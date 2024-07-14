  • Новость часаЭксперт: Покушение делает победу Трампа на выборах почти неизбежной
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    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

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    26 комментариев
    14 июля 2024, 12:42 • Новости дня

    Песков рассказал, что читал рассекреченные документы о переговорах с НАТО

    Песков: Читал рассекреченные архивы о переговорах с НАТО в 1990-е годы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что читал опубликованные рассекреченные архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с НАТО.

    По его словам, он действительно читал эти документы и даже читал еще записи бесед, о которых давно говорил президент Владимир Путин – что нам обещали, о чем шла речь и что получилось в итоге, передает РИА «Новости».

    Ранее Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, связанных с отношениями России, США и НАТО.

    13 июля 2024, 15:05 • Новости дня
    Украинцев возмутило выступление Галкина на свадьбе киевлянки в Италии

    Украинцев возмутило выступление Галкина на роскошной свадьбе в Италии

    Украинцев возмутило выступление Галкина на свадьбе киевлянки в Италии
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские пользователи соцсетей возмутились свадьбой украинки Ангелины Терской в Италии, на которой выступил юморист Максим Галкин (признан иноагентом в России). Артист спел на торжестве несколько песен.

    «Ваше веселье сильно диссонирует с тем, что переживают на своей земле украинцы. Галкин не отличает украинцев от тех, кто «косит» под украинцев, и тоже вляпался», – пишут комментаторы.

    Юморист выступил на свадьбе с песнями на украинском языке «Смерека», «Золото Карпат» и «Одной калиной», пишет издание «Страна.ua».

    Отмечается, что молодожены родом из Киева, торжества состоялись 10 июля на вилле Бальбиано, которую им сдавали в аренду якобы российские бизнесмены за 19 тыс. евро в сутки. Саму свадьбу украинские СМИ оценили в 1 млн евро.

    Ряд украинцев отметили, что свадьба должна была быть поскромнее, поскольку в такие времена было бы уместно «показать, что ты стоишь вряд со своими людьми».

    Сама Терская в ответ на возмущение указала, что не живет на территории Украины, но «донатит», «ненавидит Россию». Также она заявила, что семья рассчитывает вернуться на Украину.

    Ранее Галкин пытался снять с себя статус иностранного агента в России, но ему отказали в суде.

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    13 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина

    Песков: Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин надежно защищен от них, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», – сказал Песков, комментируя слова главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о том, что Киев предпринимал попытки покушения на жизнь Путина, передает ТАСС.

    Ранее Буданов заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но они не имели успеха.

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    13 июля 2024, 20:34 • Новости дня
    СМИ: Приближенные экс-замглавы Минобороны Иванова умерли в один день
    СМИ: Приближенные экс-замглавы Минобороны Иванова умерли в один день
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник, 8 июля, скончались двое приближенных бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого по делу о крупной взятке, это бизнесмен Игорь Котельников и руководитель управления госэкспертизы Минобороны генерал-полковник Магомед Хандаев.

    Котельникову было 52 года, он и 61-летний Хандаев ушли из жизни в один день, об этом пишет «Лента.ру».

    Хандаева допрашивали по делу Иванова, однако его не помещали под арест. Причина его смерти не раскрывалась в СМИ. Его похоронили в Дагестане.

    Котельников обвинялся по делу о даче взятки высшим должностным лицам Минобороны, он скончался в СИЗО-4 «Медведь» в Москве. Член совета по правам человека Ева Меркачева отмечала, что ему стало плохо в карцере.

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    13 июля 2024, 19:41 • Новости дня
    Названо число французов, воюющих в Харьковской области

    Источник: В Харьковской области за ВСУ воет Иностранный легион Франции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На стороне украинской армии в Харьковской области могут воевать военнослужащие Иностранного легиона Франции, сообщил источник в силовых структурах в субботу.

    В районе этого региона могут воевать «до 100 французов», заявил собеседник ТАСС.

    По его словам, они рассредоточены по территории региона. Это могут быть сотрудники иностранного легиона французской армии.

    Впервые о потерях Иностранного легиона Франции в зоне СВО российские военкоры сообщали еще в мае.

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    13 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина

    В украинской разведке рассказали о попытках покушения на Путина

    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но покушения не имели успеха, заявил глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).

    «Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», – заявил Буданов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    В 2013 году в России осудили готовившего покушение на Путина в 2012 году Илью Пьянзина, его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Тогда гражданин Казахстана Пьянзин вступил в террористическую банду в Одессе, которая собралась организовать покушение на российского политика.

    В 2018 году суд отказал Пьянзину в условно-досрочном освобождении.

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    13 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Опубликованы кадры удара «Искандерами» по эшелону ВСУ под Харьковом

    ВС России нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запись удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по железнодорожному эшелону 53-й отдельной механизированной бригады (омбр) опубликовало Минобороны.

    Удар наносился двумя оперативно-тактическими ракетами по месту стоянки эшелона бригады в селе Буды Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удалось уничтожить порядка 20 единиц военной техники, включая три немецких БМП Marder и до 120 украинских военнослужащих.

    Результат нанесения ударов фиксировался с беспилотника Орлан-10.

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    13 июля 2024, 18:11 • Новости дня
    МВД раскрыло статистику выдворения мигрантов из России

    МВД: Из России в 2024 году выдворили свыше 65 тыс. нелегалов

    МВД раскрыло статистику выдворения мигрантов из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 2024 году правоохранители выдворили из страны свыше 65 тыс. человек, нарушивших миграционное законодательство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    В рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» под эгидой ОДКБ из России выслали 65 тыс. нарушителей, закрыт въезд для 120 тыс. лиц, сообщила Волк в своем Telegram-канале.

    При этом за весь 2023 год въезд закрыли для 170 тыс. иностранцев.

    Предпринимаемые МВД меры позволили «закрепить тенденцию» по снижению числа преступлений со стороны иностранных граждан, показатель по итогам шести месяцев 2024 года сократился на 6,4%.

    Уменьшилось число совершенных ими особо тяжких преступлений на 11,1%, включая убийство и покушения на убийство (на 18%), преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности (на 8,5%), грабежей (на 30%), разбоев (почти на 10%).

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в России вдвое выросло число административных статей, по которым мигрантов будут выдворять из страны.

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    14 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Секретная служба США рассказала подробности стрельбы на митинге Трампа

    Секретная служба США подтвердила гибель одного человека на митинге Трампа и ликвидацию стрелка

    Секретная служба США рассказала подробности стрельбы на митинге Трампа
    @ Fox News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    На митинге экс-президента США Дональда Трампа в результате стрельбы один зритель был убит, еще двое находятся в критическом состоянии, подозреваемый в стрельбе ликвидирован, сообщила Секретная служба США.

    Секретная служба сообщила, что «нейтрализовала стрелявшего, который скончался». Он стрелял с возвышения из-за пределов места проведения митинга, передает РИА «Новости».

    Стрельба велась «в направлении сцены», передает ТАСС.

    Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что на месте стрельбы нашли винтовку типа AR.

    New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах заявляла, что нападение, предположительно, «было совершено снайпером, расположившимся на здании в сотнях ярдов от бывшего президента – за пределами кордона охраны».

    Как сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников, стрелявший не имеет никаких связей с иностранными государствами.

    Напомним, Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что правоохранительные органы США начали расследование стрельбы как покушения на экс-президента. Трамп подтвердил, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

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    14 июля 2024, 07:41 • Новости дня
    ФБР признало стрельбу на митинге покушением на Трампа
    ФБР признало стрельбу на митинге покушением на Трампа
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стрельба на митинге в штате Пенсильвания расценивается как покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, заявил специальный агент ФБР Кевин Роджек, добавив, что пока ведомство «не готово идентифицировать личность стрелявшего».

    «На нашего бывшего президента Дональда Трампа была совершена попытка покушения», – сообщил Роджек. Он заверил, что ФБР проинформирует общественность о личности стрелявшего, «как только на 100% будет уверено», передает РИА «Новости».

    Роджек указал, что компетентные органы ожидают «биометрического подтверждения» личности стрелявшего в Трампа. Он сообщил: «Мы сейчас просматриваем фотографии и пытаемся проверить его ДНК», – передает ТАСС.

    По его словам, мотивы стрелка пока не установлены. ФБР сообщило, что у ведомства «не было информации о какой-либо конкретной угрозе применительно к этому событию». Роджек заявил, что пока не может с уверенностью сказать, были ли допущены серьезные ошибки при обеспечении безопасности экс-президента США.

    Как заявили полицейские штата Пенсильвания, сейчас нет оснований «полагать, что существует какая-либо другая угроза». Однако, признали в полиции, «пока рано» утверждать, что злоумышленник действовал в одиночку.

    Напомним, New York Post со ссылкой на источники утверждает, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс». Стрелок ликвидирован. Трамп рассказал, что «пуля пробила верхнюю часть» его правого уха.

    Коментарии (32)
    14 июля 2024, 01:37 • Новости дня
    Опубликованы видеокадры покушения на Трампа
    Опубликованы видеокадры покушения на Трампа
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как экс-президент США Дональд Трамп в Пенсильвании хватается за ухо и падает на пол после выстрелов, а затем покидает сцену в окружении охраны, на записи видно, что у него окровавлено ухо.


    ФБР заявило, что не комментирует инцидент со стрельбой на митинге, перенаправило запрос в Секретную службу США.


    Секретная служба заявила, что выясняет обстоятельства стрельбы. Стрелявший не пойман, пока не известно, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы, передает ТАСС.

    По предварительным данным, с Трампом всё в порядке, у него ранено только ухо, передает RT.

    Напомним, Трамп выступал в городе Батлер, когда прозвучали звуки стрельбы. Он приложил руку к уху и присел за трибуну, его окружила охрана. Когда Трамп вновь показался перед камерами, его ухо было окровавлено.

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    14 июля 2024, 09:14 • Новости дня
    Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ

    МО: Су-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000

    Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по расположению ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, экипаж Су-34 ВКС России ударил по пункту временной дислокации противника в зоне ответственности группировки войск «Север» авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), после чего вернулся на аэродром вылета, – передает РИА «Новости». Там добавили, что по результатам объективного контроля цель поражена.

    «ФАБ-3000 способна поражать очень укрепленные цели – долговременные сооружения, углубленные командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы», – рассказал летчик Су-34.

    Кроме того, Минобороны показало видеоролик с применением ФАБ-3000. На нем видно, как бомба сбрасывается с истребителя и начинает планирование. Также продемонстрировано попадание в цель.

    Ранее в Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000.

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    14 июля 2024, 10:14 • Новости дня
    МИД: Попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
    МИД: Попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка покушения на президента Владимира Путина, о которой говорил глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), готовилась на деньги США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что ГУР готовило покушение на президента России и делалось это на американские деньги, «без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», передает РИА «Новости».

    Ранее Буданов заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но попытки не имели успеха.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин надежно защищен от них.

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    13 июля 2024, 21:36 • Новости дня
    В Минске рассказали подробности деэскалации на границе с Украиной

    КГБ Белоруссии: Украина отвела свои войска от белорусской границы 3-4 июля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим отвел свои войска от белорусской границы в начале июля, заявил председатель белорусского Комитета госбезопасности Иван Тертель. По его словам, этому способствовала «демонстрации миролюбивой позиции».

    Как отметил Тертель по решению Александра Лукашенко силовые структуры Белоруссии приняли меры реагирования, которые возымели действие. Глава КГБ охарактеризовал их как «демонстрацию миролюбивой позиции», при этом «украинская сторона вела себя сдержано».

    «И где-то 3-4 июля нашей внешней разведкой зафиксирован отвод этих подразделений из приграничных с Республикой Беларусь районов. Они убыли в места постоянной дислокации», – цитирует Тертеля агентство БЕЛТА.

    В то же время глава минобороны РБ Виктор Хренин сообщил, что ведомство немедленно приступает к отводу белорусских войск на южных рубежах в места постоянной дислокации.

    «Мы видим, что напряжение на южном операционном направлении спадает, поэтому по итогам совещания президент поручил вывести группировку войск из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи», сказал он.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе Белоруссии и Украины и сообщил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему мирных переговоров по Украине.

    Коментарии (14)
    14 июля 2024, 06:54 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
    Установлена личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
    @ кадр из видео New York Times

    Tекст: Антон Антонов

    ФБР установило личность мужчины, который устроил стрельбу на митинге в Пенсильвании, где выступал экс-президент США Дональд Трамп, сообщил телеканал CNN.

    ФБР пока не раскрывает имя предполагаемого стрелка. Однако источники CNN рассказали, что огонь открыл «20-летний мужчина из Пенсильвании», передает РИА «Новости».

    New York Post со ссылкой на источники утверждает, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    New York Times пишет, что ФБР начало расследование. На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, тело подозреваемого неподвижно лежит на крыше небольшого здания. Аудиоанализ выстрелов, проведенный Times, свидетельствует, что было произведено две серии из трех и пяти выстрелов, вероятно, из одного и того же огнестрельного оружия.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки с возвышения из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

    Коментарии (11)
    13 июля 2024, 19:25 • Новости дня
    Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе Белоруссии и Украины

    Лукашенко: Украина отвела свои войска от границы с Белоруссией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Напряженность на белорусско-украинской границе устранена, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу вечером.

    Украинская сторона «после определенной работы» белорусской стороны отвела свои вооруженные силы и дополнительные войска от границы Белоруссии, заявил Лукашенко, передает БелТА.

    Он добавил, что эти войска киевский режим «вообще вывел из зоны белорусско-украинской границы».

    «Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет», – заключил глава белорусского государства.

    Ранее в субботу он прибыл на границу Белоруссии с Украиной.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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