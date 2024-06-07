Путин ответил на вопрос о создании «третьей столицы» России

Греф назвал два главных «черных лебедя» для российской экономики

Tекст: Ольга Никитина

Греф отметил, что двумя главными «черными лебедями», которые «точно на столе лежат», являются геополитические факторы: риск пандемии, а также возможные «трения» на международном уровне.

По словам Грефа, эти два «лебедя» с большим отрывом опережают другие риски, согласно опросу, который «Сбер» проводил среди экспертов и лидеров бизнеса, передает ТАСС.

«Черный лебедь» – это труднопрогнозируемое и редкое событие, которое, тем не менее, имеет значительные последствия.

Ранее Греф заявил, что модель экономического роста России, основанная на росте бюджетных расходов и кредитовании, исчерпывается. Она, по его словам, приводит к росту цен и снижению производительности труда.