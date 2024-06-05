Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин рассказал об отношениях России и Америки после выборов президента США
После выборов в США ничего, по сути, по отношению к России не изменится, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Говорю совершенно искренне: мы не думаем, что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике», – приводит слова главы государства Telegram-канал Кремля.
Ранее Путин заявил, что России по большому счету все равно, кто будет президентом США, Джо Байден или Дональд Трамп.