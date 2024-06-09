  • Новость часаУкраина захотела собрать коалицию для информационных атак на Россию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему большие зарплаты вызвали тревогу у Германа Грефа
    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части
    СК РФ завершил расследование убийства Игоря Талькова
    Представитель ВОЗ в России призвал готовиться к появлению новой «болезни X»
    Россиянин Козлов по-русски поблагодарил Нетаньяху за освобождение из плена в Газе
    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России
    США начали вывод войск из Нигера
    Стало известно о планах НАТО создать пост спецпредставителя по Украине
    Опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР
    Мнения
    Александр Носович Александр Носович В конфликте России и Запада все меньше НАТО

    Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придётся воевать. Хорошая новость: это не будет Третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.

    2 комментария
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Планете нужна страховка от поджигателей из НАТО

    Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.

    9 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    34 комментария
    9 июня 2024, 00:36 • Новости дня

    Взрыв прогремел в Николаеве

    Tекст: Антон Антонов

    В украинском Николаеве произошел взрыв, сообщают СМИ.

    Сигнала воздушной тревоги в регионе не было, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.


    8 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины

    Канцлер Германии Шольц заявил, что Путин не сможет поставить Украину на колени

    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.

    Канцлер заявил, что Украину не заставят сдаться и поставить на колени, и Путин должен признать это. По его словам, Германия и Запад неустанно работают ради справедливого мира для Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее в Германии призвали Шольца объяснить разрешение на удары по России немецким оружием.

    Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном.

    Коментарии (82)
    8 июня 2024, 03:23 • Новости дня
    Столтенберг не смог убедить НАТО создать пятилетний фонд военной помощи Украине

    Bloomberg сообщило о вероятном отказе Столтенберга от планов создать фонд военной помощи Украине на 100 млрд евро

    Столтенберг не смог убедить НАТО создать пятилетний фонд военной помощи Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине объемом 100 млрд евро из-за несогласия стран альянса, сообщили источники.

    Источники Bloomberg заявили, что министры обороны стран НАТО на следующей неделе могут одобрить план, предусматривающий расходы на помощь Украине как минимум на сумму 40 млрд евро в год, около половины из которых должны вносить США. Вклад каждой страны будет зависеть от ее ВВП, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по информации Bloomberg, Турция выступает за то, чтобы координация помощи не создавала «впечатления более активной вовлеченности альянса в конфликт». Венгрия настаивает на возможности отказаться от увеличения размера помощи Украине, передает ТАСС.

    Напомним, в мае Столтенберг официально направил предложение членам Североатлантического альянса собрать в течение пяти лет 100 млрд долларов для военной помощи Украине.

    Коментарии (33)
    8 июня 2024, 21:21 • Новости дня
    Опубликовано видео «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами

    Опубликованы кадры «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор БПЛA ZALA снял, как украинский Як-52 с пулеметчиками на борту, вылетел для перехвата российского дрона над Николаевской областью, сообщает «Военный Осведомитель».

    В Сети распространяются кадры, снятые оператором российского разведывательного беспилотника, на которых летчик ВСУ на самолете Як-52 охотится за российским дроном.

    Сам борт не несет вооружения, а роль стрелка играет сидящий на месте летчика-инструктора, отмечает «Военный Осведомитель».

    Ранее было опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР.

    Коментарии (4)
    8 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Российские военные уничтожили и перехватили 25 БПЛА и два безэкипажных катера
    Российские военные уничтожили и перехватили 25 БПЛА и два безэкипажных катера
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на субботу российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских БПЛА, также уничтожено два безэкипажных катера, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял несколько попыток устроить террористические атаки, используя БПЛА самолетного типа и безэкипажные катера.

    Два беспилотника силы ПВО сбили над Ростовской областью, по одному – над Брянской и Тульской, три – над Астраханской. Над Белгородской областью один БПЛА был уничтожен, еще два перехвачены, над Краснодарским краем перехватили шесть беспилотников.

    Над Крымом сбили пять и перехватили четыре БПЛА. В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись к Крыму.

    Напомним, в результате обстрела украинскими войсками села Садовое погибли 22 человека. После удара ракетой ВСУ обрушился подъезд жилого дома в Луганске, три человека погибли.

    Коментарии (11)
    8 июня 2024, 20:32 • Новости дня
    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Премьер Словакии Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Tекст: Вера Басилая

    Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел голосовать на костылах на выборах в Европарламент. Он осудил согласие Запада на удары по России, и пообещал не втягивать Словакию в «военные авантюры» Запада, следует из его сообщения в соцсети.

    Фицо написал в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что согласие США и других западных стран на удары полученным оружием по территории России говорит об их желании «не мира, а эскалации», передает ТАСС.

    Он пообещал, что не будет втягивать Словакию в военные авантюры, и будет делать все, чтобы миру был отдан приоритет над войной.

    Ранее Фицо выразил обеспокоенность ущемлением права на выражение отличного от официального мнения на укранинскую проблему в Европейском союзе.

    Коментарии (0)
    8 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ
    ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные Силы России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ, подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    Также за сутки группировка «Север» отразила шесть контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

    ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

    За сутки подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва в ЛНР.

    Также ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, три автомобиля, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

    В то же время подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное в ДНР. Потери ВСУ составили более 400 солдат, также украинские войска потеряли боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

    Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Семеновка и Уманское в ДНР. Отражено пять атак штурмовых групп 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30.

    Коментарии (33)
    8 июня 2024, 05:54 • Новости дня
    Квартиру «дружка» Зеленского собрались национализировать в Крыму

    Глава парламента Крыма Константинов сообщил о намерении властей региона национализировать квартиру «дружка» Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Антитеррористическая комиссия направила в парламент Крыма проект по национализации ряда предприятий украинских собственников, сообщил глава парламента Владимир Константинов.

    Константинов сообщил, что представленный «пакет не такой масштабный», как предыдущие, поскольку основная работа по национализации самых крупных и известных активов украинских олигархов в Крыму уже завершена. При этом в него включен парк-отель «Порто Маре» в Алуште, «принадлежащий украинским собственникам», передает РИА «Новости».

    Кроме того, в список включены квартиры – например, «в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка», сказал Константинов. Квартира принадлежит родственникам украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника. Планируется национализировать собственность и «других украинских соседей Зеленского в Ливадии».

    Напомним, национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

    Коментарии (3)
    8 июня 2024, 20:21 • Новости дня
    На Украине впервые назначено максимальное наказание за уклонение от армии

    Суд в Киеве впервые назначил максимальное наказание за уклонение от армии

    Tекст: Вера Басилая

    Оболонский районный суд Киева впервые приговорил мужчину, который обвинялся в уклонении от мобилизации, к максимальному сроку в колонии по соответствующей статье, сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на данные реестра судебных решений.

    Уточняется, что он получил максимальное наказание – пять лет колонии по соответствующей статье. Издание пишет, что судья отклонил ходатайство прокурора об условном сроке. Он посчитал действия уклониста «особо опасными» для общества, передает RT.

    Обвиняемый раскаялся, и заявил, что уклонился от службы из-за родственников и жены, проживающих в России.

    Ранее появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались пересечь границу, попав на заминированные берега реки Тисы.

    Коментарии (8)
    8 июня 2024, 21:09 • Новости дня
    На бывшего мэра Купянска совершено покушение в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Старом Осколе Белгородской области совершено нападение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору, он находится в критическом состоянии в Москве, сообщили в ГУР Минобороны Украины.

    Ответственность за покушение на пророссийского бывшего мэра взяла на себя разведка Украины, Мацегору после ранения госпитализировали в Москву, его состояние оценивается как критическое, пишет РБК.

    Telegram-канал Mash пишет, что в политика стреляли.

    До недавнего времени Геннадий Мацегора работал директором ФОК «Георгиевский».

    Коментарии (2)
    8 июня 2024, 01:24 • Новости дня
    Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину

    Макрон собрался создать коалицию для направления западных военных инструкторов на Украину

    Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Обучение украинских войск гораздо более эффективно проводить на территории самой Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Просьбу Киева направить на Украину западных военных инструкторов Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским назвал «легитимной», подчеркнув, что «речь не идет о развертывании европейских войск на линии фронта», передает ТАСС.

    «Разве обучать мобилизованных солдат на суверенной территории Украины – это эскалация?» – сказал он. По его словам, Франция хочет подключить к программе подготовки «партнеров, многие из которых уже дали на это свое согласие». Париж планирует «создать как можно более широкую коалицию» для ее реализации.

    Макрон подчеркнул, что Франция «не находится в состоянии войны с Россией и желает сохранять контроль над эскалацией», передает РИА «Новости».

    Напомним, Макрон заявил об участии в конференции по Украине, которая пройдет 15–16 июня в Швейцарии. Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5. Он объявил о старте обучения украинских пилотов. Макрон подтвердил разрешение наносить удары по регионам, которые Париж признает российскими, а не украинскими.

    Коментарии (0)
    8 июня 2024, 02:55 • Новости дня
    Спасательные работы приостановлены в селе Садовое из-за угрозы БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Садовое Херсонской области, по которому вооруженные силы Украины нанесли удары, пришлось приостановить аварийно- спасательные работы из-за угрозы БПЛА, сообщили в оперативных службах.

    В сообщении говорится, что работы приостановлены из-за «большой активности БПЛА», передает ТАСС.

    Напомним, в результате украинских ударов по селу Садовое погибли 22 человека, в том числе ребенок. 15 человек пострадали, пятеро из них находятся в очень тяжелом состоянии.

    Коментарии (0)
    8 июня 2024, 05:28 • Новости дня
    США подтвердили отказ направлять военных для участия в боях на Украине

    Представитель Белого дома Кирби подтвердил отсутствие у США планов направлять военных для участия в боях на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине не будет американских военных для участия в боевых действиях, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Так было, значит, так и будет», – сказал Кирби. Комментируя позицию Франции, Кирби подчеркнул, что власти США уже «высказали свою собственную точку зрения». При этом он заверил, что США продолжат укреплять восточный фланг НАТО и поддерживать Украину, передает ТАСС.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон счел «легитимной» просьбу Киева направить на Украину западных военных инструкторов. К программе подготовки ВСУ Франция хочет подключить «партнеров» и «создать как можно более широкую коалицию».

    Коментарии (0)
    8 июня 2024, 01:50 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Ростовскую и Белгородскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО уничтожила беспилотник в районе Новошахтинска, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА в регионе пострадал один человек.

    Голубев сообщил в Telegram, что «последствий на земле нет».

    Гладков сообщил в Telegram, что беспилотники атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области. В селе Байцуры дроном атакован автомобиль, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и контузию, но от госпитализации отказался. Другая машина была атакована в районе села Петровка, в салоне никого не было. Обе машины полностью сгорели. В селе Малиновка дрон застрял в окне частного дома и не сдетонировал.

    Напомним, утром в пятницу Минобороны России сообщило, что ПВО уничтожила 11 БПЛА над Крымским полуостровом, восемь дронов над акваторией Азовского моря, шесть беспилотников над территорией Краснодарского края, два БПЛА над территорией Белгородской области и один – над территорией Ростовской области.

    Коментарии (0)
    8 июня 2024, 11:56 • Новости дня
    СМИ узнали о беспокойстве украинских чиновников из-за влияния Ермака на Зеленского

    Times: Украинских чиновников беспокоит, что Зеленский полагается на Ермака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленные украинские чиновники обеспокоены тем, что президент Украины Владимир Зеленский слишком сильно полагается на главу своего офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов, сообщило британское издание Times.

    Источники газеты утверждают, что Ермак сейчас полностью контролирует доступ к Зеленскому. Отмечается, что даже послы стран G7, рассчитывающим на встречу с Зеленским, пришлось встречаться с Ермаком, передает ТАСС.

    Ряд источников в беседе с Times назвал Ермака «фактически главой государства» или «вице-президентом Украины». Власть главы офиса Зеленского превысила полномочия всех избранных должностных лиц Украины.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Зеленский стал узурпатором.

    Коментарии (3)
    8 июня 2024, 03:36 • Новости дня
    Безэкипажный катер уничтожен у Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Стрелецкой бухты уничтожен безэкипажный катер, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев пояснил в Telegram, что громкие звуки вызваны тем, что «флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», гражданская инфраструктура не получила повреждений.

    Напомним, Развожаев заявлял, что обстановка в городе из-за ракетных и беспилотных атак со стороны Украины напряженная, но контролируемая.

    Коментарии (0)
    Главное
    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украину
    На бывшего мэра Купянска совершено покушение в Белгородской области
    В России объявили премию за первый сбитый F-16 на Украине
    На Украине впервые назначено максимальное наказание за уклонение от армии
    В Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек
    Опубликовано видео «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами
    В Париже повесили плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России

    Неспортивные люди наносят России многомиллиардный ущерб

    350 млрд рублей – такой ущерб российской экономике наносят люди, не занимающиеся спортом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Тогда как здоровые и спортивные люди, наоборот, способствуют развитию экономики. Какая причинно-следственная связь прослеживается между спортом и экономикой? И в чем обратная сторона медали? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто из врагов Запада нуждается в российском оружии

    В России допустили возможность поставок дальнобойного вооружения в те государства, которые находятся в конфликте со странами Запада. По мнению экспертов, подобная мера могла бы стать действенным ответом на западные поставки ВСУ оружия аналогичного класса. О каких странах может идти речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем немцев пугают «войной с Россией»

    Боевые действия между ФРГ и Россией напрямую возможны всего лишь через несколько лет, уверяют в немецком Минобороны. Более того, страна принимает целый план подготовки к этим событиям. Но зачем немцев пугают столь безумным сценарием и может ли Германия в принципе к нему подготовиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............