смог быстро пробраться на крышу. Как писала газета ВЗГЛЯД, мнения о мотивации стрелявшего разнятся: ряд экспертов говорит о заказе со стороны «глубинного государства», другие – об инсценировке со стороны самого Трампа или мести демократов. Как отмечается на сайте ФБР, преступником оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

    При этом покушение не отразилось на дальнейших планах экс-президента США. «Из-за вчерашних ужасных событий я собирался отложить поездку в Висконсин на два дня, но только что решил, что не могу позволить стрелявшему или потенциальному убийце заставить меня изменить график», – цитирует Трампа CNN. Именно в этом штате пройдет национальный съезд Республиканской партии.

    На этом фоне Джо Байден выступил с обращением к гражданам США. В нем он осудил покушение на своего оппонента. По его мнению, после произошедшего многие «иностранные действующие лица» пытаются раздуть огонь разногласий в стране. Он подчеркнул необходимость обеспечения единства нации. «Политика не должна становиться полем боя, а тем более – ареной для убийств», – подчеркнул глава государства.

    Байден также дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Дональда Трампа. Между тем данное ведомство после покушения на жизнь экс-президента подвергается широкой критике. Так, Илон Маск призвал уйти в отставку ее руководителя Киберли Читл. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала брифинг службы: «Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов».

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    Почему Трамп избежал смерти при покушении на митинге в Пенсильвании?



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    15 июля 2024, 10:17 • Новости дня
    Мать найденного в чемодане мальчика в Перми призналась в убийстве сына
    Мать найденного в чемодане мальчика в Перми призналась в убийстве сына
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, призналась в убийстве сына, сообщили в СУСК России по Пермскому краю.

    Женщина призналась в преступлении во время очередного допроса, ранее она отрицала свою причастность к убийству, следует из сообщения из Telegram-канала ведомства.

    Ранее жительнице Перми предъявили обвинение в убийстве сына.

    По данным ведомства, женщина задушила своего девятилетнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны, положила тело ребенка в чемодан и унесла на мусорку.

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    15 июля 2024, 14:26 • Новости дня
    Участник СВО ранил 12-летнего мальчика под Волгоградом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Под Волгоградом участник специальной военной операции на Украине открыл огонь по группе детей, один из них получил ранение от пули и находится в больнице.

    По данным издания V1.RU, 48-летнего стрелка уже задержали, а материалы передали в военно-следственный отдел.

    Семья пострадавшего мальчика обратилась за помощью. По их словам, инцидент случился вечером 12 июля в хуторе Угольском Серафимовичского района. Дети гуляли по хутору с музыкальной колонкой, когда прошли мимо дома, где находился участник спецоперации. Позже дети услышали звук перезарядки оружия и решили убежать. После этого началась стрельба, и один из мальчиков получил ранение в ногу.

    Полиция обнаружила гильзы на месте происшествия и задержала стрелка. Несколько свидетелей подтвердили факт стрельбы. Глава местного сельского поселения сообщила, что стрелок вернулся в регион из-за отпуска по ранению.

    По информации родственников, раненый мальчик находится в Серафимовичской центральной районной больнице.


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    15 июля 2024, 12:57 • Новости дня
    Песков заявил об усилении охраны Путина

    Песков: Безопасность Путина усилена с учетом напряженности в мире

    Песков заявил об усилении охраны Путина
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность президента России Владимира Путина усилена, для ее обеспечения делается все необходимое, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свете покушения на экс-президента США Дональда Трампа.

    По его словам, охрана Путина усилена «по понятным причинам и вне зависимости от упомянутых происшествий», передает ТАСС.

    Песков отметил, что безопасность президента России обеспечивается на должном уровне, с учетом международной эскалации напряженности в целом.

    Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но попытки не имели успеха.

    Песков заявил, что Путин надежно защищен от угроз киевского режима.

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    15 июля 2024, 13:50 • Новости дня
    Эстония предложила России вместе измерить фарватер реки Нарвы
    Эстония предложила России вместе измерить фарватер реки Нарвы
    @ Konstantin Sednev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Эстонии предложило России совместно измерить фарватер реки Нарвы (Наровы), по которой проходит граница двух стран из-за возможных изменений в проточных водоемах, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

    Портал пишет, что представителя российского посольства вызвали в эстонский МИД, где ему передали дипломатическую ноту, в которой России предлагается совместно измерить Нарву, чтобы одинаково воспринимать направление фарватера, передает ТАСС.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от России объяснений, почему российские пограничники сняли буи на Нарве, разделяющей две страны.

    Между тем, департамент полиции и пограничной охраны Эстонии приступил к строительству пяти мониторинговых станций вдоль реки Нарвы на российской границе.

    Эксперты объяснили причину действий эстонских властей на границе с Россией.

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    15 июля 2024, 12:24 • Новости дня
    Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
    Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в России, США и на Украине. Как сообщил его политический советник и однофамилец Балаж Орбан, венгерский план действий находится на столе у всех европейских глав правительств.

    Как сказал советник главы правительства в интервью газете Magyar Nemzet, Орбан письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии, передает ТАСС.

    Он добавил, что если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение своего политического курса.

    Он отметил, что «план Орбана сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза». По словам Балажа Орбана, в этом плане присутствуют «реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующий график» действий. «Вот на чем основан наш подход», – подчеркнул советник главы венгерского правительства.

    Ранее Орбан заявил о готовности экс-президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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    15 июля 2024, 11:09 • Новости дня
    В России договорились о закупках яблок из Северной Кореи

    Россельхознадзор: КНДР начнет поставки яблок на российский рынок

    В России договорились о закупках яблок из Северной Кореи
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика договорились о начале поставок яблок на российский рынок, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

    Как сообщили в пресс-службе, КНДР заинтересовалась поставками подкарантинной продукции в Россию, на переговорах, прошедших в июне 2024 года, стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части поставок продукции, в частности, яблок, передает ТАСС.

    В ведомстве добавили, что в рамках переговоров стороны договорились о возможности начала поставок, теперь яблоки из КНДР могут беспрепятственно поставляться на территорию России.

    Россия в августе 2014 года ввела запрет на ввоз некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

    Ранее член правления Польского союза садовников Славомир Лучак заявил, что садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества. Польские садовники потребовали восстановить торговые отношения с Россией.

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    15 июля 2024, 00:15 • Новости дня
    Сборная Испании стала чемпионом Европы по футболу

    Футболисты сборной Испании обыграли команду Англии в финале чемпионата Европы

    Сборная Испании стала чемпионом Европы по футболу
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии завершился победой испанцев, сообщают информационные агентства.

    Матч прошел в Берлине. Команда Испании одержала победу со счетом 2:1. Ворота английской команды поразили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль, у англичан гол забил Коул Палмер, передает РИА «Новости».

    Сборная Испании до этого одерживала победы на ЧЕ в 1964, 2008 и 2012 годах. Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы, при этом она проигрывает уже второй финал ЧЕ подряд.

    Напомним, в полуфиналах сборная Испании одержала победу над командой Франции, а команда Англии обыграла сборную Нидерландов.

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    15 июля 2024, 14:52 • Новости дня
    ОАК передала Минобороны первую в этом году партию МиГ-31

    ОАК передала Минобороны первую в этом году партию модернизированных самолетов МиГ-31

    ОАК передала Минобороны первую в этом году партию МиГ-31
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Авиационный завод «Сокол» в Нижнем Новгороде, который является частью Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех»), передал Минобороны России первую в текущем году партию истребителей-перехватчиков МиГ-31 после их ремонта и модернизации, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

    «Авиационная техника была поставлена в рамках выполнения государственного оборонного заказа», – передает ТАСС со ссылкой на корпорацию.

    После прохождения комплекса наземных и летных испытаний, подтвердивших соответствие установленным требованиям, самолеты были направлены в места постоянного базирования.

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    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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