ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.2 комментария
Новак допустил запрет экспорта бензина Россией в августе
Новак: Россия может снова запретить экспорт бензина в августе
Правительство в августе может запретить экспорт бензина, если ситуация будет оставаться напряженной, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
По словам Новака, разрешение на отмену запрета экспорта бензина могут не продлить из-за напряженной ситуации на рынке топлива, сейчас оно продлено только до конца июля, передает ТАСС.
Он также сообщил, что в России рынок топлива стабилен, он чувствительно реагирует на объемы предложения АИ-95, он так же реагирует на общую ситуацию, связанную с ремонтной кампанией, но «ничего страшного не происходит».
Ранее Минэнерго объявило о бессрочном ограничении экспорта топлива из России.