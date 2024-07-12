Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.9 комментариев
В ДТП на Чуйском тракте погиб замминистра промышленности Алтайского края
Одним из погибших в ДТП на «Чуйском тракте» оказался заместитель министра промышленности Алтайского края Владимир Локтюшов, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы правительства, в ДТП в Первомайском районе пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Два человека погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью. В числе погибших оказался Локтюшов, передает ТАСС.
Известно, что он возвращался в Барнаул из служебной командировки.
Ранее сообщалось, что на 803-м километре трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погибли три человека.