7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.6 комментариев
Глава Минтруда оценил возможность введения шестидневки в России
Министр Котяков исключил возможность введения в России шестидневной рабочей недели
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков исключил введение шестидневной рабочей недели в России.
Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое и позволяет работнику и работодателю формировать удобный график, заявил министр в интервью РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.
По его словам, переработки оплачиваются, а выход на работу в выходные возможен только по обоюдному согласию. У работодателя, как отметил министр, есть понимание, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник же со своей стороны понимает, что за это получит больший объем оплаты, пояснил Котяков.
«Поэтому шестидневка – нет», – заключил министр.
Ранее Котяков выступал против и введения четырехдневной рабочей недели.