Взрыв прогремел в Одессе

Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придётся воевать. Хорошая новость: это не будет Третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.2 комментария
Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придётся воевать. Хорошая новость: это не будет Третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.2 комментария
Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.9 комментариев
До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.34 комментария
Канцлер Германии Шольц заявил, что Путин не сможет поставить Украину на колени
Канцлер заявил, что Украину не заставят сдаться и поставить на колени, и Путин должен признать это. По его словам, Германия и Запад неустанно работают ради справедливого мира для Украины, передает РИА «Новости».
Ранее в Германии призвали Шольца объяснить разрешение на удары по России немецким оружием.
Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном.
Опубликованы кадры «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами
В Сети распространяются кадры, снятые оператором российского разведывательного беспилотника, на которых летчик ВСУ на самолете Як-52 охотится за российским дроном.
Сам борт не несет вооружения, а роль стрелка играет сидящий на месте летчика-инструктора, отмечает «Военный Осведомитель».
Ранее было опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР.
Премьер Словакии Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России
Фицо написал в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что согласие США и других западных стран на удары полученным оружием по территории России говорит об их желании «не мира, а эскалации», передает ТАСС.
Он пообещал, что не будет втягивать Словакию в военные авантюры, и будет делать все, чтобы миру был отдан приоритет над войной.
Ранее Фицо выразил обеспокоенность ущемлением права на выражение отличного от официального мнения на укранинскую проблему в Европейском союзе.
Минобороны России сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял несколько попыток устроить террористические атаки, используя БПЛА самолетного типа и безэкипажные катера.
Два беспилотника силы ПВО сбили над Ростовской областью, по одному – над Брянской и Тульской, три – над Астраханской. Над Белгородской областью один БПЛА был уничтожен, еще два перехвачены, над Краснодарским краем перехватили шесть беспилотников.
Над Крымом сбили пять и перехватили четыре БПЛА. В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись к Крыму.
Суд в Киеве впервые назначил максимальное наказание за уклонение от армии
Уточняется, что он получил максимальное наказание – пять лет колонии по соответствующей статье. Издание пишет, что судья отклонил ходатайство прокурора об условном сроке. Он посчитал действия уклониста «особо опасными» для общества, передает RT.
Обвиняемый раскаялся, и заявил, что уклонился от службы из-за родственников и жены, проживающих в России.
Ранее появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались пересечь границу, попав на заминированные берега реки Тисы.
Также за сутки группировка «Север» отразила шесть контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины, говорится в Telegram-канале военного ведомства.
ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20 и две станции РЭБ «Буковель-AD».
За сутки подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва в ЛНР.
Также ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, три автомобиля, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.
В то же время подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное в ДНР. Потери ВСУ составили более 400 солдат, также украинские войска потеряли боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Семеновка и Уманское в ДНР. Отражено пять атак штурмовых групп 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.
Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30.
Ответственность за покушение на пророссийского бывшего мэра взяла на себя разведка Украины, Мацегору после ранения госпитализировали в Москву, его состояние оценивается как критическое, пишет РБК.
Telegram-канал Mash пишет, что в политика стреляли.
До недавнего времени Геннадий Мацегора работал директором ФОК «Георгиевский».
Глава нацсовета Украины по телевидению Герасимьюк заявила о необходимости создать коалицию для информационных атак на Россию
Герасимьюк утверждает, что Россия устраивается взломы телевещания как на Украине, так и в европейских государствах. В связи с этим Киев предлагает «создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись» атакам. «Мы теперь вместе будем атаковать россиян», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Герасимьюк не пояснила, как именно Украина и союзники, по замыслу Киева, должны будут осуществлять свои атаки на Россию, идет ли речь о взломах теле- и радиоэфира или же о прямых хакерских атаках на цифровую инфраструктуру.
Во вторник украинские СМИ сообщили, что одесские радиостанции взломали, после чего включили там российские патриотические песни.
Медведев в ответ на слова Шольца о силе Украины призвал его «встать на колени и покаяться»
Медведев заявил в Telegram, что Украина стала чем-то вроде «доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО», они содержат Украину и предоставляют ей «самые смертоносные виды вооружений». При этом протесты украинского населения игнорируются.
Медведев указал на «безумную фонтанирующую коррупцию», «тотальное расхищение кликой Зеленского западной помощи», на «умирающий» украинский народ, «половина которого живет в России и в Европе».
Он считает, что Шольцу нужно «просто встать на колени и покаяться перед украинцами» за ложь о «неизбежной «перемоге», за «возрождение нацизма в форме бандеровщины», «неописуемую бездарность управления». Кроме того, Медведев подчеркнул, что украинцев бросили «на истребление».
При этом в Германиии принесли в жертву «благополучие немцев», а СДПГ столкнулась с «исторической утратой доверия». «Вилли Брандт и Гельмут Шмидт перевернулись много раз в своих могилах», – заявил Медведев. При этом он несколько раз резко высказался о самом Шольце.
Напомним, Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.
В сообщении в Telegram-канале мэрии Энергодара, говорится, что удар был нанесен по центру города, в районе городской администрации. Информации о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что в результате украинских ударов по селу Садовое в Херсонской области погибли 22 человека, в том числе ребенок.
В Херсонской области объявлен двухдневный траур.
Times: Украинских чиновников беспокоит, что Зеленский полагается на Ермака
Источники газеты утверждают, что Ермак сейчас полностью контролирует доступ к Зеленскому. Отмечается, что даже послы стран G7, рассчитывающим на встречу с Зеленским, пришлось встречаться с Ермаком, передает ТАСС.
Ряд источников в беседе с Times назвал Ермака «фактически главой государства» или «вице-президентом Украины». Власть главы офиса Зеленского превысила полномочия всех избранных должностных лиц Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Зеленский стал узурпатором.
Военный эксперт Алехин допустил, что БПЛА в Северную Осетию запустили из Одессы
По его словам, беспилотники самолетного типа запускаются исключительно из Украины. Такие самолеты среднего и дальнего радиуса действия. «Стриж» могут не только пролетать расстояние до тысячи километров, но и могут и вооружение, сбрасывать какие-то боеприпасы, взрывчатку, передает «Говорит Москва».
Алехин предположил, что при атаке на Северную Осетию могли использовать несколько БПЛА самолетного тира, например, один «Стриж» и два поменьше «Лелека» или «Фурия», а запустить их из Одессы.
Военный эксперт отметил, что выбор аэродрома Моздок целью атаки не случаен, поскольку оттуда взлетает российская тактическая авиация.
Ранее глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил, что три беспилотника пытались атаковать военный аэродром в Моздоке.
Также силы Черноморского флота за сутки уничтожили пять безэкипажных украинских катеров. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Были уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и более 70 дронов.
Подразделения группировки войск «Восток» в ДНР нанесли удар, ВСУ потеряли пять автомобилей и до 135 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ.
Министр обороны Австрии Таннер сочла отмену Западом части ограничений на удары ВСУ по России пересечением красной линии
В связи с этим Таннер обрадовалась разъяснению со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не собирается направлять войска на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Die Presse.
Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.
Председатель фонда «Защитники Отечества» Цивилева рассказала о спасении хирургом военных от дрона ВСУ ценой своей жизни
Цивилева отметила на ПМЭФ, что в число задач фонда входит увековечивание памяти героев специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».
Она рассказала «последнюю историю, которая как-то особо потрясла» ее. Военно-полевой хирург прооперировал семь спецназовцев. Военные «лежали в медицинской палатке», когда появился беспилотник вооруженных сил Украины. Тогда «хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь», закрыл «своим телом вход в эту палатку». В результате хирург погиб, но военные оказались спасены.
В марте президент России Владимир Путин позитивно оценил работу фонда «Защитники Отечества».