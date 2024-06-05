Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
Sky News: В нападении на посольство США в Бейруте участвовали боевики ИГИЛ
Sky News: В нападении на посольство США в Бейруте участвовали четыре боевика ИГИЛ
В нападении на американское посольство в Бейруте участвовали четыре боевика, связанных с террористической группировкой ИГИЛ* (запрещена в РФ), сообщил Sky News со ссылкой на источник в ливанских спецслужбах.
По информации телеканала, один из боевиков находился за рулем пикапа, доставившего террористов в бейрутский пригород Авкар. Другой был застрелен, когда вел огонь по территории американского консульства, еще одного удалось ранить и задержать, он находится в госпитале.
Предположительно, одному участнику нападения удалось скрыться. В настоящее время его разыскивают армейские патрули, которые оцепили пригороды Бейрута, а также проводят проверки на автострадах, передает ТАСС.
Между тем в социальных сетях уже появилась информация о том, что сотрудники американского посольства в Ливане не пострадали и в настоящее время находятся в безопасности.
Как сообщалось ранее, США предостерегли Иран от нападения на американские объекты в ответ на обстрел Израилем иранского консульства в Дамаске.