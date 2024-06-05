Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.7 комментариев
На поддержку работы ЖКХ в новых регионах решено направить 5,8 млрд рублей
Правительство направит на поддержку работы котельных в Донбассе и Новороссии 5,8 млрд рублей
Правительство РФ выделит около 5,8 млрд рублей для обеспечения бесперебойной работы котельных, систем водоснабжения и других объектов ЖКХ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Средства будут направлены на сбалансированность бюджетов этих регионов, «чтобы местные жители были обеспечены всеми базовыми коммунальными услугами без перебоев», заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам премьера, выделенные средства также будут использованы для поддержки работы систем водоснабжения, очистных сооружений и других объектов ЖКХ, передает ТАСС.
«Продолжим оказывать помощь новым субъектам Российской Федерации», – подчеркнул Мишустин.
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что сейчас очень важно наладить нормальную жизнь в Донбассе и Новороссии.