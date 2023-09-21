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    21 сентября 2023, 19:50

    Серых экспортеров бензина отрезали от зарубежных рынков

    Эксперт Марцинкевич: Временный запрет на вывоз бензина и дизеля из России позволит стабилизировать оптовые цены на топливо

    Серых экспортеров бензина отрезали от зарубежных рынков
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Цены на автомобильное топливо в России могли вырасти из-за деятельности «серых экспортеров» – нефтепродукты в последнее время стало выгоднее продавать на зарубежных рынках. В результате топливо скупалось на российских биржах и отравлялось на экспорт. Чтобы исправить положение, правительство ввело запрет на вывоз нефтепродуктов за границу. Насколько это решение изменит ситуацию?

    В четверг в России ввели временные ограничения на экспорт бензина и дизеля. Текст соответствующего постановления опубликовали на сайте кабмина. Отмечается, что запрет был принят в связи с необходимостью стабилизации внутреннего рынка. Ранее были увеличены нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу.

    Кроме того, организован ежедневный мониторинг закупок продуктов нефтепереработки для нужд сельхозпредприятий. По заявлению Министерства энергетики, ограничения помогут пресечь «серый» экспорт моторных топлив и насытить отечественный рынок.

    «Решение правительства обосновано желанием снизить стоимость топлива внутри страны. Временный запрет экспорта нефти за рубеж позволит отрегулировать внутрироссийские цены за счет быстрого насыщения внутреннего рынка большим количеством нефтепродуктов. Это поспособствует падению уровня цен на них», – считает Борис Марцинкевич, главный редактор портала «Геоэнергетика.ru».

    Как отметил собеседник, с июля по сентябрь этого года за пределами России наблюдался значительный рост цен на нефтепродукты. Так, общий показатель, по словам эксперта, «вырос приблизительно на 15%». При этом усугубляющим фактором стали скачки курса доллара по отношению к рублю.

    «Продавать товары за пределами России стало гораздо выгоднее, чем осуществлять сбыт на местных рынках»,

    – пояснил он.

    Свою роль сыграл и резкий рост интереса общества к внутреннему туризму, полагает эксперт. «Посещая другие города РФ, люди чаще прибегают к использованию автомобилей в качестве транспортного средства, а это увеличивает спрос на нефтепродукты», – подчеркивает собеседник.

    При этом ранее подобного положения вещей удавалось избежать с помощью демпфера, добавляет он: «Чтобы выровнять разницу между торговлей внутри России и за ее пределами, правительство возвращало часть налогов компаниям данной сферы. Определенное время это действительно работало, однако экстремальные условия пошатнули систему».

    И здесь, полагает он, немалую роль сыграли «серые экспортеры». «Именно их действия стали негативно сказываться на экономике государства. Поэтому решение правительства кажется абсолютно логичным и закономерным.

    Нам необходима пауза в продажах за рубеж. В первую очередь необходимо поправить ситуацию дома»,

    – акцентирует Марцинкевич.

    Схожей точки зрения придерживается и Андрей Романчук, заместитель председателя наблюдательного совета проекта «Надежный партнер». «Ограничения действительно могут стабилизировать рынок и снизить цены на нефтепродукты для отечественного потребителя. Президент всегда отмечал приоритет торговли именно внутри нашего государства, и это постановление способствует достижению данной цели», – пояснил собеседник.

    По его словам, благотворное действие данной инициативы уже заметно: «После появления информации о временном запрете экспорта биржевая цена 95-го бензина снизилась на 4%, а 92-го – на 6%. Это падение постепенно будет перенесено и на розничную стоимость товаров. Думаю, что за период действия ограничений нам удастся добиться еще больших результатов».

    Эксперт считает, что причин роста цен было несколько. Первая – это перестройка логистики торговли с Запада на Восток. «Это создало некоторые трудности на рынке. Ряд отраслей, например сельхозпроизводители, попросту не планировали транспортную загрузку наперед, что привело к необходимости закупок уже в период наиболее высоких цен», – говорит Романчук.

    Второй же причиной он также называет деятельность «серых экспортеров». «Ограничение экспорта на определенный период остановит крупный сбыт нефтепродуктов за рубеж, однако необходимо уже сейчас планировать дальнейшие действия, к которым нужно будет прибегать после снятия запрета», – говорит аналитик.

    На ваш взгляд
    Насколько заметно для вас выросли цены на топливо для автомобиля?






    Результаты


    Введенный правительством запрет начинает действовать с 21 сентября, однако положения постановления коснутся не всех поставок. Так, согласно документу, под действия решения не попадает сбыт по межправительственным соглашениям, оказание гуманитарной помощи и отправка топлива российским военным за пределами страны.

    Не касается введенный запрет и поставок нефтепродуктов в Абхазию и Южную Осетию. Ранее президент Владимир Путин сообщал, что кабмин не среагировал своевременно на ситуацию с ценами на топливо, но сейчас уже правительство и производители договорились, как действовать.

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