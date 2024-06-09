ВС Германии решили значительно увеличить число резервистов

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, ситуация на Украине показала, что без резерва нельзя. Он должен быть адаптирован под современные вызовы политики безопасности, чтобы должным образом поддерживать бундесвер в выполнении задач по обороне страны и НАТО, передает ТАСС.

Хоппе добавил, что первоначальной задачей является наращивание резерва базового назначения до 60 тыс. человек. Также ВС Германии изучат, сколько человек можно будет призвать «на случай обороны». Сейчас бундесвер говорит о 800 тыс. человек, которые могут быть призваны по законам военного времени.

При этом число находящихся в запасе сокращается, а их средний возраст увеличивается – в связи с отменой воинского призыва в 2011 году.

В Германии всеобщая воинская обязанность была отменена с 1 июля 2011 года.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, зачем Германия пугает граждан войной с Россией.