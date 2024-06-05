Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин заявил о шоке россиян от появления немецких танков на Украине
Россияне, которые хорошо относились к Германии, испытали морально-этический шок, когда на территории Украины появились немецкие танки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в Петербурге.
Снабжение Берлином киевского режима вооружениями негативно сказывается на российско-германских отношениях, подчеркнул Путин, передает ТАСС.
Он также заявил, что Германия после Второй мировой войны никогда не была полностью суверенной.
Российский лидер рассказал, что немало его надежных друзей живет в Германии, но он старается не подвергать их опасности.