До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.11 комментариев
Путин: Россия становится центром традиционных европейских ценностей
Россия становится центром традиционной европейской культуры и традиционных европейских ценностей, основанных на христианстве, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы по определению в известной степени становимся центром традиционной европейской культуры и традиционных европейских ценностей, которые, если немножко посмотреть вглубь веков, основаны даже для неверующих людей, в целом основаны, конечно, прежде всего на христианской культуре», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что России можно думать о создании «третьей столицы», но делать это необходимо через создание привлекательных условий.