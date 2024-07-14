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В Раде назвали главкома ВСУ готовым к капитуляции преступником
Безуглая: Главком ВСУ Сырский готов к капитуляции и не верит в победу
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов к прекращению огня и даже капитуляции украинских войск и не верит в победу Киева.
Безуглая заявила, что что главком ВСУ – преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинской армии, передает РИА «Новости».
По ее словам, что касается позиции Сырского и его окружения, то он согласен на режим прекращения огня и «всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру». Безуглая добавила, что главком ВСУ не верит в победу и искренне считает, что украинцы «не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле».
По ее словам, Сырский принимал решения о ротации подразделений ВСУ, несмотря на возражения командиров, в результате чего была прорвана оборона ВСУ в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.
Ранее Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил ВСУ и призвала его уйти в отставку.