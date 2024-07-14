Война с Россией на море, где США чувствуют себя более уверено, чем в сухопутных конфликтах, может всерьез рассматриваться демократами как возможность избежать выборов как таковых.29 комментариев
Песков рассказал, что читал рассекреченные документы о переговорах с НАТО
Песков: Читал рассекреченные архивы о переговорах с НАТО в 1990-е годы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что читал опубликованные рассекреченные архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с НАТО.
По его словам, он действительно читал эти документы и даже читал еще записи бесед, о которых давно говорил президент Владимир Путин – что нам обещали, о чем шла речь и что получилось в итоге, передает РИА «Новости».
Ранее Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, связанных с отношениями России, США и НАТО.