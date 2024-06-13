Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Выходцев из России арестовали в США по делу об экспорте предметов роскоши
Выходцев из России арестовали в США по обвинению в экспорте предметов роскоши через Гонконг
Граждане США Сергей Нефедов и Марк Шумович арестованы по обвинению в экспорте предметов роскоши в Россию в обход санкций, сообщило министерство юстиции США.
Указывается, что житель штата Аляска Нефедов и житель штата Вашингтон Шумович – выходцы из России. Власти США считают, что Нефедов и Шумович, используя компанию-посредника в Гонконге, решили поставить в Россию снегоходы и запчасти на 500 тыс. долларов. Указывается, что «с марта 2022 года по май 2023 года» они были «в сговоре с бизнесменами в России и Гонконге» с целью обойти американские санкции, передает РИА «Новости».
В июне министерство юстиции США сообщило, что гражданин России и США Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении антироссийских санкций.