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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Конференция по Украине в Швейцарии станет антикитайской

    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

    17 комментариев
    5 июня 2024, 14:06 • Новости дня

    «АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новую Lada Iskra

    Tекст: Александра Юдина

    «АвтоВАЗ» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) презентовал новую модель Lada Iskra – семейство автомобилей класса B, включающее седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross.

    Старт серийного производства новинки запланирован на начало 2025 года. Lada Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta в модельном ряду «АвтоВАЗа», передает ТАСС.

    Как отметил глава автоконцерна Максим Соколов, инвестиции в проект Lada Iskra составили 23 млрд рублей.


    Ранее источник сообщал, что на петербургском заводе «АвтоВАЗа» в скором времени планируется открыть производство.

    4 июня 2024, 09:17 • Новости дня
    ВСУ спрятали поставленные Западом гаубицы М777 под Угледаром

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные были вынуждены спрятать оставшиеся гаубицы М777 западного производства под Угледаром из-за высокого риска их уничтожения российской артиллерией, сообщил командир расчета самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» группировки «Восток» с позывным Квока.

    По его словам, таких гаубиц у ВСУ осталось очень мало, их не выгоняют, так как ВС России сразу их уничтожают, передает ТАСС.

    Квока добавил, что расчет «Гиацинта» уже уничтожил десятки целей, включая личный состав, военную технику, блиндажи и укрепления ВСУ, а также огневые точки.

    В конце мая украинская сторона в зоне ответственности Западной группировки потеряла гаубицу TRF-1 производства Франции.

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    4 июня 2024, 12:27 • Новости дня
    Американский дрон RQ-4B Global Hawk начал патрулировать пространство у Крыма

    Tекст: Александра Юдина

    Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk патрулирует пространство над Черным морем близ Крыма, следует из данных портала Flightradar24.com.

    Уточняется, что беспилотник летит в направлении юго-восточной части акватории Черного моря близ южного побережья Крымского полуострова рядом с Алупкой и Ялтой, передает ТАСС.

    Известно, что беспилотник начал путь в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии.

    В мае стало известно, что беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk координировал ночные атаки украинских военных на Крым с использованием ракет ATACMS.

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    3 июня 2024, 12:10 • Новости дня
    Мирошник назвал цели и задачи ВСУ при подготовке провокаций в Херсоне

    Мирошник: Провокации с инсценировкой и постановочными трюками стали обыденной практикой украинских властей

    Мирошник назвал цели и задачи ВСУ при подготовке провокаций в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Зеленского, организовывая инсценировки гибели мирных жителей, преследует две цели. Во-первых, создать из России образ якобы «нарушителя международных норм и правил», а во-вторых, выпросить очередной транш, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее стало известно, что в подконтрольном Киеву Херсоне готовятся провокации против России.

    «Инсценировки стали обыденной практикой украинских властей. Например, известны случаи, когда противник к приезду съемочных групп западных медиакомпаний наносил удары по гражданской инфраструктуре своими же минометами, артиллерией, а также раскладывал трупы поблизости. Последствия выдавались за действия России», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    По его мнению, офис Зеленского преследует две цели. Первая из них – создать для Москвы образ якобы «нарушителя международных норм и правил», уточнил собеседник. «Российские военные наносят удары исключительно по военным объектам противника, в том числе – по базам и складам. Украина же, устраивая при поддержке зарубежных медиакомпаний постановки, пытается создать картинку, в которой Россия якобы прибегает к запрещенным методам», – детализировал Мирошник.

    Вторая цель украинских инсценировок – воздействовать на общественное мнение и парламенты западных стран, продолжил посол по особым поручениям МИД. Он пояснил: таким образом киевские власти пытаются выпросить у «партнеров» очередные транши. В этой связи спикер счел важным, что информация о готовящейся постановке в Херсоне была предана гласности. «Необходимо также, чтобы эти сообщения доходили до общественности других государств, чтобы они понимали, за кого их принимают на Украине», – подчеркнул собеседник.

    Мирошник отметил, что у российских экспертов уже есть опыт развенчания фейков. Он объяснил, как распознать украинскую постановку. «Прежде всего стоит обращать внимание на то, какая информация подается в роликах-фейках. Как правило, в них замалчивается значительная часть деталей, а именно – каким видом вооружения наносились удары, с какой стороны был прилет», – объяснил посол. При этом моментальное и бездоказательное заявление украинских властей о том, что был нанесен удар и это сделали российские силы, должно стать неким маркером, указал спикер.

    Кроме того, в подобного рода контенте упор делается на эмоциональном всплеске. «Цель фейков – всколыхнуть сознание людей и заставить их рефлексировать в заданном направлении», – уточнил Мирошник, призвав пользователей Сети смотреть на информацию, поступающую от неподтвержденных Telegram-каналов и других источников, «трезвым взглядом».

    Ранее стало известно, что украинские власти готовят в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей якобы при ударах российской армии по гражданской инфраструктуре. С этой целью в город прибыла группа режиссеров и военных корреспондентов. Все прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством британских и американских специалистов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей местного пророссийского подполья.

    «При ракетных ударах Вооруженных сил России по местам временной дислокации подразделений украинской армии спланирована инсценировка поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города с дальнейшим обвинением России в гибели мирных жителей», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, группа должна снять фото и видео уже разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и смонтировать постановочные ролики. К участию в них привлекут националистически настроенных активистов, подготовленных сотрудниками херсонского СБУ. Созданные таким образом ролики планируется публиковать в интернете и в украинских и зарубежных СМИ.

    Напомним, едва ли не самой громкой провокацией киевских властей считаются события в Буче. В апреле 2022 года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город. Однако в этой истории было множество противоречий. Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Западу понадобилась волна фейков о Буче.

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    3 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Toyota назвала число машин в России с проблемными тормозами

    Toyota объявила об отзыве 3,8 тыс. машин из России из-за проблем с тормозами

    Toyota назвала число машин в России с проблемными тормозами
    @ Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из России отзываются 3,8 тыс. автомобилей марки Toyota, проданных с 30 сентября 2021 года, сообщил Росстандарт в понедельник.

    ООО «Тойота мотор» отзывает 3 тыс. 864 автомобиля Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, проданных в России с 30 сентября 2021 года по настоящее время, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отзыв связан с особенностью конструкции определенного диска тормозной муфты. Существует вероятность того, что при переключении передачи в нейтральное положение и снятии давления с поршня сцепления диски муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса.

    Всем владельцам таких машин сообщат о необходимости передать автомобиль в дилерский центр для проведения работ.

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    3 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина по автотуризму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На совещании с правительством во вторник президент России Владимир Путин обсудит развитие автомобильного туризма в стране, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Профильной темой совещания станет развитие автотуризма в России, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Свои доклады зачитают министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

    Кроме того, в ходе совещания рассмотрят «ряд актуальных текущих вопросов».

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    3 июня 2024, 16:31 • Новости дня
    Эксперт: Лазерная связь улучшит качество российского интернета

    Эксперт в области связи Анпилогов: Лазерная связь обеспечит не только высокую скорость передачи данных, но и ее безопасность

    Эксперт: Лазерная связь улучшит качество российского интернета
    @ t.me/bureau_1440

    Tекст: Евгений Поздняков

    Лазерная связь лишена недостатков радиоволн: она минимизирует возможность кражи данных, а также работает на частотах, способствующих увеличению как объема передаваемой информации, так и скорости их отправки, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области связи Алексей Анпилогов. Ранее в России успешно провели тестирование лазерной межспутниковой связи.

    «Переход на лазерную связь в космических масштабах означает значительное улучшение качества интернета. Информация будет передаваться в рамках диапазона инфракрасных лучей. Эти частоты позволяют отправлять данные большего объема на высокой скорости. Кроме того, улучшится ситуация и с конфиденциальностью сетевых сообщений», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «До этого данные процессы происходили с помощью радиоволн. Однако технология имела значительный недостаток: часть информации утекала в паразитных направлениях, в рамках так называемых дополнительных лепестков. Таким образом, в любой канал можно было встроиться, после чего начать работу над декодированием сигнала», – отмечает собеседник.

    «А направленный источник света, каковым является лазер, минимизирует возможности злоумышленников заполучить чьи-либо данные. Украсть информацию все еще можно, но сделать это в разы сложнее: для перехвата придется использовать приемник, который будет с невероятной точностью повторять движение пучка исходный лучей», – уточняет он.

    «Лазерные технологии превосходят радиоволны и по показателям несущей частоты. Речь идет о колебаниях сигнала, с помощью которого передается информация. Обозначаются они в виде всем знакомых сочетаний 2G, 3G. Чем выше цифра, тем больше и объемы данных и скорость передаваемой информации», – подчеркивает эксперт.

    «Диапазоны инфракрасного света лежат за пределами этой классификации, то есть по качеству они превосходят даже частоты 5G и 6G. «Бюро 1440» удалось отправить 200 ГБ информации на расстояние более 30 км. Это внушительный результат, который наглядно демонстрирует перспективность технологии. При должном развитии имеющегося потенциала можно будет обеспечить высокое качество интернета даже в отдаленных регионах страны», – считает Анпилогов.

    «Важно отметить, что на стоимость услуг провайдеров это не должно повлиять. Вполне возможно, что доступ к Сети станет даже дешевле. До этого территории Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока требовали запуск огромного спутника на геостационарные орбиты. Теперь можно будет обойтись более простым аппаратом на более низких высотах», – акцентирует эксперт.

    Однако, он отмечает, что над масштабированием зоны эксплуатации данной разработки еще предстоит потрудиться. «Необходимо отточить применение лазерной связи до совершенства. Речь идет о проектах, в которых будут важны каждый миллиметр и секунда для полного исключения различных сбоев», – подчеркивает собеседник.

    «Однако, учитывая важность технологии и ту пользу, которую она может принести людям, ее тестированию будут стараться уделять максимальное внимание. Важно понимать, что использование лазеров улучшит не только гражданский сегмент интернета, но и качество связи в военной сфере, где конфиденциальность данных особенно критична», – уточняет он.

    По словам Анпилогова, армии данное улучшение поможет сразу по нескольким направлениям: «Логистика, коммуникации, разведка – все это получит совершенно иное, более качественное измерение. Руководства ведущих государств это хорошо понимают, поэтому в последнее время передовые компании планеты вкладывают так много сил для работы в данной сфере. Замечательно, что Россия делает в этой гонке связи уверенные шаги».

    Ранее российская компания «Бюро 1440» успешно провела тестирование лазерной межспутниковой связи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фирмы. Пробное применение технологии проводилось 30 мая в космосе. Разработчикам удалось передать более 200 ГБ данных на скорости 10 Гбит/с между аппаратами, расположенными на расстоянии более 30 км друг от друга.

    Применение инфракрасных лазерных лучей позволяет достичь более быстрых показателей в работе интернета, отмечают на сайте Минцифры. В заявлении говорится, что данная технология может сделать доступной высокое качество доступа к всемирной Сети в самых отдаленных уголках страны, где нет возможности разместить наземные базовые станции.

    Прошедшие тесты стали первым успешным опытом применения лазерной связи в космосе для российской компании. Кроме того, мероприятия подтвердили работоспособность и потенциал наиболее перспективной технологии «Бюро 1440». В настоящий момент фирма готовится продолжать работу над совершенствованием и масштабированием проекта.

    Сегодня спутниковая связь активно применяется во всех отраслях жизни. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале писала, что Украина была бы не в состоянии использовать ракеты большой дальности без помощи данных западной космической разведки. Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов подробно объяснял механизм нанесения ударов западным оружием по России.

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    4 июня 2024, 07:44 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске

    Подполье: ВС России нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске, предположительно по автопарку или складу с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам очевидцев, после взрыва был виден большой столб дыма. К месту происшествия стянуты сотрудники СБУ и военнослужащие, оцеплены несколько кварталов, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что на территории автопарка нацгвардии находилась военная техника стран НАТО, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

    Кроме того, известно, что поблизости находится следственный изолятор, некоторые корпуса которого ВСУ используют как склад и место расположения своих сил.

    Ранее Лебедев сообщал, что ВС России ударили по отправленной на усиление группе ВСУ под Харьковом.

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    4 июня 2024, 16:52 • Новости дня
    Эксперты: Турчаку в Республике Алтай придется решать амбициозные геополитические задачи

    Эксперты объяснили решение Путина назначить Турчака врио главы Республики Алтай

    Эксперты: Турчаку в Республике Алтай придется решать амбициозные геополитические задачи
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В граничащей с Китаем, Монголией и Казахстаном Республике Алтай сейчас формируется мощнейший связывающий Восток и Запад транспортный узел, к которому в перспективе могут подключиться Индия и Пакистан. Руководить такими важными проектами должен профессиональный управленец, каковым является Андрей Турчак, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин и депутат Олег Матвейчев. Ранее Владимир Путин предложил Андрею Турчаку занять пост врио главы Республики Алтай.

    «Сегодня Республика Алтай занимает лидирующие позиции по объему инвестирования среди всех регионов России. Но имеющиеся достижения необходимо приумножать новыми крупными проектами. Тем более, что данный субъект имеет колоссальный туристический потенциал», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Таким образом, успешное развитие республики выдвигает особые требования к главе региона. Алтаю нужен не просто человек, способный бережно относиться к его природному и экономическому богатству, но и первоклассный управленец, чьи компетенции позволят эффективно распределять получаемые средства», – уточняет он.

    По словам Данилина, Турчак выглядит максимально подходящей кандидатурой на пост руководителя данного региона. «За его плечами огромный опыт пребывания на руководящих постах. Он зарекомендовал себя харизматичным и мудрым политиком, умеющим совмещать федеральные и региональные интересы. Думаю, ему не составит труда находить компромиссы между требованиями крупного бизнеса и чаяниями местного населения», – считает собеседник.

    «Кроме того, новый глава региона должен суметь совладать и с геополитическими реалиями. Алтай находится на границе с Китаем. Этот факт создает колоссальные перспективы в контексте развития логистической инфраструктуры. Однако реализовать их получится лишь у энергичного управленца», – акцентирует Данилин.

    Владимир Путин прекрасно осознает важность Республики Алтай для экономического развития России, добавляет Олег Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. По его словам, президент старается направлять в регион лишь «лучших из лучших».

    «Андрей Турчак уже имеет опыт региональной работы. Он долгое время находился на посту губернатора Псковской области. После он трудился в Совете Федерации и в генеральном совете партии «Единая Россия». Республика Алтай получит по-настоящему эффективного менеджера», – уточняет он.

    «В регион привлекаются колоссальные денежные средства. Это прекрасное и живописное место, обладающее внушительным туристическим потенциалом. Уже сейчас там строятся пятизвездочные отели, привлекающие внимание даже самых искушенных граждан России. Речь идет о проектах мирового уровня, способных посоревноваться с лучшими курортами Крыма и Сочи», – уверен собеседник.

    «Кроме того, Алтай является перекрестком логистических путей между Востоком и Западом. Регион тесно связан с Китаем. Потенциально, уже имеющиеся дороги можно будет расширить даже до Индии и Пакистана. Формируется мощнейший транспортный узел, который обогатит не только республику, но и всю нашу страну», – считает депутат. Матвейчев назвал планы по развитию Республики Алтай амбициозными, имеющими геополитический масштаб.

    Ранее Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совфеда и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай. По словам президента, Турчак обладает хорошим опытом работы в исполнительных органах власти.

    Путин подчеркнул, что данный регион является перспективным. На сегодняшний день он активно развивается по многим направлениям, в том числе и в сфере туризма. Турчак положительно воспринял предложение. Он согласился с тем, что республика обладает колоссальным потенциалом.

    Свою политическую карьеру Андрей Турчак начал с должности председателя «Молодой Гвардии Единой России». В 2009 году был назначен губернатором Псковской области. На этом посту он трудился вплоть до 2017 года. Затем Турчак представлял Псковскую область в Совете Федерации. С 2020 года занимает должность первого заместителя председателя Совета Федерации. Кроме того, с декабря 2021 года Турчак является секретарем генерального совета партии «Единая Россия».

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    4 июня 2024, 10:08 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Одессе

    Взрыв прогремел в Одессе, объявлена воздушная тревога

    Tекст: Александра Юдина

    В Одессе на юге Украины прогремел взрыв, сообщает издание «Общественное. Новости».

    Отмечается, что в Одессе прогремел взрыв, передает ТАСС.

    Других подробностей о взрыве, включая его местонахождение, причиненные повреждения и наличие пострадавших, не приводится.

    Накануне в Харькове прогремела серия взрывов.

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    3 июня 2024, 05:51 • Новости дня
    Лавров прибыл с визитом в Гвинею

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Гвинейскую Республику.

    По данным ТАСС, в Конакри у Лаврова запланированы встречи с руководством республики.

    «Российско-гвинейские отношения носят дружественный характер. Поддерживается активный политический диалог», – отмечают в российском МИД. 

    Дипломатические отношения между СССР и Гвинеей были установлены в 1958 году. В советские годы при содействии СССР в Гвинее было построено 30 объектов промышленного и гражданского значения. Сегодня в Гвинее работает российская компания «Русал», которая является крупнейшим в республике зарубежным работодателем.

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    4 июня 2024, 08:31 • Новости дня
    В Петербурге согласована документация под станцию метро «Пулково»

    В Петербурге согласована документация по территории под станцию метро «Пулково»

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Петербурга согласовали документацию по планировке территории, где будет расположена станция метро «Пулково», сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По его словам, уже подготовлена и согласована документация по планировке территории для размещения этого линейного объекта, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что станция «Пулково» станет конечной станцией Кировско-Выборгской линии метрополитена в непосредственной близости от одноименного аэропорта.

    При этом губернатор не уточнил сроки начала строительства станции, отметив, что средства на проектирование и строительство уже заложены в Адресную инвестиционную программу города на 2024–2026 годы.

    В апреле российский лидер Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Петербурга проработать вопрос о скоростном пассажирском сообщении между городом и аэропортом Пулково, допустив продление линии метро.

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    5 июня 2024, 08:31 • Новости дня
    ВСУ разместили Bayraktar на аэродроме Кульбакино в Николаевской области

    Подполье: ВСУ разместили Bayraktar на аэродроме Кульбакино в Николаевской области

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские силы задействовали аэродром Кульбакино в Николаевской области для базирования беспилотников Bayraktar, сообщил представитель пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

    По его словам, аэродром в Кульбакино теперь используется под БПЛА, по данным агентуры, там взлетают и садятся БПЛА серьезного типа Bayraktar, передает ТАСС.

    Количество размещенных на аэродроме Bayraktar на сегодняшний день неизвестно.

    Ранее Лебедев сообщал, что ВС России ударили по военному аэродрому в городе Миргороде Полтавской области, который используется для нанесения ударов по Белгороду.

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    4 июня 2024, 07:18 • Новости дня
    Российская ПВО отразила атаку беспилотника ВСУ над Белгородской областью

    Минобороны: Российская ПВО отразила атаку беспилотника ВСУ над Белгородской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО в ночь на вторник перехватила и уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО сбила в небе над Белгородской областью украинский беспилотник.

    Напомним, в понедельник в Белгородском регионе сбили несколько украинских дронов и шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха».

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    4 июня 2024, 09:34 • Новости дня
    Хорватский футболист «Урала» Бегич получил российское гражданство

    Хорватский футболист «Урала» Силвие Бегич получил российское гражданство

    Tекст: Александра Юдина

    Хорватский защитник «Урала» Силвие Бегич получил российское гражданство, заявил глава екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

    Известно, что играющий за «Урал» с сентября 2022 года 31-летний хорват, оказалось, давно получил российское гражданство, передает ТАСС.

    Отмечается, что получение российского гражданства позволит Бегичу не считаться легионером в РПЛ.

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    5 июня 2024, 10:50 • Новости дня
    УФСБ обнаружили сделанный в 2014 году схрон с оружием под Артемовском

    Tекст: Александра Юдина

    В результате совместных действий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа под Артемовском обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, заготовленный украинскими правоохранителями для националистических батальонов еще в 2014 году.

    Уточняется, что в ходе операции были изъяты 20 автоматов АКС-74У, 184 пистолета ПМ, а также 18 656 единиц боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Как установили сотрудники УФСБ по ДНР, украинские силовики незаконно вывезли из местного оружейного склада полиции вооружение и боеприпасы с целью их дальнейшей передачи украинским националистическим батальонам для террора жителей Донбасса.

    Ранее российские саперы в Авдеевке нашли тайник ВСУ с комплексами Javelin и минами.

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    Банк России стоит перед сложным выбором по ставке

    На этой неделе ЦБ РФ придется принять непростое решение. Либо оставить ставку высокой, либо повысить ее еще сильнее. Причем повышение может быть как мягким, так и жестким. Ни о каком снижении ставки пока речи быть не может. Что пошло не по плану? Подробности

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    НАТО упрощает пути к границам России

    НАТО продолжает готовиться к войне с Россией. В альянсе планируют создать сеть из нескольких логистических маршрутов на территории Европы, которые позволят объединению в кратчайшие сроки осуществлять переброску войск с запада на восток. К уже существующему коридору Нидерланды – ФРГ – Польша добавятся пути на севере и юге Европы. О каких странах идет речь и что это означает для России? Подробности

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    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

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    Беглые противники Лукашенко похоронили сами себя

    Сбежавшие из Белоруссии политические противники Лукашенко – белорусская оппозиция в эмиграции во главе со Светланой Тихановской – решили показать «пример демократии». Оппозиционеры провели выборы, пытаясь создать нечто вроде параллельного парламента «в изгнании». Результат этой процедуры оказался фатальным и для самой Тихановской, и для всей беглой белорусской оппозиции в целом. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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