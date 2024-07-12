В ДТП на Чуйском тракте погиб замминистра промышленности Алтайского края

Tекст: Александра Юдина

По данным пресс-службы правительства, в ДТП в Первомайском районе пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Два человека погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью. В числе погибших оказался Локтюшов, передает ТАСС.

Известно, что он возвращался в Барнаул из служебной командировки.

Ранее сообщалось, что на 803-м километре трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погибли три человека.