  • Новость часаПутин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Саммит НАТО стал экзаменом и для Байдена, и для США
    В Сети опубликовали кадры резко постаревшей Пугачевой
    Азербайджан выразил желание стать полноправным участником БРИКС
    Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС
    Путин назвал приоритетную задачу БРИКС
    Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов многополярного миропорядка
    Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    СВР сообщила о поиске США замены Зеленскому
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    4 комментария
    11 июля 2024, 15:00 • Новости дня

    Эксперт объяснил приоритетность тем паводков и рынка труда на совещании Путина с кабмином

    Эксперт объяснил приоритетность тем паводков и рынка труда на совещании Путина с кабмином
    @ kremlin.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Владимир Путин держит на контроле как оперативные вопросы помощи пострадавшим при пожарах и паводке, так и долгосрочные цели: стабильность рынка труда, развитие культуры в малых населенных пунктах и расширение международных транспортных коридоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства.

    «Пожары и паводки действительно стоят на повестке дня. Поэтому президент держит на контроле вопросы профилактики ЧП и быстрого реагирования на них. Это происходит ежегодно, к этому надо быть готовым. У нас выстроена эффективная система оперативной помощи пострадавшим от стихии, объединяющая федеральные ведомства и местные власти», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Также в ходе совещания затрагивались темы рынка труда. «Если говорить о рекордно низкой безработице и стабильности рынка труда, то это результат планомерной и масштабной работы президента и правительства. Вопрос уровня занятости складывается из множества факторов, связанных с экономическими тенденциями, демографией и даже технологическим развитием», – сказал политолог.

    По его словам, специфика нынешней ситуации такова, что «благодаря специальной военной операции у нас выросла занятость на военных предприятиях». «Вместе с тем заметная часть рабочей силы занята на фронте, есть некоторый кадровый дефицит. И эти вопросы сейчас решаются властью», – сказал эксперт.

    Следующий этап в развитии рынка труда, который прописан в профильных нацпроектах, – это «повышение уровня производительности труда и квалификации, обучение специалистов, профессиональная переподготовка, развитие инженерных школ». «Безработицу мы победили, теперь надо повышать вопросы качества рабочих мест и уровня оплаты», – пояснил он.

    «Что касается культуры, то президент в послании Федеральному собранию озвучил амбициозную цель: малые населенные пункты должны иметь сопоставимый с крупными городами уровень культурной жизни. На это выделены достаточно серьезные деньги, и мы видим результаты, отраженные в докладе министра культуры Ольги Любимовой. Культурная жизнь малых населенных пунктов по всей стране выходит на новый уровень», – пояснил Минченко.

    Также президент и правительство уделили особое внимание транспортной инфраструктуре. «Говоря о логистических возможностях страны, нужно отметить несколько ключевых направлений. Это развитие КПП, расширение полигона «Восточный», развитие Северного морского пути, формирование глубоководных портов, логистических узлов, строительство высокоскоростных магистралей. Я думаю, тут у нашей страны работы на 15 лет вперед», – заключил Минченко.

    Ранее Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства. Глава МЧС Александр Куренков информировал президента о ситуации с лесными пожарами в регионах и о ликвидации последствий весенних паводков. По его словам, силы и средства МЧС обеспечивают защиту населенных пунктов от подхода огня, сообщает Кремль.

    Отработано 98% всех заявлений для назначения людям компенсаций. «Единовременную материальную помощь получили свыше 350 тыс. человек, финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 тыс. пострадавшим. Всего помощь получили 420 тыс. человек. Общий объем выплат составил почти 11 млрд рублей», – сказал он.

    Министр культуры Ольга Любимова рассказала о проекте «Большие гастроли». «В нем участвуют 268 театров (почти половина всех театров страны), в том числе из новых регионов, и еще 61 национальный коллектив по программе «Мы – Россия». География выступлений – от Калининграда до Южно-Сахалинска, более 260 городов и населенных пунктов всех 89 субъектов», – сообщила докладчик.

    «Российские творческие коллективы также выступят в 22 странах. Кроме того, в Россию приедут 24 театра из Казахстана, Киргизии, Беларуси, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии», – добавила она.

    Министр труда Антон Котяков доложил о ситуации с занятостью и итогах Всероссийской ярмарки трудоустройства. Сегодня в России рекордно низкая безработица – 2,6%, количество занятых в этом году увеличилось до 74,1 млн человек.

    Замглавы правительства Виталий Савельев, в свою очередь, напомнил, что пункты пропуска через государственную границу являются одним из ключевых элементов во внешнеторговой логистике грузов и международных транспортных коридоров.

    «На сегодняшний день в России функционируют 317 пунктов пропуска. В качестве приоритетных определены 87 пунктов пропуска, через которые проходит более половины всего грузопотока страны. Начиная с 2021 года проводим масштабную работу по модернизации пунктов пропуска в целях развития международных транспортных коридоров и внешней торговли», – указал он.

    «К 2030 году планируем завершить модернизацию всех 87 приоритетных пунктов пропуска и довести показатели нормативного состояния до 85% на всех пунктах пропуска. На особом контроле ваше поручение по сокращению времени осмотра грузового транспорта до 10 минут на автомобильных пунктах пропуска. В настоящее время осмотр транспортного средства усредненно занимает примерно 38 минут», – сказал Савельев.

    10 июля 2024, 08:41 • Новости дня
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    @ Владимир Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В меморандуме 1994 года на имя Энтони Лэйка, который занимал тогда пост советника Белого дома по нацбезопасности, говорится о необходимости секретно подготовить расширение НАТО, в том числе вступление Украины в альянс, следует из рассекреченных архивных документов.

    Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум, передает РИА «Новости».

    В документе указывается на необходимость поддержать «возможность членства Украины, балтийских и южных государств» в НАТО. Подчеркивается, что публично заявлять об этом нельзя, «учитывая чувствительность России».

    Авторы меморандума (Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие) заявили, что «стратегию в отношении Украины» нужно развивать параллельно с развитием «партнерства НАТО с Россией». С Москвой предлагалось вести серьезный диалог. При этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».

    Также была рассекречена стенограмма состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме встречи президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Клинтон заявил, что хочет «создать НАТО, которое не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы».

    Клинтон выступил против обещания, что бывшие страны СССР не смогут войти в НАТО. По его словам, это «было бы плохо для попытки построить новое НАТО, но также было бы плохо для попытки построить новую Россию». Он заверил, что речь не идет о «массивном, ускоренном расширении». Однако, заявил Клинтон, он не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в альянс других стран. На встрече Ельцин говорит о 16 союзниках НАТО, с 1999 года их число к настоящему моменту выросло до 32.

    Кроме того, стало известно, что в 2000 году замглавы Госдепа Строуб Тэлботт предположил, что при новом президенте России Владимире Путине «следующий раунд расширения НАТО пройдет проще», поскольку Путин видит основные угрозы в исламизме и Китае, а Ельцин, по мнению Тэлботта, относился к НАТО эмоционально.

    Напомним, фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали советское руководство, пообещав не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.

    Коментарии (20)
    8 июля 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин восхитился уровнем рождаемости в Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди отметил, что в Индии самый большой показатель рождаемости в мире.

    «Вы наверное сейчас самая большая по населению страна мира – 1,4 млрд человек. Но самое главное не это, самое главное, что 23 миллиона рождений в год даже для такой страны, как Индия, это все-таки много, это самый большой показатель в мире», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

    По словам Путина, «это не просто цифры». «Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется. А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно», – сказал он.

    Ранее Путин на встрече с Моди оценил развитие Индии.

    Коментарии (26)
    8 июля 2024, 21:17 • Новости дня
    Путин прокатил Моди на гольф-каре
    Путин прокатил Моди на гольф-каре
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи вечером в усадьбе Ново-Огарево с премьером Индии Нарендрой Моди прокатил его на гольф-каре.

    Глава Российского государства был за рулем машины, на пассажирское сиденье сел индийский лидер. Затем они проехали по дорожке парка. Видеозапись поездки опубликована в Telegram-канале Кремля.

    После поездки политики прошли пешком к зданию резиденции.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию и встретился с Путиным. В ходе неформальной встречи российский лидер высоко оценил развитие Индии.

    Коментарии (5)
    8 июля 2024, 20:33 • Новости дня
    Путин наградил Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    Путин наградил Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народная артистка России Анита Цой награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Артистку наградили за «большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Анита Цой – певица и композитор, ее главными шлягерами считаются песни «Небо», «На восток» и «Новая я». В 2001 году она открыла благотворительный фонд помощи детям с врожденной инвалидностью «Анита».

    Коментарии (9)
    8 июля 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин подписал закон об индексации выплат работающим пенсионерам

    Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

    Путин подписал закон об индексации выплат работающим пенсионерам
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, с 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий с 2016 года, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что закон о возобновлении индексаций пенсий работающим пенсионерам одобрен в ходе пленарного заседания Совета Федерации 3 июля.

    Коментарии (8)
    8 июля 2024, 20:07 • Новости дня
    Начались переговоры Путина и Моди
    Начались переговоры Путина и Моди
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    Встреча проходит в подмосковной резиденции главы Российского государства Ново-Огарево, передает ТАСС.

    Отмечается, что разговор идет в неформальной обстановке, за чашкой чая. Основные переговоры состоятся завтра.

    Напомним, Моди прилетел в Москву с официальным визитом днем. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чего ждать от встречи двух лидеров.

    Коментарии (3)
    8 июля 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин призвал принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку
    Путин призвал принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительству и Госдуме необходимо принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

    «У нас существует несколько вычетов налоговых: имущественный – в случае приобретения квартиры, социальный налоговый вычет – вычеты, связанные с образованием, со здравоохранением, и общие так называемые вычеты налоговые для семей. Так вот, вот этот основной (вычет), который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем, чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что попросит правительство и депутатов Госдумы принять решение в соответствии с интересами российской семьи. Глава государства напомнил, что в Госдуме сейчас рассматривается проект закона о семейной выплате, цель которого заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%. «И вот разница между 13% и 6%, вот эта разница должна остаться в семье», – уточнил он.

    Ранее Путин предложил разрешить использовать оставшиеся от материнского капитала деньги на подготовку детей к школе.

    Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, 5–8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

    Коментарии (3)
    9 июля 2024, 14:10 • Новости дня
    Путин и Моди приехали в Кремль на одном «Аурусе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди добирались до Кремля на одном «Аурусе» с двумя штандартами.

    Лидеры России и Индии вместе осмотрели экспозицию в павильоне «Атом» на ВДНХ и встретились со студентами, после чего поехали в Кремль на официальные переговоры, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на ВДНХ.

    Коментарии (5)
    10 июля 2024, 17:05 • Новости дня
    Путин назвал число работающих россиян

    Путин заявил о росте числа работающих россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уровень безработицы в России остается на рекордно низком уровне, при этом число занятых граждан продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    Количество работающих россиян увеличилось на 700 тыс. по сравнению с 2023 годом, сообщил Путин. «У нас по сравнению с прошлым годом – в прошлом году было 73,4 млн работающих – в этом году уже 74,1 млн работающих. Безработица на рекордно низком уровне – 2,6 процента», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Ранее Путин заявил, что безработицы в России почти нет.

    Коментарии (7)
    11 июля 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
    Путин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Странам – участницам БРИКС ожесточенно сопротивляются элиты государств так называемого золотого миллиарда, заявил президент России Владимир Путин на Парламентском форуме БРИКС.

    «Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, [это] процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Сложность этого процесса, по мнению российского лидера, заключается в том, что «усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого золотого миллиарда».

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны.

    Коментарии (0)
    8 июля 2024, 19:18 • Новости дня
    Путин наградил погибшего при попытке обезвредить террориста в «Крокусе» мужчину
    Путин наградил погибшего при попытке обезвредить террориста в «Крокусе» мужчину
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества сотрудника аэропорта Внуково Валентина Николаенкова, который погиб при попытке обезвредить террориста в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указа говорится о награждении посмертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, орденом Мужества Николаенкова Валентина Викторовича – директора центра управления и координации акционерного общества «Международный аэропорт Внуково», город Москва, передает ТАСС.

    Напомним, Николаенков пытался обезвредить террориста, когда тот перезаряжал автомат, но был убит выстрелом его сообщника.

    Ранее Путин подписал указ о награждении орденами Мужества 20 дагестанских полицейских, из них 15 – посмертно.

    Коментарии (0)
    8 июля 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин на встрече с Моди оценил развитие Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в подмосковной резиденции дал высокую оценку развитию Индии.

    Недавно Моди был вновь избран на пост премьер-министра Индии, российский лидер поздравил его с переизбранием, передает ТАСС. «Думаю, что это не случайно, а результат вашей работы на протяжении многих лет», – отметил он.

    «У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа», – указал Путин. Результат очевиден, так как Индия уверенно занимает третье место в мире по объему экономики, констатировал президент России.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию.

    Коментарии (16)
    8 июля 2024, 17:16 • Новости дня
    Эксперт: БАМ из «дороги в никуда» стала важнейшей транспортной артерией России

    Политолог Данилин: БАМ способствует развитию не только Дальнего Востока, но и всей России

    Эксперт: БАМ из «дороги в никуда» стала важнейшей транспортной артерией России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Сейчас по БАМу идут огромные потоки грузов. В настоящее время строится вторая ветка дороги, развивается ее инфраструктура, а сама магистраль становится ключевым элементом логистики в торговле со странами Азии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Павел Данилин. В понедельник Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

    «Еще в 1990-е БАМ назывался «дорогой в никуда». Тогда бытовало мнение, что его строительство – большая ошибка. В те годы многие стратегические проекты оценивались неправильно. А сейчас,
    после того как президент Владимир Путин запустил новый этап развития БАМа, строится вторая ветка, развивается ее инфраструктура, а сама магистраль становится ключевым элементом логистики в торговле со странами Азии. Там идут огромные потоки грузов. Дорога стала важнейшей транспортной артерией не только Дальнего Востока, но и всей России», – рассказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «БАМ – это настоящая национальная гордость, свидетельство силы духа, сплоченности и трудолюбия нашего народа. Строительство железной дороги в экстремальных условиях и при крайне сложном рельефе – это настоящий подвиг наших ученых, рабочих, специалистов из множества сфер. Сейчас идет масштабное инфраструктурное и жилищное строительство на прилегающих к БАМу районах. Это способствует развитию не только Дальнего Востока, но и всей России. Примечательно, что БАМ – еще и демонстрация нашему молодому поколению того, какими быстрыми темпами развивается Россия», – отметил он.

    Ранее Кремль опубликовал поздравительную телеграмму президента Владимира Путина к 50-летию начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали. Основным центром празднования стала столица БАМа – город Тында.

    «Полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников. Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения. БАМ дал жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стал местом рождения смелых идей и замыслов», – заявил глава государства.

    «Сегодня Байкало-Амурская магистраль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии», – указал Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как БАМ связал пространство и время СССР и России.

    Коментарии (0)
    8 июля 2024, 21:43 • Новости дня
    Путин и Моди посмотрели конное шоу в Ново-Огареве

    Путин и Моди посмотрели шоу на конюшне в Ново-Огареве

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вместе премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время неформальной встречи в Ново-Огареве посетил конюшню.

    Там Путину и Моди показали шоу на арене конюшни с участием лошадей, которые содержатся в Ново-Огареве. Представление было приурочено ко Дню семьи, любви и верности, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию и встретился с Путиным. В ходе неформальной встречи российский лидер высоко оценил развитие Индии.

    Коментарии (0)
    8 июля 2024, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Конкурс «Это у нас семейное» стал примером и мотиватором для всех российских семей

    Политолог Линдигрин объяснила успех конкурса «Это у нас семейное»

    Эксперт: Конкурс «Это у нас семейное» стал примером и мотиватором для всех российских семей
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Конкурс «Это у нас семейное» выполняет важнейшие задачи по популяризации семьи и развития демографии, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин посетил Международную выставку-форум «Россия», где встретился с участниками конкурса «Это у нас семейное».

    «Участие главы государства в таких мероприятиях еще раз подчеркивает, какое значение в нашей стране придается семье и защите семейных ценностей. Президент не раз подчеркивал, что поддержка семьи и детей является одной из основ его политики и всей государственной системы», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

    Собеседница напомнила, что «для популяризации и сохранения традиционных семейных ценностей Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи». По его же инициативе проводится и конкурс «Это у нас семейное».

    Она также обращает внимание на то, с «какой искренностью и радостью глава государства общается с семьями»: «Путин всегда находится в прямом контакте с людьми, очень внимательно и открыто говорит с гражданами на любые темы, потому что все вопросы и проблемы считает важными». «Эта позиция находит отклик у россиян, что показала встреча с участниками конкурса. Более того, такие беседы заложили основу для многих решений – Путин опирается на мнения и запросы семей при доработке мер семейной политики и создания новых проектов», – сказала аналитик.

    «В целом же основная задача конкурсов вроде «Это у нас семейное» – популяризация семьи, создание наилучших условий для увеличения их числа и рождения детей. В состязаниях смогли принять участие семейные команды из четырех и более родственников – представителей трех поколений: дети, родители, бабушки и дедушки», – добавила Линдигрин.

    Эксперт отметила, что конкурс стал самым массовым проектом платформы «Россия – страна возможностей». «Особенно ценно, что в нем были представлены все 89 российских регионов, а также близкие и родственники конкурсантов, которые проживают в 81 стране по всему миру. Успех мероприятия делает обоснованным его проведение на регулярной основе», – полагает спикер.

    По ее словам, финалисты и победители конкурса – хороший пример для подражания и мотивации других семей на совместное саморазвитие. «Все это показывает, что Россия – большая многопоколенная семья семей, где царят гармония, взаимопонимание и наследуемые традиции. А крепкая счастливая семья с детьми – это будущее всей нашей страны и залог ее успешного развития», – резюмировала Линдигрин.

    В понедельник президент Владимир Путин посетил Международную выставку-форум «Россия», где встретился с участниками конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

    Перед беседой с финалистами Путин выразил уверенность в том, что конкурс «удался, потому что по-другому нельзя оценить то, что произошло за эти месяцы». В ходе самой встречи он предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу.

    «Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги, и все», – сказал Путин.

    Кроме того, он поддержал идею создания в России специального праздника для многодетных семей, в который они могли бы посещать ряд культурно-досуговых мероприятий бесплатно.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Германии назвали безумием размещение дальнобойного оружия США в стране
    ФСБ предотвратила поджог храма и убийство священников в Майкопе
    Навальную внесли в список террористов и экстремистов
    Российские войска освободили Восход в ДНР
    Ганчев: ВСУ сбрасывают химоружие в Харьковской области с дронов
    В аэропорту Махачкалы у пассажирки из Чечни изъяли золото на 142 млн рублей
    Роскомнадзор предложил обязать блогеров-тысячников заявлять о себе

    Что происходит с попавшими под санкции танкерами

    Из 53 танкеров, попавших под санкции, только три смогли продолжить свою работу по перевозке российской нефти, а остальные вынуждены простаивать. Такой вывод делает Bloomberg. Однако ситуация не такая однозначная, как кажется на первый взгляд. Есть ряд нестыковок, которые ставят под сомнение простаивание теневого флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

    ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов». Как и в случае с неудавшимся угоном стратегического бомбардировщика Ту-22М3, украинские вербовщики предлагали российскому военному денежное вознаграждение. Эксперты уверены: операции готовились под чутким руководством Запада, преследуя больше медийные цели, нежели военные. Подробности

    Перейти в раздел

    Двадцать новых поводов для выдворения мигрантов из России

    В России вдвое увеличится количество статей КоАП, за нарушение которых мигрантов будут выдворять из страны. Как говорят в Госдуме, соответствующий законопроект МВД будет поддержан в кратчайшие сроки. В экспертной среде считают, что принятие подобных мер напрямую связано со стабильностью в стране и отвечает на запрос общества. Подробности

    Перейти в раздел

    Саммит НАТО стал экзаменом и для Байдена, и для США

    Итогами прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО стали не только обещания киевскому режиму и не только декларация альянса, где говорится о «всесторонней угрозе со стороны России». Свои собственные экзамены перед союзниками по НАТО сдавали сами Соединенные Штаты и их президент Джо Байден. О чем идет речь и каковы итоги экзаменов? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............