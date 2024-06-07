В Общественной палате рассказали о минусах введения шестидневной рабочей недели

Tекст: Татьяна Косолапова

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели в РФ. Он напомнил, что согласно трудовому законодательству, переработки должны оплачиваться, а выход на работу в выходные возможен только по обоюдному согласию.



«Координационный совет ОПРФ по сетевым сообществам и экспертное сообщество «ДНК России» запустили опрос-исследование «Молодые специалисты России: взгляд изнутри». Респонденты – молодые специалисты нашей страны, сотрудники ключевых отраслей промышленности. Для них есть важнейшие базовые идентичности, с которыми необходимо считаться всем нам, так как именно они – настоящее и будущее нашей экономики», – рассказывает Голышенкова.

По ее словам, первая и самая главная идентичность, согласно результатам, – профессиональная. Людям важно быть реализованными в выбранном направлении. Вторая – семейная, важнейшую роль играют семейные роли и отношения. Более 80% респондентов отмечают династийность своих семей. И третья, также с большим отрывом от всех остальных, – личностная, подразумевающая возможности для саморазвития, время для хобби, которых великое множество у российской молодежи – от рыбалки до столярного дела, от создания керамических поделок до путешествий.

«Понимая особенности людей, от которых зависит будущее нашей экономики, никак нельзя в ультимативном порядке лишать их любой из важных для них идентичностей. Иными словами, шестидневная рабочая неделя уменьшает время, которое молодые люди хотят и любят проводить с семьей и за хобби», – заключила Голышенкова.

Ранее депутаты Госдумы предложили на час сократить рабочую неделю для мам, у которых двое и более несовершеннолетних детей. По словам авторов законопроекта, данные меры «не повлекут за собой колоссальных последствий для рынка труда», зато высвободят свободное время у матерей. Голышенкова в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечала, что выделение работающих мам в отдельную категорию автоматически приведет к формированию в общественном сознании неравного распределения ответственности родителей за подрастающие поколения.