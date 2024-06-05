Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин: России все равно, кто будет президентом США
России по большому счету все равно, кто будет президентом США, Джо Байден или Дональд Трамп, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Российский лидер, отвечая на вопрос, кого бы больше предпочла Москва в качестве президента США, назвал Байдена «политиком старой школы», а также предсказуемым, передает ТАСС.
Глава государства уточнил, что в целом России все равно, победит ли Байден или Трамп, поскольку американский курс не изменится.
Ранее Путин заявил, что в ходе предвыборной гонки США сжигают свою политическую систему.
Напомним, в среду Путин начал встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.