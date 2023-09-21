Минэнерго объявило о бессрочном ограничении экспорта топлива из России

Tекст: Алексей Дегтярев

Мера введена бессрочно, руководство страны рассчитывает, что рынок «почувствует эффект» достаточно быстро, в дальнейшем это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов введенных мер, сказал замминистра.

Ролик с его выступлением опубликован в Telegram-канале ведомства.

Само решение принято, чтобы приостановить серый экспорт и наполнить внутренний рынок топливом.

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Аграрии в период посевной и в период уборки урожая, по словам замминистра, являются одними из крупнейших потребителей дизтоплива, эта мера позволит полностью удовлетворить потребности агропрома.

Ограничение на экспорт топлива должно снизить цены на этот товар в стране «очень быстро», поскольку большие объемы закупались недобросовестными участниками рынка, но сейчас у них такой возможности нет.

Газета ВЗГЛЯД изучала, насколько решение правительства об ограничении экспорта топлива повлияет на внутренний рынок России.