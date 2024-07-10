Россиянин арестован в Японии по подозрению в обходе санкций

Полиция Осаки арестовала гражданина России по подозрению в экспорте гидроциклов в обход санкций

Tекст: Антон Антонов

Российское генконсульство в Осаке сообщило, что «лишь недавно было уведомлено полицией» об аресте россиянина. Дипломаты намерены «держать ситуацию на контроле», передает РИА «Новости».

Как сообщают СМИ, речь идет о 38-летнем представителе торговой компании Astrade с офисом в Осаке, который осуществлял поставки в обход санкций в январе 2023 года. Это первый в Японии арест по обвинению в экспорте, нарушающем антироссийские санкции.

«Санкэй» пишет, что наводку на нарушение санкций полиция получила весной 2023 года, осенью провела обыски. Издание сообщает, что стоимость поставленных в Россию товаров оценивается в 260 тыс. долларов.

В июне в США были арестованы выходцы из России по обвинению в экспорте предметов роскоши в Россию в обход санкций. Власти США считают, что речь идет о поставках в Россию снегоходов и запчастей на 500 тыс. долларов.