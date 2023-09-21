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Минэнерго объявило о бессрочном ограничении экспорта топлива из России
Решение по ограничению экспорта российского топлива за рубеж вводится бессрочно, заявил первый замминистра энергетики России Павел Сорокин.
Мера введена бессрочно, руководство страны рассчитывает, что рынок «почувствует эффект» достаточно быстро, в дальнейшем это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов введенных мер, сказал замминистра.
Ролик с его выступлением опубликован в Telegram-канале ведомства.
Само решение принято, чтобы приостановить серый экспорт и наполнить внутренний рынок топливом.
Аграрии в период посевной и в период уборки урожая, по словам замминистра, являются одними из крупнейших потребителей дизтоплива, эта мера позволит полностью удовлетворить потребности агропрома.
Ограничение на экспорт топлива должно снизить цены на этот товар в стране «очень быстро», поскольку большие объемы закупались недобросовестными участниками рынка, но сейчас у них такой возможности нет.
Газета ВЗГЛЯД изучала, насколько решение правительства об ограничении экспорта топлива повлияет на внутренний рынок России.