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В России предложили сократить рабочую неделю для мам с двумя детьми
Депутаты Госдумы предложили сократить до 39 часов рабочую неделю для мам с двумя и более детьми
Группа депутатов от фракции ЛДПР разработала законопроект об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов, следует из документа.
Законопроект депутаты намерены внести в Госдуму в понедельник. В пояснительной записке к документу говорится, что предложенные меры «не повлекут за собой колоссальных последствий для рынка труда», но высвободят свободное время у матерей, передает ТАСС.
Авторы законопроекта обращают внимание, что льготы практически полностью игнорируют такую категорию, как женщины с двумя детьми, которые согласно Всероссийской переписи населения 2020 года в России 17 млн 958 тыс. человек.
Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс России.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение на имя министра труда Антона Котякова с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин.