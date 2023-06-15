|
|
Стало известно о планах «Автоваза» в ближайшие дни запустить завод в Петербурге
Источник: «Автоваз» планирует запуск производства на заводе в Петербурге в ближайшие дни
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Производство на петербургском заводе «Автоваза» планируется запустить уже в конце этой недели, заявил близкий к компании источник в кулуарах ПМЭФ.
Запуск производства на заводе «Лада Санкт-Петербург» планируется 17 июня, в субботу, сказал собеседник ТАСС.
В 2023 году на предприятии может быть произведено до 10 тыс. автомобилей Lada X-Cross 5. Также там могут производить машину в кузове седан.
Напомним, кроссовер Lada X-Cross 5 был представлен автозаводом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на куски
Немецкий танк Leopard в зоне СВО на Украине разлетелся на куски от попадания российского снаряда, об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на просмотренное видео.
Об уничтожении боевой машины президенту рассказал его российский коллега Владимир Путин. Белорусская сторона также запечатлела этот момент.
«Россияне попали в Leopard, боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример», – сказал Лукашенко, передает Life.
Глава республики предложил Путину обнародовать этот фрагмент, на что Путин ответил: «Еще покажем».
Ранее Путин заявил, что боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось.
Песков: Все информвбросы о подрыве «Северных потоков» заслуживают внимания
Песков заявил, что все информвбросы о подрыве «Северных потоков» заслуживают внимания
|
|
Все информационные вбросы, касающиеся подрыва газопровода «Северный поток», заслуживают внимания, в том числе о причастности Польши к подрыву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал публикацию в газете The Wall Street Journal о том, что в Германии изучают данные, указывающие на то, что в инциденте могли использовали Польшу в качестве оперативной базы, передает ТАСС.
«Каждая из версий, которая вбрасывается, заслуживает внимания», – подчеркнул пресс-секретарь. По словам Пескова, газета могла вбросить информацию о причастности Польши к подрыву, чтобы скрыть истинных заказчиков этого теракта. Ранее немецкие следователи говорили о полученных уликах, доказывающих причастность Польши к теракту.
Напомним, журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, что привело к подрыву.
Финский наемник оставил «загадочное послание» перед смертью на Украине
Ilta-Sanomat заявила об оставленном финским наемником перед смертью на Украине «загадочном послании»
Финский наемник, который участвовал в боях на стороне вооруженных сил Украины, оставил перед смертью «загадочное послание», сообщил обозреватель Миикка Каскинен.
Наемник, который погиб в минувшие выходные, почти все время, что был на Украине, поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle. Незадолго до смерти он оставил корреспонденту сообщение: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Ilta-Sanomat.
Наемник рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ. По его словам, «тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову». Сообщается, что ему было меньше 30 лет.
Напомним, глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер подтвердил гибель гражданина Финляндии на Украине. Как сообщает Yle, это, вероятно, первый смертельный случай среди финских наемников.
ЮАР сообщила о доставке оружия на российском судне Lady R в декабре
Глава минобороны ЮАР Модисе сообщила о доставке судном Lady R в декабре оружия в страну
Российское судно Lady R, которое в декабре пришвартовывалось в Южно-Африканской Республике, не забирало, а доставило в ЮАР оружие, сообщила глава минобороны ЮАР Танди Модисе.
Модисе заявила, что ЮАР «не сделала ничего плохого», лишь «заказала и получила партию» оружия. По ее словам, речь об оружии, которое страна заказала еще в 2018 году. В ЮАР не грузили оружие на борт Lady R, сказала министр. Как заявила Модисе, проводить расследование нет необходимости, передает РИА «Новости».
Напомним, Lady R находилось на военной базе ЮАР с 6 по 8 декабря. В мае посол США в ЮАР Рубен Бригети расценил присутствие Lady R в ЮАР как свидетельство поставок вооружений из Южно-Африканской Республики в Россию. Власти ЮАР опровергли его заявление. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место. Как сообщил МИД ЮАР, американский дипломат признал, что перешел черту, и извинился.
СМИ: Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр
BBC: Власти Украины в начале спецоперации хотели взорвать все мосты через Днепр
В Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает BBC News.
Телеканал сообщил, что 26 февраля 2022 года один из украинских чиновников обратился к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову с предложением направить спецназ, чтобы подорвать мосты в Киеве. Баканов позвонил Залужному, который заявил, что делать этого нельзя «ни в коем случае», так как это станет «предательством» оставшихся на левом берегу Днепра людей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отметим, что в Киеве через Днепр переброшены пять мостов – Северный, Южный, Дарницкий, Патона и метромост. Также пересечь реку можно по плотине Киевской ГЭС.
Ранее сообщалось, что власти Украины начали подготовку к конфликту с Россией после встречи президентов в Париже в декабре 2019 года.
Politico: США выдвинули Украине требование по контрнаступлению
Politico: Вашингтон пригрозил лишить Киев поддержки в случае отсутствия успехов при контрнаступлении
|
|
Американские власти неофициально потребовали от Киева добиться крупных успехов в ходе контрнаступления, предположив, что в противном случае Украина может лишиться военной поддержки Запада, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
Запад устал от затяжного конфликта на Украине, который оборачивается истощением арсеналов и разрушением единой позиции с Китаем, Бразилией и ЮАР. Несмотря на публичные обещания поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», на деле официальные лица в Вашингтоне предупредили украинские власти, что им необходимо как можно скорее добиться крупных успехов на поле боя, чтобы продолжить получать помощь со стороны США и европейских стран, пишет Politico.
Как отмечает издание, в связи с приближением «взрывоопасного периода президентских выборов» в США американскому Конгрессу будет сложно продолжать настаивать на экономической помощи для Киева. По словам украинских законодателей, в ходе недавних переговоров представителей Госдепартамента США и Совета национальной безопасности Украины на вопрос относительно будущей помощи был получен ответ: «Посмотрим, как пойдет контрнаступление».
В Европе также наблюдаются признаки усталости и настороженности из-за конфликта. Даже в Польше – одном из самых верных союзников Украины – отношение к украинским беженцам ухудшается. Согласно опросу Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии, за последние пять месяцев доля тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам, снизилась с 49% до 28%.
«В последние недели Зеленскому пришлось лавировать, чтобы попытаться укрепить оптимизм Запада для сохранения поставок вооружения и одновременно намекая, что контрнаступление не будет столь эффектным, как прошлогодней осенью», пишет издание.
Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным неудачам, подорвать боевой дух военных и разрушить надежды Запада, заявил высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности.
«И хотя основные боевые действия еще впереди, однако уже сейчас Зеленский отмечает, что дела идут явно тяжело», указывает издание.
Тем временем бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженные силы Украины все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления.
Названы возможные сроки выхода России из зерновой сделки
Песков рассказал, когда Россия может выйти из зерновой сделки
Выход России из зерновой сделки возможен после завершения ее срока, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, может ли РФ выйти из зерновой сделки досрочно, передает ТАСС.
Россия не будет бесконечно проявлять добрую волю в ситуации вокруг сделки, так как Запад не выполняет договоренности, касающиеся экспорта российской сельхозпродукции, добавил Песков.
Ранее президент России заявил, что Москва рассматривает возможность прекратить свое участие в зерновой сделке. В Белом доме после этих слов призвали обеспечить стабильную работу зерновых коридоров.
Потенциал репатриации в Россию из Европы оценили в 2,5 млн человек
Алиханов предложил ввести для русскоязычных в Прибалтике многократные визы
|
|
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести многократные визы для русскоязычного населения Прибалтики.
С таким предложением он выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РБК.
Алиханов не согласился с тем, что «потенциал репатриации в Россию из Средней Азии исчерпан». Он отметил, что русскоязычные до сих пор переезжают в Россию из Казахстана и других стран СНГ. Также большой потенциал есть у Европы, где «только 2,5 млн человек русских или немцев с русскими корнями».
Люди возвращаются еще и потому, что хотят воспитывать детей в традиционных ценностях. Так, в некоторых детских садах «рассказывают, как принцессу от дракона спасает другая принцесса».
Губернатор напомнил, что предложил создать «карту русского» для возвращения соотечественников в Калининградскую область из-за рубежа. Она позволит получить бесплатную долгосрочную многократную визу и найти работу. Обладатели карты также смогут пользоваться Госуслугами.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.
СБУ предъявила Дугину обвинение в геноциде
Российскому философу и руководителю Международного Евразийского движения Александру Дугину предъявила обвинение служба безопасности Украины (СБУ).
Киев инкриминирует Дугину «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и геноцид», передает ТАСС со ссылкой на сообщение СБУ.
Дугин в своих выступлениях и статьях якобы «отрицает существование Украины как суверенного государства» и «призывает к вооруженному захвату российскими властями».
Он также якобы пропагандировал «уничтожение гражданской инфраструктуры» Украины.
Напомним, в августе 2022 года у философа в Москве убили дочь Дарью. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле.
Сальдо: Плотину Каховской ГЭС можно восстановить
Сальдо: Разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению
Плотина Каховской ГЭС, которая была частично разрушена в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума.
Он подчеркнул, что для этого необходимо дождаться выравнивания воды, чтобы сделать замеры. Также Сальдо добавил, что задача выработки электроэнергии на данный момент неактуальна, передает ТАСС.
Напомним, количество погибших жителей Херсонской области достигло 17 человек. Глава правительства области Андрей Алексеенко сообщил, что предварительный ущерб инфраструктуре Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС оценивается в 11,5 млрд рублей.
Минобороны: ВСУ на линии фронта за 10 дней потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными
Вооруженные силы Украины с 4 июня на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Цифра названа без учета погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности на территориях в глубине Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал контрнаступление ВСУ испытанием для Украины.
Кадыров: Депутат Делимханов жив и здоров
Кадыров заявил, что депутат Делимханов жив и здоров
Депутат Государственной думы Адам Делимханов жив, он не получил ранений, заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.
«Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. По словам Кадырова, когда он «подлил масла в огонь», авторы фейка сами поверили в свою сказку.
Кадыров отметил, что подразделения «Ахмат» находятся на своих местах, в том числе укрепляются на границе России в Белгородской области. Глава Чечни расскзаал, что он вместе с Делимхановым обсудил нынешнее положение, перераспределение сил и средств подразделений.
До этого ряд СМИ распространили сообщения о якобы ранении Делимханова. Ранее депутат Дмитрий Кузнецов сказал, что спикер ГД Вячеслав Володин разговаривал с Делимхановым и заявил, что тот «жив-здоров».
Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг
ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг, заявил в рамках ПМЭФ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он уточнил, что на Малых Щербаках, это серая зона, враг не продвинулся. Боевые действия ведутся на Времевском выступе, добавил Балицкий, передает РИА «Новости».
По его словам, на линии фронта в регионе были выстроены очень серьезные укрепления. Так, по прямому указанию президента Владимира Путина были поставлены 20 «Корнетов», а также выделена система «Зоопарк».
Напомним, ВСУ не смогли серьезно продвинуться в ходе контрнаступления, как бы ни старались, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.
Новые паромы пустили на линии Калининград – Петербург
Алиханов сообщил о запуске новых судов на паромной линии Калининград – Петербург
Три новых судна начнут работать на морской паромной линии между Санкт-Петербургом и Калининградской областью в начале июля, сообщил губернатор области Антон Алиханов во время Петербургского международного экономического форума.
Таким образом, подчеркнул губернатор, у Калининградской области будет 23 судна, сейчас на линии между Санкт-Петербургом и Балтийском ходят 20 судов, передает РИА «Новости».
Имеющиеся 20 судов обеспечивают около 40% всего объема перевозок, которые совершаются в Калининградскую область и из нее.
Литва в июне прошлого года прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали с основной территории России в Калининградскую область грузовым автотранспортом и по железной дороге. Российские власти назвали эти ограничения незаконными.
В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.
После разрешения этой ситуации Литва предприняла еще одну попытку создать помехи транзиту. Коммерческий «Шяуляй банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, сообщил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против России прекращает все операции с российскими клиентами.
Пресс-служба Алиханова сообщала, что прекращение работы литовского «Шауляй банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться.
NYT: Союзники США требуют от Байдена ускорить принятие Украины в НАТО
NYT: Союзники США оказывают давление на Байдена, чтобы ускорить принятие Украины в НАТО
Ряд членов Североатлантического альянса оказывают давление на президента США Джо Байдена, требуя ускорить принятие Украины в НАТО, пишет газета New York Times.
По данным издания, некоторые союзники США требуют, чтобы Байден поддержал значительно более быстрый и надежный путь к членству Украины в НАТО. В то же время сам американский лидер не спешит принимать решение, поскольку не хочет втягивать альянс в прямой конфликт с Москвой, пишет New York Times.
Другие члены НАТО считают важным установить график и определить конкретные цели вступления Украины в альянс, но только после завершения конфликта с Россией. В то же время Германия, отмечает издание, занимает осторожную позицию в этом вопросе, а ряд других стран выражают сомнения относительно готовности Украины присоединиться к НАТО.
Ранее заместитель генсека организации Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО сейчас нет консенсуса по теме вхождения Украины в Североатлантический альянс, данная повестка должна быть отложена.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации, но перед этим ей нужно победить и сохраниться как государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе.