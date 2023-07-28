Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.2 комментария
Глава Минтруда не увидел необходимости в четырехдневной рабочей неделе
Глава Минтруда Котяков не увидел необходимости в четырехдневной рабочей неделе
Пока нужды в законодательном закреплении четырехдневной рабочей недели в стране нет заявил министр труда Антон Котяков.
Сейчас нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе, большинство граждан хотят иметь возможность льготного свободного графика работы, но это предмет дискуссии со своим работодателем, заявил Котяков, передает ТАСС.
Действующие нормы позволяют организовывать гибкий график, трех- и четырехдневные рабочие недели, комбинации дистанционной занятости. «Поэтому я необходимости в изменении трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели не вижу», – заключил министр.
До этого Котяков заявлял, что Минтруд не поддерживает установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе.