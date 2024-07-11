Эксперт объяснил приоритетность тем паводков и рынка труда на совещании Путина с кабмином

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Пожары и паводки действительно стоят на повестке дня. Поэтому президент держит на контроле вопросы профилактики ЧП и быстрого реагирования на них. Это происходит ежегодно, к этому надо быть готовым. У нас выстроена эффективная система оперативной помощи пострадавшим от стихии, объединяющая федеральные ведомства и местные власти», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Также в ходе совещания затрагивались темы рынка труда. «Если говорить о рекордно низкой безработице и стабильности рынка труда, то это результат планомерной и масштабной работы президента и правительства. Вопрос уровня занятости складывается из множества факторов, связанных с экономическими тенденциями, демографией и даже технологическим развитием», – сказал политолог.

По его словам, специфика нынешней ситуации такова, что «благодаря специальной военной операции у нас выросла занятость на военных предприятиях». «Вместе с тем заметная часть рабочей силы занята на фронте, есть некоторый кадровый дефицит. И эти вопросы сейчас решаются властью», – сказал эксперт.

Следующий этап в развитии рынка труда, который прописан в профильных нацпроектах, – это «повышение уровня производительности труда и квалификации, обучение специалистов, профессиональная переподготовка, развитие инженерных школ». «Безработицу мы победили, теперь надо повышать вопросы качества рабочих мест и уровня оплаты», – пояснил он.

«Что касается культуры, то президент в послании Федеральному собранию озвучил амбициозную цель: малые населенные пункты должны иметь сопоставимый с крупными городами уровень культурной жизни. На это выделены достаточно серьезные деньги, и мы видим результаты, отраженные в докладе министра культуры Ольги Любимовой. Культурная жизнь малых населенных пунктов по всей стране выходит на новый уровень», – пояснил Минченко.

Также президент и правительство уделили особое внимание транспортной инфраструктуре. «Говоря о логистических возможностях страны, нужно отметить несколько ключевых направлений. Это развитие КПП, расширение полигона «Восточный», развитие Северного морского пути, формирование глубоководных портов, логистических узлов, строительство высокоскоростных магистралей. Я думаю, тут у нашей страны работы на 15 лет вперед», – заключил Минченко.

Ранее Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства. Глава МЧС Александр Куренков информировал президента о ситуации с лесными пожарами в регионах и о ликвидации последствий весенних паводков. По его словам, силы и средства МЧС обеспечивают защиту населенных пунктов от подхода огня, сообщает Кремль.

Отработано 98% всех заявлений для назначения людям компенсаций. «Единовременную материальную помощь получили свыше 350 тыс. человек, финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 тыс. пострадавшим. Всего помощь получили 420 тыс. человек. Общий объем выплат составил почти 11 млрд рублей», – сказал он.

Министр культуры Ольга Любимова рассказала о проекте «Большие гастроли». «В нем участвуют 268 театров (почти половина всех театров страны), в том числе из новых регионов, и еще 61 национальный коллектив по программе «Мы – Россия». География выступлений – от Калининграда до Южно-Сахалинска, более 260 городов и населенных пунктов всех 89 субъектов», – сообщила докладчик.

«Российские творческие коллективы также выступят в 22 странах. Кроме того, в Россию приедут 24 театра из Казахстана, Киргизии, Беларуси, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии», – добавила она.

Министр труда Антон Котяков доложил о ситуации с занятостью и итогах Всероссийской ярмарки трудоустройства. Сегодня в России рекордно низкая безработица – 2,6%, количество занятых в этом году увеличилось до 74,1 млн человек.

Замглавы правительства Виталий Савельев, в свою очередь, напомнил, что пункты пропуска через государственную границу являются одним из ключевых элементов во внешнеторговой логистике грузов и международных транспортных коридоров.

«На сегодняшний день в России функционируют 317 пунктов пропуска. В качестве приоритетных определены 87 пунктов пропуска, через которые проходит более половины всего грузопотока страны. Начиная с 2021 года проводим масштабную работу по модернизации пунктов пропуска в целях развития международных транспортных коридоров и внешней торговли», – указал он.

«К 2030 году планируем завершить модернизацию всех 87 приоритетных пунктов пропуска и довести показатели нормативного состояния до 85% на всех пунктах пропуска. На особом контроле ваше поручение по сокращению времени осмотра грузового транспорта до 10 минут на автомобильных пунктах пропуска. В настоящее время осмотр транспортного средства усредненно занимает примерно 38 минут», – сказал Савельев.