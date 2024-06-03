В Общественной палате раскритиковали предложение сократить матерям с двумя детьми рабочую неделю

Tекст: Татьяна Косолапова

Группа депутатов от фракции ЛДПР предложила сократить рабочую неделю до 39 часов для мам, у которых двое и более несовершеннолетних детей. Отмечается, что данные меры «не повлекут за собой колоссальных последствий для рынка труда», зато высвободят свободное время у матерей. Соответствующий законопроект намерены внести в Госдуму в понедельник.



«В настоящее время депутаты Госдумы РФ работают над большим количеством предложений, направленных на улучшение условий жизни и труда наших граждан. Важно при рассмотрении каждой такой инициативы депутатов плотно взаимодействовать с теми категориями граждан, на которых эти инициативы направлены. Сокращение рабочей недели до 39 часов для мам, у которых двое и более несовершеннолетних детей, обособляет эту категорию граждан и может вызвать к ней соответствующее отношение в обществе», – говорит Голышенкова.

Она объясняет, что женщина, впервые ставшая мамой, учится более эффективно планировать свое время – так, чтобы иметь возможность и для саморазвития, и для карьерного роста, и для семьи. Более того, она призывает не забывать, что не только женщина занимается воспитанием ребенка – мужчина имеет такие же права и обязанности в семье по отношению к детям.

«Давая определенные привилегии только матерям, мы как будто отрицаем такие же обязанности у отцов. В нашей стране на уровне Конституции закреплено понимание традиционной семьи как союза мужчины и женщины. Женщины и мужчины имеют одинаковые права и возможности. Выделение работающих мам в отдельную категорию автоматически приводит к формированию в общественном сознании неравного распределения ответственности родителей за подрастающие поколения», – заключила Голышенкова.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сократить женщинам на два часа рабочую неделю. По его словам, эта мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, а для частных компаний носить рекомендательный характер.