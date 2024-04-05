Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
США призвали Иран не атаковать американские объекты
США предостерегли Иран от нападения на американские объекты в ответ на обстрел Израилем иранского консульства в Дамаске, сообщил заместитель руководителя администрации президента Ирана Мохаммад Джамшиди.
Джамшиди на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что Тегеран предупредил Вашингтон не поддаваться на провокации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и держаться подальше, «чтобы не пострадать», передает ТАСС.
В ответ США попросили Иран воздержаться от нападения на американские объекты, добавил он.
Напомним, ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала и пять офицеров КСИР. МИД Ирана заявил, что Тегеран может принять ответные меры.
Израиль приостановил работу 28 посольств по всему миру из-за угроз Ирана.