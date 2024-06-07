До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.8 комментариев
Путин ответил на вопрос о создании «третьей столицы» России
Путин: России можно думать о «третьей столице», необходимо создать привлекательные условия
Президент России Владимир Путин заявил, что России можно думать о создании «третьей столицы», но делать это необходимо через создание привлекательных условий.
«В современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня. И как бы мы не были по нашей ментальности близки к быстрому принятию решения административного характера, все-таки нужно думать о том, что, что мы будем в явочном и приказном порядке предлагать обществу. Сегодня нужно заинтересовывать в движении вперед. Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос, может ли появиться «третья столица» в России, на пленарном заседании в рамках ПМЭФ, сообщает РИА «Новости».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.